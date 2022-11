« Petit feu de conduit » signalé chez Marquis Energy à Hennepin – Shaw Local

Plusieurs compagnies d’incendie ont répondu vendredi matin à Marquis Energy à Hennepin pour ce qu’un responsable de l’entreprise a décrit comme un “petit incendie de conduits” qui était “toujours contenu”.

Jason Marquis, directeur de l’exploitation, a déclaré que l’incendie s’était déclaré vers 8 h 30 vendredi et que les opérations normales reprenaient à partir de 10 h 35.

“Nous sommes reconnaissants envers nos services d’incendie locaux”, a déclaré Marquis.

Un groupe de véhicules d’urgence a pu être observé du côté est de l’installation privée. Là, de la fumée a été observée s’échappant d’entre certains bâtiments, mais la fumée était beaucoup plus petite que l’affluent d’une cheminée à proximité.

NewsTribune et Bureau County Republican mettront à jour l’histoire au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.