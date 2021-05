Petit et calme, sans banquiers

Apple a fait des folies en choisissant plusieurs entreprises dans les domaines de la réalité augmentée et virtuelle, de l’intelligence artificielle, des cartes, de la santé et des semi-conducteurs, présageant de futurs produits ou fonctionnalités.

« Nous avons vu des entreprises telles que Google, Facebook, Intel et Amazon conclure de nombreuses transactions d’un milliard de dollars », a déclaré Nicklas Nilsson, analyste. chez GlobalData , une société qui suit les transactions de fusions et acquisitions. « Apple achète plus de petites startups tandis que d’autres dépensent plus pour des acteurs bien établis. »

Les personnes qui ont rejoint Apple par le biais d’une acquisition et ont participé au processus d’acquisition ont déclaré à CNBC que la stratégie d’acquisition d’Apple se concentre sur l’obtention de personnel technique talentueux provenant de petites entreprises, valorisant souvent ces entreprises en termes de nombre d’ingénieurs qui y travaillent, et les intégrant rapidement et discrètement. en équipes chez Apple.

Bien que chaque accord soit différent dans ses spécificités, l’approche d’Apple présente quelques points communs. Apple n’est généralement pas intéressé à poursuivre le secteur d’activité de la société acquise et oblige les unités acquises à abandonner les produits futurs ou à se débarrasser des clients. Les revenus générés par les petites entreprises sont généralement sans importance et sans importance pour Apple, qui a déclaré 274,52 milliards de dollars de ventes au cours de son exercice 2020.

Les personnes qui ont participé au processus d’acquisition d’Apple disent qu’Apple s’attend à de la discrétion – sans surprise étant donné à quel point l’entreprise est secrète. Apple n’annonce généralement pas de petites acquisitions et avertit le personnel des sociétés acquises de ne pas mettre à jour les profils LinkedIn pour dire qu’ils ont été acquis par Apple. Si un membre des médias a vent d’un accord et demande, Apple confirme parfois les accords avec une phrase passe-partout selon laquelle il « ne discute généralement pas » de son objectif ou de ses projets pour les sociétés acquises.

Souvent, le processus d’acquisition d’Apple commence après une démonstration aux équipes techniques d’Apple. Apple invite fréquemment d’autres entreprises à montrer une technologie avec laquelle Apple pourrait vouloir s’associer ou obtenir une licence, et parfois ces réunions lancent un processus d’acquisition.

Lorsqu’un responsable de ces équipes décide qu’il veut la technologie ou le talent, il le soumet à l’équipe M&A, qui agit comme une organisation de service aidant les groupes d’ingénierie d’Apple à conclure la transaction en douceur, a déclaré une personne familière avec le processus.

Une fois la transaction terminée, Apple a une équipe qui se concentre sur l’intégration des nouveaux employés dans le groupe technique spécifique où ils contribueront. Les contributeurs individuels qui rejoignent Apple via une acquisition restent souvent au-delà de leur première falaise d’acquisition, ce qui signifie que leur première grande partie des actions Apple leur a été octroyée et peuvent rester avec l’entreprise pendant des années, signalant une intégration efficace.

Pour les petites transactions, Apple ne déploie généralement pas de banquiers. L’équipe M&A d’Apple effectue une diligence raisonnable, interroge les membres de l’équipe et maintient la transaction sur la bonne voie pour qu’elle soit conclue. Une personne qui a refusé d’être nommée en raison des NDA a déclaré que l’équipe d’Apple était exceptionnellement digne de confiance et professionnelle par rapport à d’autres entreprises avec lesquelles il avait engagé des discussions, même si elle savait ce qu’elle voulait payer pour l’entreprise lorsque le processus a commencé, a-t-il déclaré.

Un examen plus approfondi de ce qu’Apple achète peut révéler où l’entreprise se développe rapidement. L’un des domaines concerne les technologies de réalité augmentée et virtuelle, où Apple a racheté 12 entreprises depuis 2013, dans le cadre de la création de la division Technology Development Group (TDG), qui travaille sur les ordinateurs portés sur la tête. Apple travaille sur un casque VR haut de gamme pour une sortie en 2022 et des lunettes plus avancées et légères en 2023 ou plus tard, selon les rapports.

Par exemple, en 2018, Apple a acheté Akonia Holographics, qui travaillait sur des lentilles de lunettes intelligentes. L’année dernière, Apple a acheté NextVR, qui s’occupait de contenu pour les casques de réalité virtuelle, et Spaces, une spin-off de DreamWorks Animation qui a créé des expériences de réalité virtuelle basées sur la localisation.

Plus récemment, Apple a récupéré des entreprises travaillant sur l’intelligence artificielle, achetant 25 entreprises dans l’espace depuis 2016, selon GlobalData.

Les travailleurs qualifiés en IA peuvent être difficiles à embaucher car de nombreuses entreprises les veulent. Apple travaille également à améliorer son assistant vocal Siri pour rivaliser avec Alexa d’Amazon et l’assistant de Google.

L’année dernière, Apple a acheté une entreprise basée à Seattle appelée Xnor.ai pour un signalé 200 millions de dollars. Il a suivi cela en achetant Voysis d’Irlande, qui travaillait sur la compréhension de la parole. En 2019, il a acheté Pullstring, qui fabriquait des outils pour fabriquer des jouets parlants comme Barbie.

Apple pourrait certainement opter pour un jeu plus important avec plus de 200 milliards de dollars d’investissements en espèces et en liquidités et plus de 80 milliards de dollars en cash-flow libre annuel. Les banquiers de Wall Street ont encouragé un gros achat dans le passé, et Apple a dépensé 1 milliard de dollars pour acheter l’activité de modem sans fil d’Intel, y compris 2200 employés, en 2019. Cette année-là, Apple a promu son directeur des fusions et acquisitions, Adrian Perica, à son équipe de direction relevant de Cook. Pourtant, Apple a été judicieux, amenant de nombreux financiers à croire qu’une grande acquisition ne fait pas partie de l’ADN de l’entreprise.

« Nous n’avons pas peur d’envisager des acquisitions de toute taille. Mais notre priorité est la valorisation et l’adéquation stratégique, et nous nous concentrons généralement sur les petites entreprises innovantes qui explorent des technologies qui complètent nos produits et contribuent à les faire progresser, », A déclaré Cook lors de la réunion des actionnaires.

Apple a refusé de commenter cette histoire.