L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Emmanuel Petit, a admis avoir tenté de se «détacher» du club alors qu’il tentait de faire face à leur récent déclin.

Petit a joué pour les Gunners pendant trois saisons entre 1997 et 2000, remportant un titre de Premier League et une FA Cup.

Mais ils semblent maintenant loin de ces anciennes gloires, l’équipe de Mikel Arteta subissant son pire début de saison depuis 46 ans après avoir récolté seulement 14 points lors de ses 13 premiers matchs en Premier League.

Arsenal n’a de nouveau pas réussi à gagner mercredi, faisant match nul 1-1 à domicile avec Southampton.

Et parler au RMC Petit a exprimé sa dévastation face à la situation actuelle de son ancien camp.

« La colère que j’avais a cédé la place à l’indifférence », a-t-il déclaré.

«J’essaie de me détacher le plus possible de tout pour ne pas y perdre la tête … C’est une réponse logique à ce qui se passe depuis des années maintenant.

Ce n’est pas la première fois que Petit se plaint de la manière dont Arsenal est dirigé, et au cours de l’été, il a exprimé son incrédulité que le défenseur de 33 ans David Luiz ait obtenu un nouveau contrat.