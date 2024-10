Petit-déjeuner avec Ohtani : au Japon, regarder ces World Series pourrait être le passe-temps national

Shohei Ohtani est une superstar au Japon depuis plus d’une décennie, mais un jour plus tôt cette année, un habitant de Tokyo nommé Tatsuo Shinke a remarqué quelque chose de différent.

Shinke, le PDG de Mint, l’un des principaux magasins de cartes à collectionner, avait déjà constaté que la popularité croissante d’Ohtani avait alimenté l’industrie japonaise des objets de collection, fait grimper les audiences de la télévision japonaise pour la Major League Baseball et poussé l’actualité du baseball dans tous les coins et recoins des vastes médias du pays. écosystème.

Pourtant, alors qu’Ohtani est entré dans l’histoire lors de sa première saison avec les Dodgers de Los Angeles, devenant le premier joueur de l’histoire à enregistrer 50 circuits et 50 buts volés en une saison, Shinke a observé un autre point de données : sa mère, Emiko.

À 73 ans, Emiko n’avait jamais suivi le baseball. Mais parce que les matchs des Dodgers d’Ohtani sont diffusés en direct le matin au Japon, et parce qu’il est devenu un incontournable quotidien des émissions de variétés matinales populaires du pays – l’équivalent de « Good Morning America » ou « Today » – Emiko a développé une nouvelle routine matinale : Elle se réveille, prend son petit-déjeuner, puis allume Ohtani.

« Les personnes âgées au Japon amour Ohtani », a déclaré Shinke. «C’est ma mère. Et tous les amis de ma mère. Elle est déjà à la retraite, elle a donc suffisamment de temps pour regarder tous les matchs le matin.

Aux États-Unis, les World Series entre les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles sont un affrontement mettant en vedette les deux plus grandes villes du pays et les franchises les plus en vue. L’audience pourrait dépasser les 20 millions de téléspectateurs par match pour la première fois depuis 2016.

Au Japon, ce sera probablement encore plus important.

En sept saisons dans les majors, dont six pour les Angels de Los Angeles, Ohtani a dominé la Major League Baseball d’une manière que l’on croyait auparavant impossible. Pour ses ennuis, il a remporté deux prix de joueur le plus utile tout en dominant en tant que frappeur et lanceur. S’il remporte son troisième match en novembre, comme prévu, il deviendra le premier frappeur désigné à temps plein à remporter ce prix, un rôle qu’il a été contraint de jouer après s’être blessé au coude la saison dernière.



Lors de la Journée des médias des World Series jeudi, personne n’a attiré autant d’attention qu’Ohtani. (Katharine Lotze / Getty Images)

Aux États-Unis, sa performance lui a valu un contrat de 700 millions de dollars – le plus important de l’histoire – et la célébrité dans un sport qui est de plus en plus à la traîne par rapport à ses rivaux en matière de capital culturel. Mais au Japon, où le baseball est le sport le plus populaire, la célébrité d’Ohtani a atteint des niveaux stratosphériques, à l’image de Michael Jordan ou de David Beckham, des personnages qui ont transcendé leur terrain de jeu et dont la renommée a fait d’eux les avatars internationaux de leur pays d’origine.

« Il n’y a personne au Japon qui ne sache qui est Ohtani, je ne pense pas », a déclaré Robert Whiting, un auteur américain vivant à Tokyo qui écrit sur le baseball japonais depuis les années 1970.

Lorsque les Dodgers ont battu les Padres lors du cinquième match de la série de divisions de la Ligue nationale – un match mettant en vedette deux lanceurs partants japonais – une audience estimée à 12,9 millions de téléspectateurs japonais a regardé à 9 heures du matin un samedi, soit au moins 5,4 millions de plus que ce qu’ils ont regardé en Aux États-Unis Quand Ohtani poursuivait le 50-50 en septembre, ses exploits étaient souvent en tête des informations nationales du soir et des émissions « larges » de jour, des espaces qui mentionnent rarement le sport. (Le journal économique Nikkei a également publié un article en première page.) Et lorsque Rahm Emanuel, l’ambassadeur des États-Unis au Japon, a parlé d’Ohtani lors d’une conférence de presse à Tokyo plus tôt cette saison, il a déclaré aux journalistes qu’il voulait parler non pas en tant qu’ambassadeur mais « en tant que gamin de Chicago » qui a vu Jordan diriger les années 1990 et transcender le basket-ball.

« C’est le début de la carrière d’Ohtani-san », a déclaré Emanuel, « mais il ne fait aucun doute que c’est ce qu’il a en ce moment. »

L’ampleur de la couverture médiatique a même surpris Whiting, qui a déménagé pour la première fois à Tokyo dans les années 1960 et est l’auteur de livres sur le baseball et la culture japonaise. Le Japon a déjà connu cette histoire, l’obsession de conquérir des héros du baseball sous la forme de Hideo Nomo, Ichiro Suzuki et Hideki Matsui, qui a été MVP des World Series pour les Yankees en 2009. Mais peut-être pas depuis Nomo dans les années 1990, dit Whiting, un joueur japonais incarnait et élevait l’esprit national.

Lorsque Nomo a fait ses débuts avec les Dodgers en 1995 – au milieu d’un violent conflit commercial entre les États-Unis et le Japon – Whiting a rappelé qu’Asahi Shimbun, l’un des plus grands journaux du pays, avait publié un éditorial déclarant : « Dans Hideo Nomo, les Japonais ont a produit un produit dont personne ne se plaint. Mais alors que Nomo, Suzuki et plus tard des lanceurs comme Yu Darvish ont validé la qualité du baseball japonais, Ohtani a changé l’équation : pour la première fois, les fans japonais peuvent affirmer de manière crédible que le joueur de baseball le plus talentueux de tous les temps est originaire du Japon.

« Sur le marché mondial, la valeur et le pouvoir du Japon s’affaiblissent un peu d’année en année », a déclaré Tomoki Negishi, responsable du marketing du baseball qui a travaillé pour la Ligue japonaise du Pacifique. « La superbe performance d’Ohtani-san est donc un phare. »

Pour certains, dit-il, Ohtani est « un symbole du Japon sur le marché mondial ».

Aux autres ?

« C’est juste un super-héros fou que je n’ai jamais vu auparavant », dit Negishi.

Le matin du 12 octobre, le symbole a été diffusé via une télévision dans un salon d’Ōta, un quartier spécial de Tokyo. Masanori Ninomiya, propriétaire d’une entreprise de lecture anglaise, a terminé un petit-déjeuner traditionnel composé de riz blanc, de soupe miso et de fruits, puis s’est retourné contre les Dodgers et les Padres.

Ninomiya, 59 ans, a grandi dans la ville d’Oita, obsédée par les livres sur l’histoire du baseball japonais. Il a fréquenté une école de commerce à l’UCLA dans les années 90, alors que Nomo faisait sa percée. Il fait partie de ceux de Tokyo qui travaillent à distance, ce qui lui permet de faire passer les Dodgers en arrière-plan pendant la semaine de travail.

« Tout le monde prendra un petit-déjeuner », a-t-il déclaré. « Et puis c’est Ohtani. »

Au Japon, tous les matchs des Dodgers sont diffusés sur NHK, la chaîne publique gratuite du pays. L’audience de la NHK est souvent plus âgée, surtout le matin. Contrairement aux États-Unis, où les supporters de football européens se rassemblent dans les bars et les pubs le matin, le public consomme moins d’Ohtani, en dehors des événements majeurs comme la Classique mondiale de baseball. Selon Negishi, cela est dû en partie aux normes culturelles et en partie au grand nombre de matchs de baseball.

« Je suis sûr que je ne suis pas le seul », a déclaré Chen Liang, directeur des importations chez Mint Cards and Collectibles. « Mais il y a un pourcentage énorme de Japonais qui sont au travail, devant leur ordinateur, et ils cliquent simplement sur la case de score tout en regardant des feuilles Excel et des choses comme ça. »

Ninomiya a été impressionné par Ohtani lorsqu’il est devenu un joueur bidirectionnel pour les Hokkaido Nippon-Ham Fighters. Il l’a suivi lors de ses débuts avec les Anges en 2018, lorsque le rituel matinal a commencé. Mais il attribue l’histoire d’amour nationale à la façon dont Ohtani s’est comporté sur la scène de la MLB.

« Par exemple, s’il y a des déchets par terre, il essaie de les ramasser », a déclaré Ninomiya. « Nous savons que c’est une superstar – et super riche – mais il ne se comporte pas comme ça. »

Ohtani et ses représentants ont cultivé au Japon l’image d’une star du baseball modeste et polie, respectueuse de ses coéquipiers et de ses aînés. Cette réputation a aidé Ohtani à résister à une vague de surveillance publique plus tôt cette année, lorsque son ancien interprète, Ippei Mizuhara, a été accusé d’avoir volé plus de 16 millions de dollars sur un compte bancaire d’Ohtani pour couvrir ses dettes de jeu. (Mizuhara a ensuite plaidé coupable.) Cela l’a également aidé à obtenir de nombreux soutiens d’entreprises des deux côtés du Pacifique et à transformer sa vie personnelle en aliment quotidien à la télévision. (Sa femme, Mamiko Tanaka, et son chien, traduit en Dekopin en japonais, sont des personnages réguliers des émissions de jour.)



Les allées et venues de Mamiko Tanaka et Ohtani alimentent régulièrement les émissions matinales japonaises. (Stringer / Getty Images)

« Ce sont des traits que je pense que les fans japonais aiment voir en pratique sur un pays étranger », a déclaré Hiroshi Kitamura, professeur agrégé d’histoire à William & Mary, spécialisé dans les relations entre les États-Unis et l’Asie de l’Est. « Les fans japonais adorent voir des joueurs de la MLB comme (Aaron) Judge, (Fernando) Tatis, (Ronald) Acuna dire de grandes choses sur Ohtani en tant que licorne. Mais je pense qu’ils apprécient aussi de voir Ohtani être japonais. En ce sens, je pense que les fans japonais voient Ohtani comme faisant partie d’eux. »

Le visage de la Major League Baseball accueillait Foster Griffin chaque jour à son arrivée à Tokyo. Les panneaux d’affichage. Les ressemblances en carton dans les supérettes. La voix d’Ohtani apparaît même dans les publicités du métro.

Peu de temps après que Griffin, un ancien lanceur des Royals de Kansas City, ait déménagé au Japon pour lancer pour les Giants de Yomiuri, il a appris la primauté culturelle des informations télévisées du soir.

« Et il a le sien section de l’actualité », a déclaré Griffin. « Ils mettent en valeur tout ce qu’il fait chaque jour là-bas. Il est partout.

D’un point de vue américain, il est difficile de concevoir la popularité d’Ohtani au Japon. L’Amérique ne vénère aucun sport étranger dans lequel elle n’est pas suprême. Les médias japonais, un appareil tentaculaire comprenant cinq chaînes de télévision commerciales et cinq quotidiens nationaux, peuvent être impénétrables pour les non-japonais. Et contrairement à l’hyperbole, tout le monde au Japon ne se soucie pas du baseball.

« Culturellement, j’ai eu l’impression que ces dernières années, l’intérêt des jeunes enfants semblait se diriger vers de nouveaux sports comme le football », a déclaré Ema Ryan Yamazaki, une cinéaste japonaise élevée à Osaka.

Le sport reste cependant un fédérateur culturel, une source de connexion au bureau ou lors des déplacements matinaux. Et Ohtani a transcendé les données démographiques, engendrant de nouvelles générations de fans tout en faisant appel aux grands-mères retraitées de Tokyo, Fukuoka et Sapporo.



Au Japon, Ohtani est le visage d’innombrables campagnes publicitaires. (Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

« L’instituteur comprend une hésitation et une marche intentionnelle, dans tout le pays », a déclaré Bobby Valentine, l’ancien manager des Mets qui a effectué deux séjours au Japon en tant que manager des Chiba Lotte Marines. « C’est comme un port de passage. Le baseball vous permet d’être acceptable dans la culture. C’est juste une de ces choses.

Lorsque Ohtani a mené le pays à un championnat de la Classique mondiale de baseball l’année dernière, plus de 42 pour cent des foyers japonais ont regardé le Japon vaincre les États-Unis un mercredi à 8 heures du matin. Six des sept matchs WBC organisés au Japon ont attiré plus de 30 millions de téléspectateurs. La présence d’Ohtani – aux côtés du lanceur partant Yoshinobu Yamamoto – pourrait aider le public japonais des World Series à approcher ces sommets. Les chiffres sont déjà si frappants que la MLB continue de cibler le marché japonais et ouvrira la saison 2025 avec les Dodgers face aux Cubs de Chicago à Tokyo, un an après que les Dodgers ont ouvert la saison en Corée du Sud contre les Padres de San Diego. Le commissaire Rob Manfred a déclaré L’Athlétisme cette semaine, « Si vous voulez ouvrir (la saison) à Tokyo, le seul choix était de reprendre les Dodgers. Et la raison pour laquelle c’est le seul choix est que le public que ces jeux offrent est si grand qu’il est le moteur de ce qui constitue pour nous une véritable activité de diffusion au Japon.

Le premier pitch des World Series aura lieu samedi à 9h08, diffusé à la fois sur la NHK et sur la chaîne commerciale Fuji TV. L’intérêt est si grand que les créateurs de la série manga très populaire « One Piece » ont repoussé la première de la saison, pour ne pas rivaliser avec Ohtani.

« Une décision intelligente de faire bouger le spectacle de leur part », a déclaré Yamazaki. « Je le ferais aussi. »

Comme le dit Ninomaya, la seule personnalité au Japon qui pourrait vraisemblablement surpasser Ohtani en termes de notoriété est le Premier ministre, et l’actuel, Shigeru Ishiba, vient de prendre ses fonctions au début du mois.

« Certains jeunes ne connaissent peut-être pas notre Premier ministre », a-t-il déclaré. « Mais même les enfants – les collégiens, les lycéens – tout le monde connaît Ohtani. »

Oui, chaque génération au Japon est prête à prendre un petit-déjeuner avec Ohtani. Même s’il y en a un qui semble le plus charmé.

Plus tôt cette année, Whiting, 82 ans, parlait à sa femme, Machiko Kondo, qui a travaillé pendant des années comme responsable de la réinstallation aux Nations Unies. Pendant des décennies, Kondo n’a jamais exprimé aucun intérêt pour le baseball, même si Whiting a écrit des livres à succès sur l’histoire du baseball japonais et la signification d’Ichiro, même s’il suivait les matchs des deux côtés du Pacifique.

Mais ensuite est arrivé Ohtani.

« J’ai écrit tous ces livres sur le baseball qui ont attiré l’attention nationale, et cela ne signifie rien pour elle », a déclaré Whiting. « Mais maintenant, avec Ohtani, elle a commencé à se demander : ‘Ohtani a-t-elle réussi des circuits ? »

L’AthlétismeAndy McCullough et Sam Blum ont contribué à cette histoire

(Illustration : Dan Goldfarb / L’Athlétisme; (Photos : Jayne Kamin-Oncea / Getty Photos)