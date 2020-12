Les sénateurs américains Gary Peters, D-Mich., Et Ron Johnson, R-Wis., Ont échangé des coups verbaux mercredi lors d’une audience sur les irrégularités électorales, Johnson criant à Peters et le traitant de menteur sur une question impliquant le fils du président élu Joe Biden , Chasseur.

Johnson est le président du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales. Peters est le plus haut démocrate du comité.

Alors que l’audience commençait, Johnson a déclaré qu’il était important que le Sénat examine les preuves d’irrégularités lors des élections de 2020, malgré le fait qu’il n’y ait eu aucune preuve de problèmes généralisés. Peters a clairement indiqué que les tribunaux et autres fonctionnaires avaient rejeté les allégations selon lesquelles des irrégularités pourraient ou devraient conduire à la décertification des résultats.

Le président Donald Trump et ses alliés ont tenté d’attaquer les résultats montrant qu’il avait perdu contre le président élu Joe Biden dans le Michigan et une poignée d’autres États, mais des efforts juridiques pour annuler les résultats – y compris une demande sans précédent du procureur général du Texas de rejeter résultats du Michigan et de certains autres États – ont été rejetés.

À un moment donné de l’audience, Peters a interrogé Chris Krebs, l’ancien chef de la sécurité électorale du président Donald Trump, sur les tentatives de désinformation de la Russie lors des élections de 2016 et si la Russie et d’autres adversaires étrangers étaient désormais en mesure de tirer parti « de fausses déclarations de fraude électorale… là où il n’en existe pas. «

Johnson, à la fin du commentaire de Peters, a déclaré qu’il était « irritant » d’entendre Peters parler de désinformation russe alors que Peters et d’autres l’avaient faussement accusé, ainsi que le sénateur américain Charles Grassley, R-Iowa, « d’accepter et de diffuser la désinformation russe » dans un enquête sur le fils de Biden, Hunter, qui a conclu « des millions de dollars en transactions financières douteuses ».

Sa voix s’élevant, Johnson a déclaré que des rapports récents selon lesquels Hunter Biden faisait l’objet d’une enquête fédérale sur ses impôts – bien qu’un peu plus que ce fait ait été rendu public – prouve qu’ils avaient raison à propos de Hunter Biden et qu’il ne pouvait pas rester assis et écouter « les mensonges. , les fausses allégations « émises par les démocrates.

Peters a répondu en disant qu’il n’avait « rien à voir » avec un rapport divulgué à la presse comme le prétend Johnson, bien qu’il l’ait fait, avec le sénateur américain Ron Wyden, D-Ore., A publié un rapport en septembre qui appelait Johnson et Grassley’s L’enquête de Hunter Biden « défectueuse » et « enracinée dans un effort de désinformation russe connu ».

L’interrompant et poussant son doigt en l’air, Johnson a crié à Peters: «Vous avez menti à plusieurs reprises dans la presse en disant que je diffusais de la désinformation russe et que c’était un mensonge pur et simple et je vous ai dit d’arrêter de mentir et vous avez continué à le faire.

Peters a répondu en disant: « Monsieur le président, il ne s’agit pas d’exprimer vos griefs. Je ne sais pas dans quel terrier vous courez. »

Peters a également accusé Johnson d’avoir injecté de la partisanerie dans les affaires du comité là où il n’appartenait pas. « C’est terrible ce que vous faites à ce comité. »

Johnson, l’ignorant, a appelé un autre membre à poser une question alors que Peters levait les mains de frustration.

Contactez Todd Spangler autspangler@freepress.com. Suivez-le sur Twitter@tsspangler. En savoir plus surPolitique du Michigan et inscrivez-vous à notrebulletin des élections.