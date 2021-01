JEDDAH, Arabie Saoudite: Stéphane Peterhansel a dirigé Nasser Al-Attiyah lors de la dernière étape pour remporter le Rallye Dakar en Arabie Saoudite vendredi, 30 ans après avoir remporté le rallye le plus difficile du monde.

Peterhansel a pris une avance de 15 minutes dans la 12e et dernière étape de Yanbu, et est resté près d’Al-Attiyah, qui n’a gagné que 40 secondes au total sur la spéciale de 200 kilomètres (125 milles) au sud de Djeddah, où la course a commencé. le 3 janvier.

La victoire était la 14e du Français surnommé «Mr Dakar. C’était son huitième record en voiture, sur un troisième continent différent. Ils suivent son record de six victoires en moto, la première en 1991 lorsque la course avait l’habitude de commencer à Paris et de se terminer à Dakar, au Sénégal. Il a 55 ans et est toujours animé par la compétition et la victoire.

C’est toujours la même émotion pour la 14e victoire, a-t-il déclaré. «Il n’y a pas de victoires faciles sur le Dakar. Celui-ci de l’extérieur avait peut-être l’air facile, mais ce n’était pas facile chaque jour de gérer le petit écart sur Nasser. Il y avait beaucoup de pression sur le corps. Nous sentions chaque jour que nous avions tout à perdre.

Il a mené la course depuis la deuxième étape. À partir de ce jour, il ne monta qu’une seule fois sur le podium d’une étape (une quatrième) et rendit hommage aux compétences de navigation de son nouveau copilote Edouard Boulanger, autre ancienne course de motos du Dakar.

Le plus proche Al-Attiyah est arrivé à Peterhansel dans la deuxième semaine était de cinq minutes lundi. Il a été défait par 16 crevaisons. Le triple champion du Qatar a été finaliste pour une cinquième fois et plus déçu que l’an dernier, lorsque sa Toyota a également divisé les Minis de Peterhansel et Carlos Sainz.

Si vous n’avez que quatre doigts et non cinq doigts comme tout le monde, cela n’aide pas, a déclaré Al-Attiyah. «Nous devons changer la règle contre les buggies car maintenant les buggies gagnent depuis cinq ans contre les 4 × 4. Il n’y a aucun doute, ce n’est pas une règle juste. J’espère que les organisateurs le changeront, sinon nous ne serons pas intéressés à venir.

Sainz, le champion 2020, a remporté sa troisième étape mais a terminé une heure en arrière au troisième rang.

Il convient de noter que le double champion Nani Roma a terminé cinquième, le champion 2009 Giniel de Villiers a terminé huitième – son 12e top 10 consécutif – et le quintuple champion de moto Cyril Despres a terminé 10e sur une Peugeot tout en recueillant des données pour le développement d’un moteur à hydrogène voiture.

Le nouveau champion de moto était Kevin Benavides, d’Argentine, qui a terminé à seulement deux minutes derrière son coéquipier Honda et vainqueur d’étape Ricky Brabec et a remporté la course à moins de cinq minutes de Brabec, le champion en titre des États-Unis.

Benavides n’a pris la tête d’une course passionnante que mercredi, au lendemain de la chute de son jeune frère Luciano. Benavides a subi sa propre chute lors de la cinquième étape, se blessant à la tête et à la cheville.

«J’ai encore de la douleur, mais pour le moment je suis plus heureux que dans la douleur, donc ce n’est pas un problème, dit-il.

«Là où j’ai gagné la course, c’était aujourd’hui, dans les derniers kilomètres. On ne pouvait pas penser à gagner sur ce Dakar, il fallait rester concentré… rien d’autre, car tout peut changer en une seconde. Je suis vraiment fier d’être le premier gagnant sud-américain.

Benavides a terminé deuxième de son deuxième Dakar en 2018 à domicile, et a utilisé la même moto que l’an dernier lorsque son moteur s’est cassé dans la sixième étape et lui a coûté quatre heures.

Sam Sunderland, le champion de Grande-Bretagne 2017, a commencé l’étape deuxième au général, mais a déraillé pendant 10 minutes et n’a pas pu rattraper son retard. Il a terminé troisième au classement général.

Parmi les autres dans le top 10 figuraient Pablo Quintanilla, du Chili, septième, son sixième top 10 en neuf courses, et le champion 2018, l’Autrichien Matthias Walkner, neuvième.

