Peterhansel entame la journée de repos du rallye Dakar avec 6 minutes d’avance

JEDDAH, Arabie Saoudite: Le champion en titre Carlos Sainz a dominé la sixième étape du Dakar et Stéphane Peterhansel est resté le leader du général vendredi avant la journée de repos.

Peterhansel a terminé quatrième sur l’étape remplie de dunes d’Al Qaisumah dans le nord-est de l’Arabie saoudite, arrivant 3 heures et demie plus tard à Ha’il à seulement 18 secondes du principal rival Nasser Al-Attiyah pour rester six minutes devant le Qatari.

Peterhansel mène la course depuis lundi et le Français envisage une huitième victoire record en voiture, et sa première depuis 2017.

«Le positif, c’est la nouvelle équipe avec Edouard (Boulanger), a déclaré Peterhansel. C’est la première fois que nous faisons une course ensemble comme le Dakar et aussi pour lui, il n’a jamais fait le Dakar en copilote. Il a fait un très bon travail et j’ai un très bon pressentiment avec lui.

Al-Attiyah a subi deux crevaisons et a suivi Peterhansel jusqu’aux derniers kilomètres d’une étape qui a été raccourcie de 100 kilomètres (60 milles) à 347 après les difficultés de la cinquième étape.

Bien qu’il ait remporté sa deuxième étape de ce Dakar, Sainz était à 41 minutes du général Peterhansel, troisième. Le deuxième meilleur était Jakub Przygonski, 70 minutes en arrière.

Le pilote local Yazeed Al-Rajhi a terminé deuxième de l’étape, tandis que Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, s’est cassé un bras de suspension tôt et n’était pas en lice, sinon pour la course.

Dans la catégorie moto, l’Australien Toby Price est devenu le premier pilote à reprendre la tête du classement général après avoir terminé septième de l’étape avec un linceul cassé.

Joan Barreda, d’Espagne, a remporté sa troisième étape de ce Dakar, Ross Branch du Botswana a terminé deuxième et Daniel Sanders d’Australie troisième. Ils sont partis respectivement 17e, neuvième et 15e pour souligner le caractère inversé de la course.

Le champion en titre Ricky Brabec s’est égaré vers la fin, a perdu 3 1/2 minutes et a terminé l’étape quatrième, 2 1/2 minutes derrière.

Price avait une avance de deux minutes sur Kevin Benavides, l’ancien leader suivi de son coéquipier Jose Ignacio Cornejo et de Branch.

Brabec était à 20 minutes de la 13e place.

