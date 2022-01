Peter Wright nommé joueur PDC de l’année après le triomphe du championnat du monde | Fléchettes Nouvelles

Peter Wright pose avec son prix du joueur de l’année (Image : PDC)

Peter Wright a été nommé joueur PDC de l’année 2021, tandis que le champion de Premier League Jonny Clayton a remporté deux prix.

Le double champion du monde nouvellement couronné Wright a devancé Clayton, Gerwyn Price et James Wade pour la couronne du joueur de l’année.

Une année vintage pour Snakebite l’a également vu remporter pour la première fois les finales du championnat du monde de matchplay et des joueurs, tout en remportant un deuxième titre de Coupe du monde pour l’Écosse aux côtés de John Henderson.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le champion du monde de fléchettes Peter Wright dit qu’il a célébré son deuxième titre mondial avec un Pot Noodle et une tasse de thé et qu’il a également eu du mal à dormir. Le champion du monde de fléchettes Peter Wright dit qu’il a célébré son deuxième titre mondial avec un Pot Noodle et une tasse de thé et qu’il a également eu du mal à dormir.

« C’est génial de gagner ce prix, c’est bien d’ajouter un autre trophée au cabinet », a déclaré Wright.

« Jonny [Clayton] a eu une année incroyable mais je pense que gagner les deux plus grands tournois télévisés de classement m’a probablement valu ce prix; merci au jury de m’avoir sélectionné.

« C’est bien d’être reconnu pour vos réalisations au cours de la dernière année et maintenant j’en veux plus en 2022.

« Phil [Taylor] J’ai toujours eu cette soif de gagner plus et il y a quelques années, je ne pouvais pas le comprendre, mais maintenant j’ai la même soif d’ajouter autant de titres à mon nom que possible. »

Prix ​​PDC 2021 Joueur PDC de l’année Pierre Wright Joueur de l’année des joueurs PDPA Jonny Clayton Joueur de l’année des fans de Selco Jonny Clayton Toyo Tires Performance télévisée de l’année Michael Smith contre Jonny Clayton – Quatrième tour du Championnat du monde Joueur ProTour de l’année Prix ​​Gerwyn Moneybarn Meilleur nouveau venu Alan Soutar Licorne jeune joueur de l’année Rusty-Jake Rodriguez

Une année remarquable pour Clayton, qui l’a vu remporter quatre titres télévisés, dont la Premier League lors de sa première campagne, a été récompensé par des victoires dans les catégories Joueur de l’année des joueurs PDPA et Joueur de l’année des fans de Selco.

Clayton a reçu plus de la moitié des votes des autres détenteurs de cartes PDC Tour et plus de 25% des votes dans un sondage en ligne, respectivement, alors qu’il remportait un doublé.

de Michael Smith La défaite de Clayton dans un concours palpitant de quatrième tour du Championnat du monde a été récompensée par le prix Toyo Tires de la performance télévisée de l’année.

Les victoires du numéro 1 mondial Price dans les deux événements du circuit européen 2021, ainsi que dans deux championnats des joueurs, l’ont aidé sur la voie de la victoire Joueur ProTour de l’année après avoir réclamé 98 000 £ pendant la saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jonny Clayton a triomphé au Grand Prix mondial après avoir battu le numéro un mondial Gerwyn Price 5-1. Jonny Clayton a triomphé au Grand Prix mondial après avoir battu le numéro un mondial Gerwyn Price 5-1.

Insignes dorés du Nine-Dart Club Jonny Clayton – Unibet Premier League Night Three José de Sousa – Unibet Premier League Night Four Sebastian Bialecki – Ladbrokes UK Open Jitse van der Wal – Ladbrokes UK Open William Borland – William Hill Championnat du monde Jour 3 Darius Labanauskas – William Hill Championnat du monde Jour 4 Gerwyn Price – Quarts de finale du Championnat du monde de William Hill

l’Ecosse Alan Soutar a reçu le prix Moneybarn du meilleur nouveau venu grâce à une première année impressionnante sur le circuit professionnel, qui comprenait des courses jusqu’aux 16 derniers de l’Open du Royaume-Uni et du championnat du monde alors qu’il se hissait à la 51e place de l’Ordre du mérite PDC.

Autrichien émergent Rusty-Jake Rodriguez a remporté le prix Unicorn Young Player of the Year grâce à une année décisive qui a vu le joueur de 21 ans dominer l’European Development Tour avec cinq victoires en tournoi ainsi que participer au Championnat du monde et au Grand Chelem de fléchettes.

Les prix annuels PDC accueillent également officiellement dans le Nine-Dart Club tout joueur ayant réussi un neuf fléchettes dans un événement PDC au cours de l’année précédente.