Peter Wright manquera trois événements des World Series of Darts en Australie et en Nouvelle-Zélande | Fléchettes Nouvelles

Peter Wright dans les épreuves des World Series en Australie et en Nouvelle-Zélande (Photo : Taylor Lanning/PDC)

Peter Wright manquera le triplé d’août des World Series of Darts en Australie et en Nouvelle-Zélande pour des raisons médicales, a annoncé le PDC.

Le champion du monde Wright devait jouer dans les PalmerBet Queensland Darts Masters, PalmerBet New South Wales Darts Masters et TAB NZ Darts Masters le mois prochain.

Cependant, le numéro 2 mondial s’est retiré des tournois des World Series pour subir un traitement médical supplémentaire pour un problème de calculs biliaires en cours et sera remplacé par Dimitri Van den Bergh.

“Je suis dévasté de devoir manquer les visites en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais après de nouveaux contrôles médicaux, je dois faire passer ma santé en premier”, a déclaré Wright.

“J’avais vraiment hâte d’arriver enfin en Australie et en Nouvelle-Zélande et d’être présenté Down Under en tant que champion du monde en titre devant tous les grands fans là-bas.

“Je ferai tout ce que je peux pour conserver le championnat du monde et y être de retour l’année prochaine à la place.”

La star belge Van den Bergh, qui a atteint les demi-finales du World Matchplay à Blackpool la semaine dernière, fera désormais partie des huit représentants du PDC dans les trois événements à 16 joueurs.

Dimitri Van den Bergh remplacera Peter Wright dans les épreuves des World Series en Australie et en Nouvelle-Zélande (Photo : Taylor Lanning/PDC)

Le joueur de 28 ans a remporté les épreuves Nordic Darts Masters et Dutch Darts Masters en juin pour remporter ses deux premiers titres des World Series of Darts.

Il rejoindra le champion du monde Matchplay Michael van Gerwen, le finaliste Gerwyn Price, Michael Smith, James Wade, Jonny Clayton, Joe Cullen et Fallon Sherrock sur le terrain.

Le duo australien PDC Damon Heta et Simon Whitlock participeront également aux trois événements parmi les représentants de l’Océanie.