Peter Wright dit qu’il a hâte d’être numéro un mondial alors qu’il vise le titre du Grand Prix mondial | Nouvelles de fléchettes

Peter Wright peut-il triompher au Grand Prix mondial ?

Peter Wright est d’humeur confiante avant le Grand Prix mondial cette semaine.

Et pourquoi ne le serait-il pas ? « Snakebite » a connu un été remarquable, remportant son premier titre mondial en matchplay, avant de remporter la Coupe du monde pour l’Écosse aux côtés de John Henderson.

Mais l’homme de 51 ans n’a pas encore fini. Le numéro deux mondial se rend à la Morningside Arena de Leicester pour ajouter un titre de Grand Prix à son illustre CV.

Et comme pour les tournois qu’il a remportés plus tôt cet été, il a le sentiment d’avoir ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout.

« Ce sont les sentiments que j’ai ressentis avant les tournois. J’avais l’impression que John et moi avions une grande chance de gagner la Coupe du monde. Et le Matchplay, je me sentais étrangement confiant dans ma propre capacité à battre n’importe qui dans le monde. Je l’ai prouvé et je l’ai fait ça », a-t-il souligné.

« Donc, je dis que j’aime ce tournoi depuis quelques semaines maintenant, alors je croise les doigts, la même chose se produit.

« C’est à eux s’ils veulent écouter ! Je les préviens juste !

« Nous avons récupéré les foules. L’année dernière, je ne l’ai pas apprécié à huis clos. Ce n’est pas une excuse, mais cela vous donne une sensation incroyable lorsque vous sortez en jouant devant la foule. C’est génial de jouer devant eux. . »

Wright est au top de sa forme

Les trois grands

Wright savoure la course à trois au sommet de l’Ordre du mérite du PDC, alors qu’il rivalise avec Gerwyn Price et Michael van Gerwen pour la place de numéro un mondial.

« J’ai hâte d’être numéro un », sourit Wright.

« Gagnant [the Grand Prix], participer à ce tournoi aidera à rattraper Gezzy. Et nous en avons d’autres à venir. Évidemment, je dois défendre les championnats du monde, et j’ai déjà dit que je vais gagner les championnats du monde cette année. Je devrais donc être numéro un au début de l’année prochaine.

« Je pense que Gezzy joue des fléchettes fantastiques en ce moment. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Il a sa blessure qui revient sans cesse. J’ai eu le même genre de choses dans mon coude et c’est horrible. Vous ne pouvez pas prédire quand ça va venir.

« Il s’est reposé pour Gibraltar, se retirant des World Series. Et cela a fait le travail. Il a fait des moyennes incroyables récemment. De toute évidence, il a de nouveau battu Michael. Mais Michael n’est pas tout à fait dans son jeu. Il revient, définitivement, mais ce n’est pas tout à fait le Michael d’autrefois.

« Bien sûr qu’il peut revenir. Il est jeune, a remporté tous ces titres et est numéro un mondial, il a cette faim. Maintenant, il n’a pas que moi et Gezzy le défiant, vous avez d’autres joueurs là-bas. Tous ces d’autres gars qui jouent à des fléchettes fantastiques. C’est n’importe qui pour le moment. Mais pour le numéro un en ce moment, c’est entre nous trois. «

John Henderson et Peter Wright ont remporté la Coupe du monde pour l’Écosse

Après avoir remporté le Championnat du monde et le Matchplay, le Grand Prix est l’un des plus gros prix manquant au record de Wright. Il a hâte de mettre les choses au clair cette semaine.

« C’est un tournoi incroyable. C’est un niveleur. Peu importe à quel point vous êtes bon. Vous devez tous les deux frapper ce doublé pour sortir et terminer », a-t-il souligné.

« C’est une pression supplémentaire pour nous de jouer, car nous devons marquer deux doublés.

« Gardez simplement votre calme, ne vous énervez pas. Si vous ne vous en sortez pas avec vos trois premiers, vous espérez qu’ils ne s’en sortent pas avec un 160, ou un gros score et vous punissent. C’est un peu chance aussi dont vous avez besoin pour le double départ.

« J’ai beaucoup travaillé sur le plateau, beaucoup pratiqué, essayant de déterminer quel jeu de fléchettes utiliser. J’espère avoir trouvé le bon jeu. J’ai hâte d’y être. »

