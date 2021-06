Peter Wright admet qu’il est à court de fléchettes dans sa quête de perfection | Nouvelles de fléchettes

Peter Wright a remporté son deuxième titre en 2021 lors de l’épreuve finale de la Super Series de la semaine dernière

Peter Wright s’est délecté de son rôle de bricoleur ultime de fléchettes. L’Écossais a réalisé son rêve de championnat du monde, a remporté plusieurs titres majeurs et occupe actuellement le deuxième rang mondial, mais il concède qu’il est à court d’équipement dans sa quête de perfection.

Au cours de la dernière décennie, Snakebite est devenu synonyme de sa coupe de cheveux Mohican et de sa tenue extravagante, mais son penchant pour le changement de fléchettes fait également partie du package Peter Wright.

L’Écossais – réputé pour avoir changé ses flèches en milieu de match – a remporté son deuxième titre Pro Tour de 2021 lors de la Super Series de la semaine dernière, mais il a déclaré au Balado du spectacle de fléchettes qu’il envisage un changement radical d’approche.

« Je suis revenu et je me suis débarrassé de toutes mes fléchettes à l’exception du set que j’ai utilisé, et je dois juste essayer de m’y tenir jusqu’au moins après Blackpool. C’est mon objectif mais c’est très difficile. Je suis déjà changer les vols et les tiges », a plaisanté Wright.

Le joueur de 51 ans a continué à bricoler en Super Series mais, après des sorties précoces lors de chacun des deux premiers jours, Wright a vengé une défaite en quart de finale contre Rob Cross en battant ‘Voltage’ 6-1 en route vers le titre le le jour suivant.

« Les deux premiers jours, j’essayais différentes fléchettes, différents styles de lancer et différentes longueurs de points sur les fléchettes du championnat du monde, mais de toute évidence, cela n’a pas fonctionné », a-t-il admis.

L’Écossais devrait être la tête de série n ° 2 du World Matchplay du mois prochain

« En fait, j’ai changé trois fois le troisième jour. Je sais que c’était 6-5 contre Rob Cross mais ce n’est que le vol qui a fait la différence car c’était un peu trop large, et la fléchette a beaucoup tourné vers la droite quand Je l’ai joué.

« Il a bien joué la veille. Je pense qu’il a joué à peu près à son meilleur et je n’étais même pas à la pointe de l’iceberg de mon jeu, donc je savais que si je le rencontrais le lendemain, je gagnerais assez facilement. «

Cela témoigne de l’extraordinaire capacité naturelle de Wright qu’il a connu le succès qu’il a tout en continuant à couper et à changer, bien qu’avec le World Matchplay du mois prochain sa priorité, la continuité soit son objectif principal.

« J’essaie de travailler mon lancer en ce moment pour qu’il soit constant tout le temps », a poursuivi Wright.

« C’est très difficile de jouer avec les fléchettes Diamond, avec lesquelles j’adore jouer et avec lesquelles je déteste jouer, car je viens de traverser une étape où je déteste les ramasser.

La moyenne saisonnière de Peter Wright de 97,43 est la quatrième meilleure du circuit PDC, dépassée seulement par Jose De Sousa (99,35), Jonny Clayton (98,66) et Gerwyn Price (98,54).

« Ce que je fais normalement quand j’en ai marre d’eux et que je commence à frapper 12 s en allant pendant 20 s, je vais chercher un autre jeu de fléchettes – complètement différent, jetant un style différent aussi, juste pour le sortir de ma tête pour garder tous les négatifs à l’écart et rester positifs. »

Phil Taylor et Raymond van Barneveld ont tous deux régulièrement rafraîchi leur équipement dans le but d’évoluer et de s’améliorer, mais Snakebite remporte la couronne de bricoleur de tungstène.

« Il ne reste pas grand-chose que je n’ai pas essayé ! plaisanta-t-il. « Il y a certaines fléchettes que je veux utiliser. J’ai essayé de les utiliser dans des tournois au sol et elles ne fonctionnent pas.

« J’ai essayé d’en utiliser certains à la télévision et c’est ennuyeux parce qu’ils travaillent dans la salle d’entraînement et ensuite ils ne sont pas transférés sur scène. C’est les amener dans les jeux quand c’est pour de l’argent et des classements, alors c’est important quand vous êtes mis sous cette pression. »

« Cela ne m’a pas trop fait mal. J’ai le numéro 2 au monde et je ne suis qu’à 280 000 £ de la première place. »

« Michael [van Gerwen] Je m’en suis tiré avec ça, parce que j’ai foutu le bordel en double, mais je sais que je l’ai dans la poche donc ce n’est pas un problème. » Discours de combat de Snakebite…

Wright surfait sur la crête d’une vague au début de 2020. Il a poursuivi son triomphe pour le titre mondial en soulevant la couronne des Masters un mois plus tard, bien que la pandémie de coronavirus ait réduit ses chances de profiter du traitement du champion du monde.

L’écossais coloré a ajouté le titre de champion d’Europe à son palmarès en octobre dernier, mais il n’a pas réussi à dépasser les demi-finales dans six événements télévisés depuis lors.

« C’est horrible de jouer à huis clos, mais heureusement, le sport continue. Je n’étais pas nerveux d’aller là-bas, il n’y avait pas de papillons.

« Vous voulez sortir et impressionner les gens. Oui, vous avez des millions de téléspectateurs qui vous regardent, mais vous oubliez cela. Vous avez l’impression de jouer dans votre propre chambre. C’était obsolète de mon point de vue.

« De gros prix en argent étaient à gagner et je ne pouvais tout simplement pas comprendre. D’autres joueurs l’ont bien géré et moi pas, mais quand les fans sont revenus, j’ai battu les joueurs qui étaient dans le [Premier League] les quatre premiers. »

Le record de Snakebite en Premier League est décevant pour un joueur de son calibre. Il n’a disputé les play-offs que deux fois en huit apparitions, mais les inquiétudes concernant la santé de sa femme Jo ont également joué un rôle dans sa septième place.

Cependant, l’Écossais coloré a été soutenu par sa solide fin de campagne qui a coïncidé avec le retour des fans, et il était généralement optimiste lorsqu’il a discuté de ses aspirations pour le reste de 2021.

« Jonny [Clayton] qui l’a gagné – il a dessiné avec moi et puis je l’ai battu. j’ai dessiné avec José [De Sousa] et Michel [van Gerwen] Je m’en suis tiré avec ça, parce que j’ai foutu le bordel en double, mais je sais que je l’ai dans la poche donc ce n’est pas un problème.

« Je jouais des ordures à l’époque et je suis passé à tellement de vitesse depuis. Il y a deux ans, quand je suis allé au Matchplay, j’avais 21 moyennes sur 100 au trot, donc je chercherai à faire le même genre de chose approchant le Matchplay.

« Je vais gagner les Mondiaux et le Matchplay cette année, alors faites le double. Mettez une livre dessus, ou 50p! »

