Peter Weber poursuit son déménagement à New York après la rupture de Kelley Flanagan

Billet pour un! Peter Weber ne laisse pas sa rupture faire obstacle à ses rêves dans la Grosse Pomme.

Le célibataire star a révélé qu’il déménageait toujours à New York, même si Kelley Flanagan pourrait ne pas le rejoindre. Le couple s’est récemment séparé lors de leur déménagement « stressant », et il semble que Kelley restera désormais à Chicago.

Le jeudi 7 janvier, Peter a partagé une vidéo joyeuse sur son Histoire Instagram qui montrait des piles de boîtes de déménagement Home Depot dans son salon. Le pilote a surpris Bachelor Nation quand il a déclaré: « C’est officiellement le jour du déménagement! » Il a dit: « J’ai tout ce truc emballé ici, prêt à partir. New York, on arrive! »

Après moins d’un an de rencontres, Peter et Kelley ont annoncé leur rupture le 31 décembre. Comme il l’a expliqué, « Je suis ici pour partager que Kelley et moi avons décidé de nous séparer. Alors que notre relation était remplie d’innombrables belles souvenirs, notre relation n’a tout simplement pas fonctionné à la fin. «