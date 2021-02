Quelques jours plus tard, l’avocate de 28 ans a rompu son silence en écrivant: «Je sais que beaucoup d’entre vous ont déjà entendu la nouvelle, mais je voulais prendre le temps de la traiter moi-même avant de la partager … Cela m’attriste de dites ceci mais Peter et moi avons décidé de nous séparer. «

« Peter et moi avons vécu des moments incroyables ensemble et ils nous manqueront certainement », a-t-elle ajouté. « Malheureusement, lui et moi sommes à deux étapes différentes de notre vie et avons vu nos futurs chemins différemment. Je souhaite à Peter le meilleur et je tiens à remercier tout le monde pour votre soutien continu alors que je passe à mon prochain chapitre. »

Kelley a fermé sa légende, disant qu’elle prévoyait toujours de vivre à New York, un endroit qu’elle et Peter avaient prévu de déménager ensemble avant leur rupture. Un autre initié a déjà dit à E! News le déménagement a en fait provoqué une rupture dans leur romance.

« Peter a finalement été celui qui a mis fin avec Kelley, mais elle a convenu à 100 pour cent qu’ils avaient besoin de temps à part », a expliqué la source à l’époque. « Ils s’étaient beaucoup battus, et le déménagement était très stressant et a mis beaucoup de pression sur eux. »

À cette époque, Peter vit dans la Big Apple.