Peter Tobin a assassiné ma fille – je veux que les cendres du monstre les jettent dans les toilettes

LE père de la victime du meurtre de Peter Tobin, Vicky Hamilton, a lancé un appel aux chefs de prison pour qu’ils récupèrent les cendres de la bête une fois qu’il est incinéré – afin qu’il puisse le jeter dans les toilettes.

Michael Hamilton, 72 ans, a supplié le gouverneur du HMP Saughton à Édimbourg d’avoir accès aux restes afin qu’il puisse débarrasser le monde du vil tueur en série à sa manière.

Tobin, 76 ans, a assassiné Vicky, 15 ans, en 1991 avant de l’enterrer aux côtés d’une autre victime, Dinah McNicol, 18 ans, dans son jardin.

Michael, de Falkirk, a déclaré: “Il s’est débarrassé de ma fille – je veux me débarrasser de lui.”

Il est probable que puisque Tobin n’a pas de proches parents, le conseil d’Edimbourg devra incinérer le monstre et ensuite être responsable de ce qui arrivera ensuite aux cendres.

Mais Michael a dit qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas récupérer les cendres puisque personne d’autre n’en voulait.

Et il a dit qu’il le verrait être vidé dans la mer – ou jeté dans un égout.

Michael a déclaré: “Je veux me débarrasser de lui – ou être là quand il sera éliminé. Si c’est sur un bateau au milieu de la mer, je veux être là.

«Je veux ses cendres pour pouvoir le jeter dans les toilettes et dans les égouts. Il ne signifie rien pour moi.

Le conseiller local de Michael, Alan Nimmo, a contacté le service pénitentiaire écossais en son nom plus tôt cette année, mais a ensuite indiqué qu’il serait “très peu probable que son souhait soit exaucé”.

La lettre indiquait que si quelqu’un mourait en prison, les flics essaieraient de trouver un proche parent pour organiser des funérailles.

Si personne ne peut être trouvé, ou s’il ne souhaite pas s’engager, la responsabilité incombe à l’autorité locale où se trouve la prison, dans ce cas le conseil de la ville d’Édimbourg.

La lettre disait: “L’autorité locale dans laquelle réside le prisonnier organisera les funérailles (en collaboration avec l’aumônier de la prison) et le coût sera demandé à l’autorité locale responsable de l’individu (généralement la dernière adresse connue) .’

On ne sait pas où se trouvait la dernière adresse fixe réelle de Tobin, car il a utilisé de nombreux pseudonymes et n’est pas libre depuis qu’il a été victime d’une arnaque pour le meurtre d’Angelika Kluk en 2006.

Un porte-parole du conseil d’Edimbourg a déclaré: “Nous ne commentons pas les cas individuels.”

Nous avons révélé plus tôt cette semaine comment Michael a déposé 12 roses rouges pour sa fille bien-aimée Vicky alors qu’il lui disait “Tobin est en enfer, tu es au paradis”.

Il avait fait des voyages réguliers au lieu de repos de Vicky au cimetière de Grandsable au fil des ans pour la tenir au courant du combat de plusieurs décennies pour clouer la bête.

Sur sa tombe, Michael, de Falkirk à proximité, lui a dit : « Je suis venu ici pour vous dire qu’il est parti et qu’il ne fera jamais de mal à personne d’autre. Il est parti pour le grand feu pour toujours.

Tobin – qui purgeait trois peines d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de Vicky, Dinah et Angelika Kluk, 23 ans – a passé ses dernières heures à l’agonie.

Il a perdu sa bataille contre le cancer à l’infirmerie royale d’Édimbourg samedi.

Bien que les flics lui aient rendu visite pour lui demander s’il en avait tué d’autres, le violeur impitoyable a rejeté leur ultime plaidoyer.

Michael et sa deuxième épouse Christine ont levé un verre de cognac qu’il avait gardé pendant des décennies pour célébrer la mort de Tobin.

Tobin, de Johnstone, Renfrewshire, a passé 11 ans derrière les barreaux pour un double viol qu’il a commis en 1993.

Deux ans seulement après sa libération, il a été reconnu coupable en 2006 d’avoir tué l’étudiante polonaise Angelika Kluk dans une église de Glasgow.

Et alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour ce meurtre, le monstre a été jugé en 2008 et reconnu coupable du meurtre de Vicky et Dinah en 1991.

Lorsque Tobin est apparu pour la première fois au tribunal du shérif de Linlithgow en 2007, accusé de la mort de Vicky, Michael a conduit le fourgon de la prison dans le parking – avant d’exploser de rage contre le démon à l’intérieur.

Ses restes ont été retrouvés enterrés dans le jardin de l’ancienne maison de Tobin à Margate, Kent.

Le démon a déménagé de Bathgate quelques semaines seulement après avoir massacré Vicky.

