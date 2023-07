Peter Thomas poursuivi pour expulsion de Bar One de plus de 400 000 $ de loyer dû

Le temps de parler est révolu, selon des documents judiciaires. Après «le loyer, les frais impayés, les frais de services publics et les taxes de vente», Peter aurait dû 422 000 $ à son propriétaire. Tout ce que le propriétaire veut, c’est se débarrasser définitivement du Bar One Miami.

Bentley Bay Retail LLC a officiellement informé Peter de son statut par défaut en octobre. L’entrepreneur a retardé l’affaire avec un nouveau cycle de négociations, mais aurait manqué à un autre paiement moins de six mois plus tard.

Eh bien, Bar One n’a pas raté un seul paiement après cela. Le procès a accusé Peter d’avoir soumis des chèques sans provision pour juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022 et mars 2023. Oups !

Ce n’est même pas le premier procès d’expulsion pour Bar One Miami depuis son ouverture en 2019. Nous savons tous ce qui est arrivé à la plupart des entreprises, en particulier les restaurants à partir de 2020 : COVID hit.

L’ancien Vraies femmes au foyer d’Atlanta star semble indifférent et tout au sujet de ses affaires littérales sur les réseaux sociaux. Cependant, un nouveau procès obligera probablement Bar One à déménager, sinon à fermer complètement à Miami.

Pierre Thomas a de nouveau des ennuis judiciaires pour de l’argent fictif. Chez Cynthia Bailey l’ex-mari fait face à un procès d’expulsion pour son Bar One Miami Beach en raison de près d’un demi-million de dollars de loyers impayés.

Peter Thomas a perdu un autre procès d’expulsion de Miami cette année pour 1 société avant même qu’elle ne puisse ouvrir

Peter a rebondi après des problèmes financiers et juridiques auparavant, mais l’affaire Bar One n’est pas la seule expulsion de Miami à laquelle il a été confronté cette année. Selon RadarOnline.comil aurait été incapable de payer le loyer de son « club de souper haut de gamme », 1 Society.

DTS DT Retail a déposé une poursuite en expulsion contre Peter, 1 Society et Bar One (en tant que garant) en janvier. Le propriétaire a affirmé que Peter n’avait pas effectué ces paiements à partir d’octobre 2022. DTS a affirmé que Peter et 1 Society devaient 61 000 $ d’arriérés de loyer.

Les deux entités se sont également poursuivies pour rupture de contrat. Un juge a pesé, statuant finalement contre Peter pour 1 Society pour ne pas avoir répondu au procès de manière appropriée.

Peu de temps après, le juge a statué en faveur de DTS pour l’arriéré de loyer et a ordonné à 1 Society de quitter la propriété. L’entreprise s’est dissoute avant même d’avoir pu ouvrir.