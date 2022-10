Peter Thomas étend son soutien à Cynthia Bailey au milieu du divorce

Une ancienne de #RHOA partage que son ex-mari a tendu la main pour offrir son soutien dans le cadre de son divorce imminent.

Cynthia Bailey a récemment révélé qu’alors qu’elle avançait dans sa séparation d’avec Mike Hill, son ex-mari Peter Thomas l’avait contactée et l’avait comblée de mots gentils.

“Peter m’a tendu la main, il a dit qu’il me souhaitait juste le meilleur”, a déclaré la beauté de 55 ans. PageSix cette semaine à BravoCon. “Il m’a dit que j’étais une reine et que je méritais le meilleur, alors c’était vraiment, vraiment sympa.”

Il est logique que Peter veille sur Cynthia vu que les deux ont été mariés pendant 7 ans avant que leur divorce ne soit finalisé en 2017.

En 2018, Cynthia est passée à son chéri Mike Hill, animateur sportif, qu’elle rencontré via Steve Harvey. Cynthia et Mike marié en 2020 au plus fort de la COVID malgré beaucoup de contrecoups, et la mariée était absolument magnifique même en portant un masque.

Cynthia Bailey dit que les “transitions” ont contribué à la fin de son mariage

COVID n’était pas le seul scandale auquel M. et Mme Mike Hill nouvellement mariés seraient confrontés alors que des rumeurs de tricherie ont fait surface plus tard. Mike a été publiquement accusé d’être sorti du mannequin et d’avoir envoyé des sextos à une femme sur SnapChat, mais Cynthia et Mike ont tous deux nié le allégations.

Cynthia a tenu bon avec Hill pendant deux ans, partageant son temps entre la Californie et la Géorgie, et a récemment admis que les «grandes transitions» avaient causé une tension. Cynthia a également déclaré que ses hormones avaient contribué à la dissolution de son mariage

“Notre relation et notre mariage sont venus avec beaucoup de grandes transitions. En gros, j’ai déménagé dans une autre ville, une autre maison, j’ai commencé une toute nouvelle carrière à 55 ans », a déclaré Bailey à PageSix. « Donc, tout cela a été beaucoup de stress pour moi. Je pense qu’il y avait une incompatibilité. Nous avons toujours été, pour la plupart, dans une relation à distance et ce n’est pas facile. “Et je n’ai pas toujours été une personne agréable à côtoyer”, a-t-elle ajouté. “Je suis en pleine ménopause à ce stade, donc j’ai beaucoup de choses à faire ! Écoute, cette ménopause n’est pas une blague. Ce n’est absolument pas une blague.

Cynthia Bailey dit qu’elle ne cherche pas à sortir avec quelqu’un

Bien qu’elle soit bientôt célibataire, la mannequin et actrice a déclaré qu’elle n’était pas sûre de revenir potentiellement dans le cercle des rencontres.

“Je ne sais pas encore”, a déclaré Bailey PERSONNES. “Je ne suis pas célibataire depuis si longtemps, j’ai honnêtement arrêté de porter mon alliance avec l’annonce parce que même si nous traversions certaines choses, il était important pour moi d’honorer mon mariage jusqu’à la fin. Il y a toujours une amitié là-bas. J’ai tellement d’amour et tellement de respect pour mon Mike et notre mariage.

Elle a ajouté,

“Mais si un gars formidable arrive, alors je ne suis pas fermé à rencontrer des gars. je ne suis pas prêt à commencer sortir ensemble sortir ensemble. Je dirais que j’ai besoin d’une pause avec la datation pendant une seconde.

Que pensez-vous de la dernière mise à jour sur le divorce de Cynthia Bailey ?