Peter Thomas doit beaucoup d’argent pour le restaurant de Miami

RHA ex-mari de la star Cynthia Bailey Pierre Thomas‘ Bar One Miami pourrait être mort dans l’eau peu de temps après deux autres procès pour ses finances louches.

Comme BOSSIP signalé précédemmentPeter Thomas a été poursuivi pour expulsion de Bar One et doit plus de 400 000 $ de loyer.

RadarOnline.com a révélé à partir de documents judiciaires que Thomas ‘Bar One a été frappé de 2 poursuites distinctes en plus de traiter avec le propriétaire qui tentait d’expulser l’entreprise.

Bentley Bay Retail LLC aurait déposé des documents d’expulsion contre le hotspot de Miami. Ils ont signé un bail commercial avec le propriétaire en 2018.

Le nouveau restaurant, comme la plupart des entreprises, a eu du mal à se remettre de 2020 lorsque COVID a frappé. L’entreprise de Peter a conclu un règlement pour rembourser les 270 000 $ initiaux d’arriérés de loyer. Cependant, les choses ont mal tourné. Son entreprise répète un cycle négatif.

Le restaurant ne pouvait conserver cet emplacement que s’il ne manquait jamais à un autre paiement. Si un autre chèque est signalé pour « fonds insuffisants », le règlement de 2020 serait annulé.

Malheureusement, Bar One n’a pas raté un seul paiement par la suite. Selon des documents judiciaires, le procès a accusé Peter d’avoir soumis des chèques sans provision pour juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022 et mars 2023 !

En dehors de cela, Port Royale Trading Co. a poursuivi Bar One pour rupture de contrat. L’entreprise a affirmé avoir livré des produits de la mer au restaurant le 13 mai 2022, mais les factures restent impayées.

Les factures de la commande montrent plusieurs livraisons à Bar One. La commande comprenait 24 livres. de vivaneau entier et 8 livres. de vivaneau fraîchement coupé ainsi que de la chair de crabe livrée, du vivaneau fraîchement coupé, des crevettes tigrées noires, du filet de bar, du saumon, des huîtres et des crevettes blanches.

La réclamation de Port Royale, Bar One, doit toujours un paiement impayé de 2 000,27 $.

Mais attendez, il y a plus ! Une société appelée 24/7 Seafood Distributor Corp. a déposé une plainte distincte. La société a déclaré avoir vendu des fruits de mer et d’autres produits à Bar One au fil du temps.

« Au cours de la relation commerciale, le défendeur a commandé des fruits de mer et d’autres produits au demandeur. Le défendeur, cependant, n’a pas payé toutes les factures pour les fruits de mer et les produits vendus. »

Thomas n’a pas encore parlé de l’expulsion et, très honnêtement, ne semble pas dérangé par tout cela. Peter Thomas a récemment publié d’autres clips de lui-même en train de vivre à Miami. Il a partagé avec l’ancienne star de Love & Hip Hop: Atlanta Erica Mena avant que Bar One organise une fête d’anniversaire pour Safaree Samuels ce week-end.

Son restaurant s’est également rendu sur Instagram pour promouvoir un événement à venir proposant de la nourriture, des cigares, du narguilé et des divertissements.

« Des vues panoramiques incroyables sur le centre-ville de Miami. Les clients peuvent facilement accoster et dîner, réserver des cabanes discrètes au bord de l’eau ou un patio de table recouvert de vigne et de palmiers et profiter d’une gamme complète de location d’équipements de sports nautiques.

Malgré les poursuites et les problèmes juridiques, Peter a reçu le soutien d’amis célèbres tels que Tank, Nene Leakes, Ray J, Winnie Harlow et bien d’autres qui ont dîné dans son établissement.

En fin de compte, après «le loyer, les frais impayés, les frais de services publics et les taxes de vente», Peter aurait dû 422 000 $ à son propriétaire. Tout ce que le propriétaire veut, c’est se débarrasser définitivement du Bar One Miami.