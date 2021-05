Peter Thiel soutient un rival de Neuralink d’Elon Musk

Peter Thiel, co-fondateur et président de Palantir Technologies Inc., prend la parole lors d’une conférence de presse à Tokyo, au Japon, le lundi 18 novembre 2019.

Le cofondateur et capital-risqueur de Palantir, Peter Thiel, a investi dans une entreprise qui met des puces informatiques dans la tête des gens dans le but de les améliorer d’une manière ou d’une autre.

Le premier investisseur de Facebook, qui a cofondé PayPal avec Elon Musk en 1998, a soutenu la société Blackrock Neurotech dans un tour de financement de 10 millions de dollars, prenant un montant non divulgué de capitaux propres dans le processus.

Le cycle de financement a été confirmé à CNBC par Blackrock Neurotech mais Thiel a refusé de commenter.

Fondée en 2008 et basée à Salt Lake City, Utah, Blackrock vend du matériel et des logiciels à la communauté de recherche en neurosciences depuis plus d’une décennie.

«C’est un marché de niche, mais nous savions que nous pourrions générer des revenus, et nous sommes rentables depuis 2015», a déclaré le PDG de Blackrock Neurotech, Marcus Gerhardt, à CNBC, ajoutant que la société n’avait pas pris de financement de capital-risque significatif jusqu’à présent.

« Nous sommes arrivés à un stade en 2020, où nous ne pouvions pas accepter tous les contrats qui nous étaient proposés, nous avons donc réalisé que nous avions besoin de capitaux externes pour ce faire », a-t-il ajouté.

Entre autres choses, Blackrock Neurotech, qui compte 88 employés, travaille également sur ses propres dispositifs d’interface cerveau-ordinateur (BCI).

En conséquence, il est en concurrence avec Neuralink, qui a été fondée en 2016 à San Francisco par Musk et Max Hodak, qui ont annoncé le 1er mai qu’il avait récemment quitté l’entreprise.

Mesurant à peine quelques millimètres, les BCI sont conçus pour permettre aux humains de faire des choses qu’ils ne pouvaient pas faire auparavant; Blackrock et Neuralink ciblent leurs premiers produits sur les personnes ayant des mouvements limités et d’autres handicaps.

En avril, Neuralink a montré comment son dispositif «Link» pouvait aider un singe à jouer à des jeux vidéo avec son esprit, et il cible des essais humains sur des patients plus tard cette année. Musk a également démontré la technologie sur un porc nommé Gertrude.

Pendant ce temps, Blackrock Neurotech affirme être plus avancé que Neuralink et avoir déjà installé ses appareils chez 28 patients aux États-Unis, en Chine et en Europe, ainsi que chez des primates et des rongeurs.

« Il y a des patients humains qui utilisent déjà nos implants et notre technologie pour accomplir des choses directement avec leur esprit qui étaient inimaginables il y a 10 ans », a déclaré Gerhardt, qui a rencontré son co-fondateur ingénieur électricien Florian Solzbacher au pensionnat au Pays de Galles il y a trois décennies.