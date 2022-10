Peter Thiel signale qu’il a fini d’aider JD Vance et collectera des fonds pour Blake Masters

Le mégadonateur républicain Peter Thiel signale à ses alliés qu’il a en grande partie fini d’aider le candidat au Sénat de l’Ohio, JD Vance, et souhaite que son réseau politique aux poches profondes renforce le candidat au Sénat de l’Arizona, Blake Masters, alors qu’il suit le sénateur démocrate Mark Kelly dans les sondages, selon les gens. familiarisé avec la question.

Thiel a déclaré aux invités lors d’un récent événement de collecte de fonds pour les Masters qu’il pensait que Vance était sur la bonne voie pour remporter sa course au Sénat contre le représentant Tim Ryan, D-Ohio, selon ceux qui ont assisté au rassemblement et entendu ses commentaires. Le donateur du GOP a organisé la collecte de fonds dans sa maison de 5 millions de dollars à Los Angeles.

“Peter a dit, ‘Cette course [Ohio Senate] est fait dans mon esprit “, selon l’une des personnes familières avec les conversations de Thiel avec les participants. Vance et Ryan se disputent le siège du sénateur républicain à la retraite Rob Portman dans l’Ohio, un État swing où les républicains ont connu un succès accru ces dernières années.

“” Nous devons juste amener Blake à franchir la ligne d’arrivée “”, a déclaré cette personne en expliquant les opinions de Thiel partagées lors de la collecte de fonds.

Les porte-parole de Thiel et Masters n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les courses de l’Arizona et de l’Ohio joueront un rôle clé pour déterminer quel parti contrôle le Sénat, et la capacité de façonner la politique et de confirmer les candidats du président Joe Biden, après les mi-mandat. Les démocrates détiennent une majorité au Sénat 50-50 grâce au vote décisif du vice-président Kamala Harris.

Soit renverser le siège de l’Arizona – soit défendre le terrain dans l’Ohio – stimulerait les républicains dans leur tentative de reprendre le contrôle du Sénat. Le rapport politique de Cook qualifie la course au Sénat de l’Ohio de “républicain maigre”, tandis qu’il classe l’Arizona comme “démocrate maigre”.

Comme les deux courses façonneront le contrôle du Sénat, les candidats et leurs groupes extérieurs alliés ont empilé de l’argent dans des publicités avant les élections. Les campagnes et les groupes indépendants ont dépensé plus de 120 millions de dollars en publicités dans la course au Sénat de l’Arizona, alors qu’ils ont investi au nord de 100 millions de dollars dans le concours de l’Ohio, selon les données d’AdImpact.

Thiel n’a pas dit aux invités de la collecte de fonds s’il prévoyait de donner plus d’argent à un super PAC pro-Masters. Mais sa décision de dire aux invités de se concentrer davantage sur les Masters que sur Vance montre qu’il pourrait encore déployer plus d’argent dans la course au Sénat de l’Arizona avec un peu plus d’un mois avant le jour des élections.

Cela reflète également le point de vue selon lequel l’Arizona pourrait jouer un rôle plus important que l’Ohio dans la détermination du contrôle du Sénat.

Lors de l’événement de collecte de fonds des Masters, Thiel a déclaré aux participants que Vance n’avait plus besoin du coup de pouce dont il avait besoin lors de la primaire du GOP, car la plupart des sondages le montrent en tête de Ryan, selon ceux qui connaissent les conversations de Thiel. Une moyenne des sondages RealClearPolitics montre Vance menant Ryan de plus d’un point de pourcentage. Ryan a levé plus de 21 millions de dollars tandis que Vance a rapporté un peu plus de 3,6 millions de dollars, selon l’OpenSecrets non partisan.

Thiel a reconnu que Masters suit Kelly dans de nombreux sondages publics et a besoin d’une injection massive d’argent pour suivre le mastodonte de la collecte de fonds du titulaire, ont expliqué ces personnes. La campagne de Kelly a permis de récolter plus de 50 millions de dollars, tandis que Masters a rapporté un peu plus de 4 millions de dollars, selon OpenSecrets.

Comme de nombreuses campagnes républicaines au Sénat recueillent beaucoup moins d’argent que leurs adversaires démocrates, des PAC extérieurs sont intervenus pour combler le vide. Saving Arizona, un super PAC financé par Masters Thiel, a récemment faire des réserves une publicité télévisée de 1,5 million de dollars pour soutenir son candidat préféré.

Le tracker publicitaire Medium Ad Buying a également déclaré dans un tweet que la campagne Masters impliquait de nouvelles dépenses publicitaires télévisées après avoir été interrompue depuis fin août.

Kelly mène les maîtres d’au moins 4 points de pourcentage, selon une moyenne RealClearPolitics des sondages récents.

Thiel a donné 30 millions de dollars aux super PAC soutenant Vance et Thiel lors de leurs campagnes primaires compétitives du GOP, selon les archives de la Commission électorale fédérale. Mais il n’a pas encore fait de don à l’un ou l’autre des PAC lors des élections générales.

Vance et Masters ont tous deux travaillé avec Thiel avant de lancer leurs campagnes au Sénat. Vance a déjà travaillé pour la société d’investissement Mithril Capital, que Thiel a cofondée, tandis que Masters était directeur de l’exploitation chez Thiel Capital.

Au moins 40 personnes ont assisté à l’événement de collecte de fonds au domicile de Thiel, et près d’une douzaine d’autres ont contribué à la campagne des Masters mais n’ont pas pu se rendre au rassemblement, selon les organisateurs. Avec des billets individuels commençant à 1 500 $ et allant jusqu’à 5 800 $, l’événement aurait pu rapporter entre 75 000 $ et 290 000 $ pour la campagne.

Des photos de la collecte de fonds publiées sur Twitter par le co-organisateur de l’événement et homme d’affaires Tom Sauer montrent Masters s’adressant à la foule de donateurs près de la piscine extérieure de Thiel. Parmi les autres co-organisateurs répertoriés sur l’invitation à l’événement figuraient le gestionnaire de fonds spéculatifs de longue date Michael Wang et Joshua Steinman, qui était assistant adjoint de l’ancien président Donald Trump.

Julie Luckey, la mère du dirigeant milliardaire de la technologie Palmer Luckey, a également été aperçue lors de l’événement de collecte de fonds pour Masters, selon quelqu’un qui l’a vue là-bas. Les dossiers de financement des campagnes de l’État de Californie répertorient Julie Luckey comme un «donateur majeur».

Palmer Luckey est le fondateur de la société de technologie de défense militaire Anduril. Le Fonds des fondateurs de Thiel a précédemment financé l’entreprise.

Les dossiers montrent que Julie Luckey a été un financier clé pour les campagnes républicaines pendant des années, notamment grâce à un don de 22 000 $ l’année dernière au Lincoln Club of Orange County Issues PAC. Elle a également déjà fait un don au bras de campagne du Sénat républicain, au Comité sénatorial national républicain et au Comité national républicain.

Julie Luckey n’a pas retourné un appel demandant un commentaire.