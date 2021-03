JD Vance bénéficiera de ses liens avec Peter Thiel, pour qui il travaillait auparavant. | Drew Angerer / Getty Images

L’investisseur milliardaire met 10 millions de dollars derrière l’auteur de Hillbilly Elegy, JD Vance.

L’iconoclaste de la Silicon Valley, Peter Thiel, place le plus gros pari politique de sa carrière, injectant 10 millions de dollars dans un super PAC qui soutient un ancien assistant de Thiel qui pourrait briguer le Sénat américain dans l’Ohio.

Thiel a coupé un chèque d’un peu plus de 10 millions de dollars à un groupe extérieur soutenant JD Vance, l’auteur du livre à succès Hillbilly Elegy, une contribution beaucoup plus importante que celle qu’il a faite pour soutenir Donald Trump et le plus grand don politique jamais divulgué de Thiel. Vance est l’une des nombreuses personnes du réseau de Thiel à avoir pesé les offres du Sénat ces dernières années et à tirer largement parti de leurs liens avec l’investisseur milliardaire.

Les dons sont la dernière démonstration de la façon dont Thiel cultive un réseau de jeunes protégés populistes formés par l’Ivy League et les encourage à se présenter au Sénat dans tout le pays.

Le livre de Vance en a fait une sensation littéraire et culturelle après les élections de 2016, en particulier pour les démocrates qui cherchaient des indices sur les électeurs blancs de la classe ouvrière qui ont propulsé Trump vers la victoire. Le livre, un mémoire sur l’éducation de Vance dans l’Ohio et le Kentucky, a récemment été transformé en un film Netflix.

Le don de 10 millions de dollars de Thiel, rapporté pour la première fois par le Cincinnati Enquirer, offre à Vance un pouvoir immédiat dans ce qui devrait être une primaire républicaine âprement disputée pour un siège au Sénat libéré par le sénateur à la retraite Rob Portman. Vance ne s’est pas engagé à se présenter, et plusieurs membres actuels du Congrès de l’Ohio, ainsi que des piliers du GOP de l’État, pèsent leurs propres offres.

La contribution a été faite vendredi dernier à Protect Ohio Values, un super PAC formé le mois dernier pour soutenir une éventuelle candidature de Vance, a confirmé un porte-parole du groupe à Recode. Une autre famille milliardaire profondément impliquée dans la politique conservatrice, les Mercers de New York, a également apporté une contribution substantielle à la candidature potentielle de Vance, a déclaré le groupe.

Vance est depuis longtemps sur l’orbite de Thiel. Vance a brièvement travaillé pour Mithril Capital, une société de capital-risque cofondée par Thiel, qui est depuis tombée en ruine. Vance a lancé l’année dernière une société de capital-risque basée dans l’Ohio qui a été financée en partie avec l’argent de Thiel.

Vance est le dernier allié de Thiel à commencer à tester les eaux, en partie grâce au soutien attendu du milliardaire de la Silicon Valley. L’un des plus proches collaborateurs de Thiel, Blake Masters, a envisagé de se présenter au Sénat américain en Arizona au cours du dernier cycle et a finalement décidé de ne pas le faire. Mais Masters aurait une fois de plus pesé une candidature au Sénat dans l’État au cours du cycle 2022.

Et l’année dernière, Thiel a concentré son énergie politique sur le soutien de Kris Kobach, la ligne dure à l’immigration qui n’a pas réussi à remporter une primaire au Sénat du GOP dans l’État du Kansas. Thiel a fini par donner plus de 2 millions de dollars à un groupe finançant l’offre de Kobach.

C’était plus que ce que Thiel avait dépensé pour son précédent grand pari politique, Trump. Thiel était l’un des seuls dirigeants éminents de la Silicon Valley à avoir publiquement soutenu Donald Trump lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2016, contribuant un peu plus d’un million de dollars à un super PAC qui a soutenu sa candidature. Mais Thiel n’a pas coupé un chèque à Trump ou à aucun groupe de soutien de Trump pendant la campagne de réélection de Trump et regarde de plus en plus au-delà de lui.