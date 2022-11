Peter Thiel choisit Masters, Vance voit des résultats mitigés en Arizona, Ohio

L’investissement de 32 millions de dollars du milliardaire et mégadonateur républicain Peter Thiel dans les élections de mi-mandat de 2022 a donné des résultats mitigés, car deux de ses anciens employés ont divisé les courses au Sénat américain qui aideront à décider du contrôle de la chambre.

Dans l’Ohio, le républicain JD Vance a défendu un siège détenu par le GOP contre le représentant démocrate Tim Ryan. Alors que Thiel a notamment choisi de ne pas financer Vance aux élections générales dans un État de plus en plus rouge, son don de 15 millions de dollars à un super PAC pro-Vance a aidé le candidat à sortir d’une primaire bondée du GOP pour remplacer le sénateur républicain à la retraite Rob Portman. Vance a déjà travaillé pour la société d’investissement Mithril Capital, que Thiel a cofondée.

Thiel a plutôt choisi d’investir plus d’argent dans la tentative du républicain Blake Masters de renverser le sénateur démocrate Mark Kelly en Arizona. Kelly a repoussé le défi, a projeté NBC News, alors qu’il menait Masters de plus de 5 points de pourcentage. Avec la victoire de Kelly, les démocrates doivent l’emporter dans l’une des deux courses non appelées au Nevada et en Géorgie pour conserver leur majorité.

Thiel s’est particulièrement intéressé à aider Masters, qui était autrefois directeur de l’exploitation chez Thiel Capital. Le capital-risqueur, qui a une valeur nette estimée à plus de 4 milliards de dollars, a organisé des collectes de fonds et a activement utilisé son vaste réseau pour collecter des fonds pour la campagne des Masters au cours des derniers mois de l’élection.

Thiel a secoué la candidature des Masters au Sénat dès le début avec un don de 15 millions de dollars à un super PAC pro-Masters lors des élections primaires de l’Arizona, selon les archives de la Commission électorale fédérale. Il a donné 2,5 millions de dollars supplémentaires au PAC en octobre, quelques semaines à peine avant le jour du scrutin.

Thiel a contribué en plus petites quantités à d’autres candidats républicains au Congrès à travers le pays à mi-mandat. Les récipiendaires étaient pour la plupart des titulaires qui occupaient des sièges sûrs.

Le co-fondateur de PayPal a donné 2 900 $ lors des primaires au représentant républicain Ted Budd, qui a battu la démocrate Cheri Beasley dans la course pour devenir le prochain sénateur américain de Caroline du Nord. Le montant est le maximum qu’un individu peut légalement donner à une campagne elle-même – par opposition à un PAC pro-candidat – aux élections primaires ou générales.

Thiel a fait un don à sept autres candidats à mi-mandat dans les courses que NBC News a prévues. Un seul de ces candidats a perdu, selon NBC.

Le républicain Joe Budd, qui a vu deux chèques de 2 900 $ de Thiel, a perdu contre le démocrate Jared Moskowitz dans une bataille pour représenter le 23e district du Congrès de Floride, selon NBC News. L’une de ces contributions était destinée au succès de la campagne primaire de Budd et l’autre à son combat contre Moskowitz aux élections générales, selon les archives de la FEC.

Les dossiers montrent que Thiel a contribué des montants similaires aux représentants républicains Mike McCaul, Chris Stewart, Michael Waltz, Tom Cole et Mario Diaz-Balart. Tous devraient être réélus au Congrès, selon NBC News.