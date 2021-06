Peter Schmeichel : les joueurs danois n’avaient pas le choix avec le redémarrage de la Finlande après l’effondrement de Christian Eriksen | Actualités footballistiques

L’ancien gardien de but Peter Schmeichel affirme que les joueurs danois ne voulaient pas reprendre leur match de l’Euro 2020 contre la Finlande après l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen.

Schmeichel, père de Leicester et du gardien danois Kasper Schmeichel, a déclaré Good Morning Britain d’ITV qu’il ne pensait pas que les joueurs avaient le choix.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était la décision des joueurs de reprendre le jeu après qu’Eriksen ait été transporté à l’hôpital, Schmeichel a déclaré: « Eh bien, c’est un débat intéressant.

« En fait, j’ai vu hier une citation officielle de l’UEFA disant qu’ils suivaient les conseils du joueur, les joueurs ont insisté pour jouer – je sais que ce n’est pas la vérité.

« Ou, c’est comme ça que vous voyez la vérité. Il leur restait trois options, l’une était de jouer immédiatement et de jouer les 50 dernières minutes.

« Le suivant devait arriver hier [Sunday] à midi et terminer les 50 minutes et la troisième option était de déclarer forfait, 3-0.

« Alors, résolvez-le par vous-même. Est-ce le souhait des joueurs de jouer ? Avaient-ils vraiment le choix ?

L’Inter Milan et l’ancien milieu de terrain de Tottenham Eriksen se sont effondrés samedi lors de la première mi-temps du match d’ouverture du Danemark et ont été soignés sur le terrain avant d’être transportés à l’hôpital.

Le médecin de l’équipe danoise, Morten Boesen, a confirmé plus tard qu’Eriksen était stable après avoir subi un arrêt cardiaque et qu' »il était parti » avant d’être réanimé.

Les coéquipiers d’Eriksen ont formé un bouclier autour de lui pendant qu’il était soigné sur le terrain et Peter Schmeichel s’inquiète des effets que l’incident a eus sur les joueurs danois.

Il a ajouté : « Il est très difficile de dire exactement quel sera l’impact à long terme (pour les joueurs) de cette expérience, dont je sais qu’avoir parlé à Kasper a été très traumatisant pour tout le monde.

« C’est une scène très dramatique quand quelqu’un doit être défibrillé et ramené à la vie par un choc. »

Kasper Schmeichel a critiqué l'UEFA au lendemain de l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen



Kasper Schmeichel: la demande de redémarrage de l’UEFA était dans le « feu du moment »

Kasper Schmeichel a également critiqué l’UEFA, affirmant que toute décision de redémarrage n’aurait pas dû être précipitée et prise immédiatement après l’incident.

« Je pense qu’une décision concernant le match n’aurait probablement pas dû être prise dans le feu de l’action.

Médecin et entraîneur : le jeu n’aurait pas dû être joué

Le médecin de l’équipe Boesen a également révélé que les joueurs et le personnel danois avaient reçu la visite d’un psychologue samedi soir et qu’avec le recul, le jeu n’aurait pas dû reprendre.

« Je ne pense pas que la bonne décision était de jouer le jeu », a déclaré Boesen.

« Nous avons eu de l’aide d’un point de vue psychologique à l’hôtel hier soir. Tout le monde a exprimé ses sentiments et comment il a vu la situation, et tout le monde était ravi que nous ayons fait cela et en avons parlé.

« Nous avons vraiment apprécié l’aide professionnelle que nous avons reçue de l’extérieur. »

Hjulmand a convenu que le match n’aurait pas dû être terminé après l’incident et a déclaré que l’équipe essaierait d’utiliser ce qui s’est passé comme motivation pour son prochain match contre la Belgique jeudi.

« Non, nous n’aurions pas dû jouer », a-t-il déclaré. « Nous essaierons demain d’établir la normalité autant que possible. Les joueurs ont des réactions différentes aux chocs et aux traumatismes, mais nous essaierons de revenir à la normale autant que possible.

PFA : l’équipe danoise a accordé à Eriksen la dignité qu’il méritait

La PFA (Association des footballeurs professionnels) a adressé ses meilleurs vœux à Eriksen et à sa famille à la suite des événements de samedi.

Une déclaration disait: « Tout d’abord, nos pensées vont à Christian Eriksen, son partenaire et leur famille. Nous sommes tellement encouragés par la nouvelle de l’état stable de Christian et lui adressons nos meilleurs vœux de rétablissement complet.

« Notre gratitude va à l’arbitre, Anthony Taylor, et à l’équipe médicale pour leur action rapide dans la mise en place d’un protocole d’urgence sous une pression extrême, qui a finalement sauvé la vie de Christian.

« Nos pensées vont également aux joueurs des deux équipes, en particulier au Danemark. Le capitaine, Simon Kjaer et Kasper Schmeichel ont joué un rôle central en se précipitant au secours d’Eriksen, en aidant le personnel médical et en coordonnant les joueurs, qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient malgré leur propre détresse.

« Dans leurs actions, l’équipe danoise a accordé à son coéquipier la dignité qu’il méritait, et leur démonstration d’un leadership si calme commande notre respect ultime.

« Le traumatisme que les joueurs auront vécu est au centre de nos préoccupations depuis samedi. Tout joueur danois ou finlandais membre actuel ou ancien de la PFA a le droit d’accéder à nos services de bien-être, et nous serons en contact avec les joueurs ce semaine pour offrir notre soutien total.

« Le terme » famille du football « est parfois utilisé de manière lâche, mais samedi, unis dans notre espoir pour Christian, c’est ce que nous étions tous. »

Sky Sports News a contacté l’UEFA pour commentaires.