Peter Schlesinger et Manolo Blahnik reviennent sur l’âge d’or de Paris

Avec une tignasse de cheveux auburn et un visage plein de taches de rousseur, Peter Schlesinger a apporté son charme Beach Boy à Londres à la fin des années 1960, abandonnant les piscines ensoleillées de Los Angeles lorsqu’il a traversé l’étang avec son petit-ami de l’époque, David Hockney. Schlesinger a rencontré l’artiste britannique en 1966 alors qu’il était encore étudiant à l’UCLA et a déménagé avec lui en Europe peu de temps après. Emporté par une histoire d’amour transatlantique, Schlesinger aux yeux de biche, alors au début de la vingtaine, a fait son entrée dans une vie aux couleurs de Kool Aid qui était tout aussi vibrante et éclectique que les peintures de Hockney. Heureusement pour nous, il avait emporté un appareil photo avec lui.

Le mois dernier, Mariposa a ouvert ses portes à Peter Schlesinger, France : 1969 – 1979, l’exposition inaugurale de la galerie parisienne. S’étendant comme un écrin sur la rue de Turenne, l’exposition, ouverte jusqu’au 25 novembre, dévoile une décennie de clichés de Schlesinger dans des villes comme Saint Tropez, Paris et Monaco. Pour déballer son passé, Schlesinger s’est connecté sur Zoom pour avoir une conversation très moderne avec son vieil ami, le merveilleux imprésario de la chaussure Manolo Blahnik, pour revenir sur l’âge d’or du Café de Flore, la morvosité française et l’époque où Anna Piaggi a pris feu à Le mariage de Paloma Piccaso.—MITCHELL NUGENT

———

PETER SCHLESINGER : Bonjour ?

MANOLO BLAHNIK : Mon Dieu, ma grâce. J’attends depuis une demi-heure. Je n’en peux plus.

SCHLESINGER : Je sais. Quoi qu’il en soit, je peux vous montrer quelques-unes des photographies qui sont dans l’exposition, et nous pourrons simplement en parler.

BLAHNIK : Certainement.

SCHLESINGER : Vous voyez cela ? Ossie [Clark] au Café de Flore. Tes premières chaussures étaient avec Ossie ?

BLAHNIK : Oui, je les ai faits pour le spectacle à la Royal Court. C’était une époque incroyable, car tout le monde allait à Paris et la première chose qu’ils faisaient était d’aller à Flore.

SCHLESINGER : Absolument. Quiconque était en ville, vous le verriez là-bas. C’est désormais un piège à touristes avec des files de touristes qui attendent d’entrer.

BLAHNIK : Maintenant, c’est plein de gens horribles, oui. Je me souviens qu’au début des années 60, on y allait et on voyait des hommes avec des queues de cheval et tout. Cela n’avait rien à voir avec la suite.

SCHLESINGER : Le film s’intitule « Le serveur en colère », parce que les serveurs français ont toujours été méchants.

BLAHNIK : Oh, les serveurs français de Flore étaient tout le temps méchants au-delà de toute croyance. Je ne sais pas d’où ils viennent, peut-être en dehors de Paris. Provence ou autre.

SCHLESINGER : Apparemment, les gens sont plus gentils à Paris maintenant.

BLAHNIK : Ils s’efforcent d’obtenir une meilleure réputation.

SCHLESINGER : Vous souvenez-vous que Shirley Goldfarb s’asseyait à l’intérieur de Flore…

BLAHNIK : Le Café Flore avait l’habitude être Shirley Goldfarb. Elle y était de 1960 jusqu’à sa mort, tous les jours.

SCHLESINGER : Elle y a passé sa vie.

BLAHNIK : Même si vous ne la connaissiez pas, vous diriez quand même : « Allons parler à Shirley », parce qu’elle était très amusante. Et j’ai adoré son maquillage, complètement comme Lila Kedrova dans Rideau déchiréle film d’Hitchcock.

SCHLESINGER : C’est sur le boulevard Saint-Germain et c’est Robert Mapplethorpe qui sort du magasin.

BLAHNIK : Il était très propre et bien préparé ce jour-là. Il a toujours été en désordre, pauvre Robert. Physiquement pas très propre.

SCHLESINGER : C’est la fille de Richard Hamilton, Dom Hamilton.

BLAHNIK : Mon Dieu, elle avait des jambes magnifiques, cette fille. C’est où, à Paris ?

SCHLESINGER : C’est dans le sud de la France, chez Mick Jagger. C’est la Bentley d’Ossie quand je me suis enfui avec Eric [Boman] à travers la France.

BLAHNIK : Je me souviens que vous avez voyagé dans cette Bentley.

SCHLESINGER : C’était la plus belle voiture.

BLAHNIK : C’est une belle couleur. J’adore cette période, vraiment, tout le monde. Qui c’est?

SCHLESINGER : C’est Eric et Grace Coddington.

BLAHNIK : Mon Dieu, la coiffure de Grace est incroyable. Elle a toujours réussi à avoir l’air très moderne, Grace. Elle était si belle. Elle est toujours belle, mais elle avait un style incroyable.

SCHLESINGER : C’est à l’extérieur d’Angelina.

BLAHNIK : Angélina ! C’était ma place en permanence. Déjeuner, dîner, tout. Vous avez rencontré tout le monde sans même aller nulle part. C’était fantastique.

SCHLESINGER : Avez-vous bu du chocolat chaud ?

BLAHNIK : Oui, j’ai reçu du chocolat chaud. C’était merveilleux.

SCHLESINGER : J’y suis allée avec comment s’appelle-t-elle de Saint-Laurent… Clara Saint.

BLAHNIK : Clara a toujours été fantastique en groupe. Elle était toujours avec des groupes d’Argentins ou ceci ou cela, mais elle était très professionnelle. Toujours travailler, travailler, travailler. Je garde des souvenirs incroyables de cette période parisienne. C’était vraiment comme une petite ville. Vous venez de marcher dans la rue et vous connaissiez tout le monde. Et Rex Reed, mon dieu ! Est-il vivant, Rex Reed ?

SCHLESINGER : Ouais, il l’est, en fait. Je ne l’ai pas vu depuis 40 ans, mais il est vivant.

BLAHNIK : Mais il n’est pas gaga ou quoi ? Il est normal ?

SCHLESINGER : Je pense qu’il va bien.

BLAHNIK : Oh mon dieu, La Piscine Deligny ! Je n’y suis allé qu’une seule fois et je n’ai même pas touché le sol, parce que j’avais peur d’avoir quelque chose d’horrible. C’était tellement sale. C’était très puant.

SCHLESINGER : [Laughs] Ils s’y asseyaient tous les jours. C’est aussi à la Piscine.

BLAHNIK : Regardez ces gens horribles. Pas étonnant que ça sente si mauvais. Je n’ai pas beaucoup aimé.

SCHLESINGER : [Laughs] C’est à Saint-Tropez.

BLAHNIK : Oh, magnifique. C’est une autre ville.

SCHLESINGER : Oh, voici Tina [Chow] et Paloma [Picasso].

BLAHNIK : C’est une photo célèbre lors du mariage chez Karl Lagerfeld ! Je me souviens de ce jour. Karl Lagerfeld et Anna Piaggi avaient cette énorme coiffure avec des plumes et elle a pris feu, et les gens disaient : « Oh mon Dieu », et elle disait : « Oh, ça ne me dérange pas du tout. »

SCHLESINGER : Oui. C’était d’après un costume d’opéra, je pense.

BLAHNIK : Elle était passée à travers les lustres, et les lustres étaient toujours de vraies bougies chez Karl.

SCHLESINGER : Tout était aux chandelles, oui. Êtes-vous souvent allé dans cet appartement ?

BLAHNIK : Tout le temps. Karl a été incroyable avec moi. Tu sais pourquoi? Parce qu’il savait que je m’en foutais de tous ces Français à Paris. J’étais en visite. En fait, j’ai passé un moment merveilleux avec lui une fois, il était si gentil quand Jacques [de Bascher] décédé. Il m’a dit : « Viens. Prends le thé avec moi. Nous avons passé toute l’après-midi à discuter et il m’a expliqué combien il adorait Jacques, donc c’était un moment très émouvant. J’ai aussi vu Karl quand il faisait des fêtes. Il m’a toujours invité.

SCHLESINGER : Pendant quelles années avez-vous vécu à Paris ?

BLAHNIK : Début des années 60. Une des premières fois que je suis allé à Paris, j’étais à Genève à l’université, et nous avions désespérément envie de voir Dommage qu’elle soit une putainou Dommage qu’elle soit une pute, le film de John Ford. C’est une tragédie élisabéthaine avec Romy Schneider et Alain Delon. Nous avons acheté des billets pour le Théâtre de Paris et nous avons voyagé en Citroën 2CV. Oh mon Dieu, c’était inconfortable. Nous sommes arrivés à Paris et je me suis installé dans cet hôtel galeux de Saint-Germain. Là, nous avons essayé de nous réparer, et nous sommes allés voir Romy Schneider. C’était loin, mais j’ai attrapé cette dame et je lui ai dit qu’il fallait que je voie mieux parce que je suis aveugle, et boum, j’ai regardé Alain Delon et Romy Schneider, qui étaient pour moi les plus belles personnes d’Europe à l’époque. , jouant le frère et la sœur incestueux. C’était fantastique.

SCHLESINGER : Qu’est-ce qui vous a poussé à quitter Paris pour Londres ?

BLAHNIK : Parce que Paris est devenu trop petit, d’une manière ou d’une autre. C’était juste Saint-Germain, chez nous, Saint-Germain. Je me ennuyais. Et en 1968, tous ces gens étaient dans la rue en train de brûler des voitures, ce qui était absolument effrayant, mais j’ai finalement adoré le spectacle. J’ai décidé que je préférerais être à Londres et je suis arrivé à Londres en 1970.

SCHLESINGER : Quand j’étais à Paris, j’ai réalisé que lorsque j’y allais auparavant, je n’étais qu’à Saint-Germain. C’est le seul endroit où je suis allé.

BLAHNIK : C’est le seul endroit où tout le monde allait, parce qu’on s’amusait tout le temps. Paris avait des gens beaux et glamour comme Peggy Roche, Françoise Sagan, Charlotte Aillaud. C’étaient mes gens.

SCHLESINGER : Je vais lundi soir voir Caroline Loeb jouer Françoise Sagan dans une pièce de théâtre.

BLAHNIK : Vous me l’avez dit l’autre jour. Est-elle bonne ?

SCHLESINGER : Je pense que oui.

BLAHNIK : Il y avait un film sur Françoise qui était fantastique en fait. Mais ce sont les gens que je voyais presque tous les jours. J’ai été absolument fasciné par la beauté de Peggy Roche.

SCHLESINGER : Je ne connaissais pas Peggy Roche.

BLAHNIK : Elle était la rédactrice en chef de Elle et plein d’autres choses. Toutes ces femmes étaient très belles et incroyablement chics. Ils encapsulent les Français.

SCHLESINGER : Connaissiez-vous Colombe Pringle ?

BLAHNIK : Je l’ai connue mais plus tard. Elle était tellement incroyable et sa mère était aussi une femme extraordinaire. À l’époque, tout le monde en France produisait des choses. C’était totalement différent de maintenant.

SCHLESINGER : Colombe était très proche de Paloma à cette époque. Ils ont le même anniversaire.

BLAHNIK : Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Anna Wintour. Je viens de lui envoyer des fleurs.

SCHLESINGER : C’est vrai ? Oh mon Dieu. Je ferais mieux de lui envoyer quelque chose. Ouais, quand Eric était à Paris, Paloma et Colombe se sont envolées pour Paris avant lui pour pouvoir le retrouver à l’aéroport sans qu’il le sache. Ils me l’ont dit l’autre jour.

BLAHNIK : [Laughs] Eric était incroyable. Toutes ces filles à Paris étaient juste folles d’Eric. Je n’ai jamais aimé ce qu’Eric projetait, mais c’était une beauté, quoi qu’il arrive. Je me souviens de la première fois que j’ai vu Eric à Londres, il attendait le bus avec un petit sac et cette aura incroyable. Je prenais une photo de quelqu’un et je l’ai attaqué dans la rue. J’ai dit: “Bonjour, je veux te connaître.”