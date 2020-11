Peter Sawkins, vainqueur de Bake Off: «C’était comme un camp d’été bizarre» | Actualités Ents & Arts

Peter Sawkins vient peut-être d’être révélé comme le gagnant du Great British Bake Off de cette année, mais il ne se laisse pas emporter.

Le joueur de 20 ans d’Édimbourg, qui a marqué l’histoire en tant que plus jeune Patisserie gagnant et le premier boulanger écossais à détenir le titre, étudie également la comptabilité et la finance, et a déclaré au podcast Sky News Backstage qu’il ne pensait pas beaucoup au-delà de sa prochaine échéance.

“La prochaine étape pour moi est une affectation prévue vendredi, puis quelques examens commençant dans deux semaines”, a déclaré Sawkins.

“Donc, une fois que je pourrai me vider un peu la tête, je devrais vraiment me réprimer et commencer à étudier.”

Un favori pour beaucoup depuis le début de la série, Sawkins a reçu le titre convoité de Star Baker dans la première semaine, mais a déclaré que ce n’est que beaucoup plus tard qu’il a commencé à penser à gagner.

«J’ai essayé de le prendre semaine après semaine au fur et à mesure que le processus avançait, et je pense que cela m’a vraiment aidé à rester calme dans la tente», a-t-il expliqué.

“Mais une fois que nous avons passé les quarts de finale où j’ai eu un vrai problème avec le gâteau à la gelée, j’ai vraiment commencé à penser à la finale – et quand vous pensez à la finale, vous pensez au potentiel de la gagner!”

La production de la série de l’émission Channel 4 de cette année a été touchée par la pandémie, et la solution était que tous les candidats, juges, présentateurs et membres de l’équipe forment une grande bulle, ce qui signifie qu’ils sont restés à l’écart de leurs amis et de leur famille tout au long du tournage.

Sawkins a expliqué dans le dernier épisode que c’était le plus long qu’il ait jamais été loin de chez lui, mais il a dit à Backstage que ce n’était pas une lutte.

«J’ai vraiment passé le meilleur temps, c’était comme si nous étions partis pour le camp d’été le plus bizarre de tous les temps et c’était tellement amusant», a-t-il déclaré.

“Tous les gens dans la bulle étaient incroyables, ils avaient une grande énergie, dont vous pouviez simplement vous nourrir, le moral était toujours très, très élevé, même si beaucoup de gens avaient, vous savez, beaucoup sacrifié pour venir – ils J’avais laissé ma famille à la maison, ils en avaient laissé beaucoup derrière eux.

“Mais ils ont gardé l’énergie si haut, c’était tellement amusant, et je ne peux pas dire assez merci à tous ceux qui en ont fait une si bonne expérience.”

La série a fourni des cotes exceptionnelles pour Channel 4, et la finale était l’émission la mieux notée de la chaîne depuis 2002.

Un auditoire moyen de 9,2 millions de personnes s’est mis à l’écoute pour voir Sawkins triompher de ses collègues finalistes Laura Adlington et Dave Friday.

Il décrit le fait d’être reconnu par les fans comme une “expérience intéressante”.

“Cela arrive, vous savez, deux ou trois fois par jour, mais ça a toujours été très agréable et les gens m’ont beaucoup soutenu quand ils sont venus me dire bonjour, alors j’apprécie cela”, a déclaré Sawkins.

«Je pense que le verrouillage a probablement changé la façon dont les gens interagissent comme ça, ce qui a probablement rendu les choses un peu plus faciles que cela aurait pu être, mais jusqu’à présent, tous ceux qui ont dit bonjour ont été adorables.

«Et, vous savez, s’ils disent bonjour, ils sont fans de la série, et ça a été très agréable de partager l’expérience avec ces nouvelles personnes que je n’ai jamais rencontrées auparavant.

