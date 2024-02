Peter Pichler clôture un immeuble de bureaux géométrique aux façades plissées

Le studio italien Peter Pichler Architecture a conçu le siège angulaire de l’entreprise manufacturière Bonfiglioli à Bologne, avec un toit incliné recouvert de treillis plissé.

Situé dans BonfiglioloSite industriel de Calderara di Reno, le bâtiment a une forme rectangulaire percée par une cour extérieure centrale et une série de terrasses sur le toit en pente.

Selon Peter PichlerArchitecturele toit est incliné pour agrandir les façades nord du bâtiment et augmenter la quantité de bureaux bénéficiant d’une lumière naturelle indirecte.

“La conception remet en question la durabilité grâce à une géométrie intelligente”, a déclaré à Dezeen le fondateur du studio, Peter Pichler.

“C’est une célébration de la lumière indirecte du nord dans un immeuble de bureaux et un bâtiment offrant un maximum de confort pour les personnes qui y travaillent.”

Le bâtiment de sept étages possède un exosquelette en acier qui s’incline vers l’extérieur au niveau du rez-de-chaussée avant de s’élever verticalement.

Ses façades en verre plus hautes sont orientées vers le nord, tandis que les façades plus courtes orientées au sud et le toit incliné sont recouverts d’une « seconde peau » plissée en aluminium maillé pour filtrer la lumière directe du soleil.

Peter Pichler Architecture a opté pour des formes géométriques et des matériaux métalliques pour refléter la marque Bonfiglioli, qui fabrique des produits destinés aux secteurs de l’automatisation industrielle, des machines mobiles et des énergies renouvelables.

“L’objectif principal de la conception était de créer un immeuble de bureaux efficace et fonctionnel qui représente l’identité et les valeurs culturelles de la société italienne Bonfiglioli”, a déclaré Pichler.

“La géométrie plissée de la façade s’inspire des motoréducteurs de l’entreprise, tandis que le treillis en aluminium rappelle les copeaux produits quotidiennement en tant que sous-produit de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.”

Au centre du bâtiment se trouve une cour-jardin, conçue pour ventiler naturellement l’intérieur grâce à l’effet cheminée.

Un pont de verre couvert au troisième étage traverse la cour pour relier les deux côtés du bureau.

“Un pont a été ajouté au troisième étage de l’autre côté de la cour pour faciliter le flux de travail et la communication entre les départements, favorisant ainsi la synergie et l’interaction sur le lieu de travail”, a expliqué Pichler.

Six terrasses orientées sud ponctuent la toiture pentue et offrent des espaces extérieurs aux étages du troisième niveau jusqu’au sommet.

Des escaliers en colimaçon en acier au rez-de-chaussée et au sixième étage animent les intérieurs.

“Deux escaliers en colimaçon sculpturaux, fabriqués en acier, sont plus qu’un lien physique entre les étages, mais constituent un vortex symbolique d’échange de créativité, invitant à un flux continu d’idées”, a déclaré Pichler.

Pichler a fondé Peter Pichler Architecture avec son épouse, Silvana Ordinas, à Milan en 2015.

Le studio a conçu plusieurs bâtiments angulaires basés en Italie, notamment une villa en béton dans un vignoble du Tyrol du Sud et une proposition de chambres d’hôtel dans les arbres dans la chaîne de montagnes des Dolomites, au nord de l’Italie.

La photographie est de Gustave Willeit.

Crédits du projet :

Architecte: Peter PichlerArchitecture

Structure et député européen : Arup

Ingénierie électrique: Arup

Planification de la façade : Projets Pichler

Conseiller incendie : ICS Ingénierie

Acoustique: Espace solaire

Supervision du site: Studio Taddia

Entrepreneur général : Projets Ing Ferrari et Pichler