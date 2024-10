Peter Ogilvie, double sprinteur olympique canadien et leader sportif, est décédé à 52 ans

Un accro du sport qui se décrit lui-même. Double sprinter olympique canadien. Leader visionnaire. Constructeur sportif influent.

Peter Ogilvie, qui voulait que des athlètes d’athlétisme méconnus réalisent un rêve et rivalisent avec les meilleurs du monde, est décédé d’un cancer la semaine dernière. Il avait 52 ans.

L’athlète né à Vancouver a participé au 200 mètres aux Jeux olympiques de 1992 (Barcelone) et 1996 (Atlanta). Ogilvie a remporté une médaille d’argent au relais 4×100 m aux Jeux panaméricains de 1991 à La Havane et l’or dans cette épreuve trois ans plus tard aux Jeux de la Francophonie de 1994 à Paris.

Il a également représenté le Canada aux Championnats du monde juniors, aux Championnats du monde, aux Championnats panaméricains juniors et aux Jeux du Commonwealth.

En dehors de la piste, Ogilvie était un entrepreneur impliqué dans de nombreux aspects du sport.

Il a été directeur exécutif d’Athletics Alberta pendant plus de 10 ans et a organisé des événements majeurs à Edmonton, notamment les essais de sélection olympique et paralympique de 2016.

La force motrice de TrackTown Canada, il a créé la TrackTown Classic annuelle au Foote Field à Edmonton, l’une des premières compétitions de ce qui est maintenant connu sous le nom de National Track and Field Tour.

Pour la TrackTown Classic 2015, Ogilvie a attiré l’attention lorsqu’il a recruté la star américaine du sprint Allyson Felix, qui avait remporté 16 médailles, dont 12 d’or, à trois Jeux olympiques d’été et cinq mondiaux en plein air.

Brian Torrance, directeur exécutif d’Ever Active Schools en Alberta, a décrit Ogilvie comme une personne gentille et attentionnée dans un article publié mardi soir sur X.

Edmonton rencontre une partie du circuit continental

« Peter a été un grand contributeur au sport et au tourisme en [Edmonton]. Il est resté incroyablement positif dans sa lutte contre le cancer », a écrit Torrance à propos d’Ogilvie, membre du Temple de la renommée des sports de la ville d’Edmonton.

Grâce en partie aux efforts d’Ogilvie, les athlètes canadiens ont la chance de concourir chez eux tout en s’efforçant de se qualifier pour des événements internationaux majeurs.

L’Edmonton Athletics Invitational est l’une des rares compétitions canadiennes à figurer sur la tournée continentale de World Athletics.

Ogilvie a également aidé à organiser les premiers Championnats canadiens d’athlétisme fusionnés, qui combinaient les sports junior, senior et para-athlétisme en une seule épreuve.

Au-delà de l’athlétisme, Ogilvie a été directeur exécutif par intérim de Tennis Alberta en 2018.

« Peter est un leader sportif dévoué et éprouvé qui s’épanouit dans la recherche de solutions pour développer, promouvoir et responsabiliser les programmes sportifs », a déclaré à l’époque le président de Tennis Alberta, Daniel Skepple.

Kris Mychasiw, un consultant canadien en marketing sportif et en sponsoring, s’est également rendu sur les réseaux sociaux mardi et a rappelé ses allocutions avec Ogilvie.

« Les meilleures conversations n’étaient pas celles devant une foule », a déclaré Mychasiw, « mais celles que nous avons partagées après. »

Ogilvie, qui vivait à North Vancouver, en Colombie-Britannique, laisse derrière lui son épouse Cathy et son fils Noah.