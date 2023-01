Peter Obi : “l’antidote au grand hommeisme” qui pourrait être le prochain président du Nigeria | Nouvelles du monde

Il était relativement inconnu jusqu’à il y a quelques mois, et pourtant Peter Obi a été propulsé au rang de favori lors des prochaines élections au Nigeria.

Jeune, selon les normes politiques nigérianes, à 61 ans, et avec une réputation de probité dans un pays en proie à la corruption, il est l’homme à surveiller.

Ses partisans disent que s’il remporte la présidence en février, cela montrera que la démocratie nigériane est en bonne forme lors de la première grande élection mondiale de 2023.

Sky News a eu un accès rare au candidat du Parti travailliste lors d’une brève visite à Londres.

Il est, dit-il, l’agent du changement dans cette élection.

“Nous essayons de dire, et tout le monde peut voir, en particulier les jeunes, que quelque chose ne va pas et tout le monde peut voir que le pays ne peut pas continuer sur cette trajectoire qui ne mène nulle part”, a-t-il déclaré.

Il y a un buzz autour de M. Obi. Il était venu s’adresser à une foule de politiques étrangères à Chatham House, le groupe de réflexion, avec un nombre extraordinaire de 100 000 participants pour regarder en ligne.

La place géorgienne à l’extérieur était bondée de gens qui l’attendaient après, chantant et scandant son nom. Chatham House n’est généralement pas témoin de telles scènes.

Ses partisans disent qu’il est l’antidote à ce qu’ils appellent le “big man-ism” au Nigeria – l’ancien général de l’armée tout-puissant ou l’homme riche qui prend le pouvoir par l’argent et l’influence.

M. Obi porte son propre sac, disent-ils, et ne possède qu’une seule montre-bracelet.

Partisans de Peter Obi à Londres. Photo : AP



Il y a cependant des questions sur les sociétés offshore non déclarées qu’il possèderait et son directeur de campagne a été reconnu coupable de blanchiment d’argent. Il les méprisait.

Ses affaires sont toutes transparentes, a-t-il dit, enveloppées dans une fiducie, et quant au responsable de l’équipe en disgrâce: “Quoi qu’il se soit passé avec lui, c’est un problème qui s’est produit avant qu’il ne devienne mon directeur de campagne.”

Il y a des questions bien plus importantes sur l’intégrité financière de ses adversaires.

M. Obi s’attaque aux grands intérêts puissants de la politique nigériane et est issu de la minorité Ibo, qui n’a jamais eu l’un des siens au plus haut poste.

Il admet être intimidé mais dit qu’il est prêt pour le rôle et pense que les problèmes du Nigeria doivent être résolus.

Et il dit que les Britanniques devraient également se soucier de cette élection.

“Nous avons 200 millions d’habitants, ce qui est un énorme marché pour la Grande-Bretagne. Et c’est essentiel pour la Grande-Bretagne – alors qu’ils quittent l’Union européenne, ils ont besoin de membres du Commonwealth”, a-t-il déclaré.

Le pays qu’il veut diriger fait face à d’énormes défis : inflation galopante, chômage en hausse et corruption endémique.

Elle est menacée par des groupes séparatistes et des insurrections djihadistes. Il dit qu’il va s’asseoir et parler avec des agitateurs et gouverner avec compassion.

Paul Arkwright, l’ancien haut-commissaire britannique au Nigeria, a déclaré que le comté avait besoin d’un nouveau sens de l’orientation.

“J’ai peur que ce soit dans un sacré désordre et qu’il y ait un sentiment de paralysie presque au Nigeria”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’une nouvelle voix, quelqu’un qui arrive avec de nouvelles idées, pourrait faire cette différence et cela compte pour le Royaume-Uni.”