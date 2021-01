L’assistant principal de Trump, Peter Navarro, a faussement affirmé que le vice-président Mike Pence avait le pouvoir de retarder l’investiture pendant que les républicains se démènent pour renverser l’élection de Joe Biden.

La conseillère commerciale de la Maison Blanche a fait ces commentaires lors d’une interview avec Jeanine Pirro samedi après avoir demandé s’ils seraient en mesure de mener un audit de 10 jours de l’élection avant l’assermentation de Biden le 20 janvier.

« Je ne serais pas surpris de voir un avocat spécial à ce sujet », a déclaré Navarro.

Et le vice-président Pence, il a le pouvoir de donner cette fenêtre de 10 jours pour faire ce qui doit être fait. Et je ne peux pas imaginer, quand il passe en revue les faits, il ne votera pas dans le bon sens.

Le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, s’est entretenu samedi avec la juge Jeanine Pirro au sujet des efforts du républicain pour annuler la victoire de Biden la semaine prochaine

Navarro a faussement affirmé que le vice-président Mike Pence, qui présidera le dépouillement officiel des votes électoraux le 6 janvier, avait le pouvoir de reporter l’inauguration du 20 janvier.

Pirro, un ancien juge de l’État de New York, a noté que la commission de 10 jours pourrait être reportée, mais que le jour de l’inauguration ne peut pas, conformément à la Constitution.

«Eh bien, cela peut être changé, en fait. Nous pouvons aller au-delà de cette date… nous pouvons dépasser cette date si nous en avons besoin », déclara à nouveau à tort Navarro.

Le 20e amendement de la Constitution, adopté par le Congrès en mars 1932 et ratifié, fixe la date d’inauguration au 20 janvier à midi.

Cela vient après que Marc Short, le chef de cabinet de Pence, ait publié samedi une déclaration affirmant que le vice-président « partage les préoccupations de millions d’Américains concernant la fraude électorale et les irrégularités lors des dernières élections ».

« (Pence) salue les efforts des membres de la Chambre et du Sénat pour utiliser l’autorité qu’ils ont en vertu de la loi pour soulever des objections et présenter des preuves devant le Congrès et le peuple américain le 6 janvier », poursuit le communiqué.

Pence a donné son soutien au complot quelques heures seulement après que Ted Cruz ait déclaré qu’il ferait partie des 12 sénateurs du GOP qui tentaient de bloquer la certification.

Des dizaines de républicains auraient également participé à une conférence téléphonique avec le président Trump et le chef de cabinet Mark Meadows samedi soir pour discuter du projet de rejet des votes du collège électoral.

Le membre du Congrès Mo Brooks de l’Alabama a tweeté que lui et le membre du Congrès Jim Jordan de l’Ohio ont mené un appel avec plus de 50 membres du Congrès qui se joignent et se battent pour la république américaine.

« Notre combat pour des élections honnêtes et précises prend de l’ampleur », a déclaré Brooks.

Le vice-président Mike Pence a déclaré qu’il soutiendrait la candidature d’une douzaine de sénateurs républicains pour annuler la victoire électorale de Joe Biden au Congrès la semaine prochaine

Douze républicains ont maintenant déclaré qu’ils voteraient pour rejeter les électeurs le 6 janvier, après que le sénateur du Missouri Josh Hawley soit devenu le premier à annoncer ses intentions cette semaine de contester le résultat.

Dans une déclaration samedi avec dix autres sénateurs du GOP, Cruz a exigé la nomination d’une commission d’urgence pour mener un audit de 10 jours des résultats des élections dans les «États contestés».

La douzaine de Trump Sénateur Josh Hawley – Missouri – a déjà dit qu’il s’opposerait La faction Cruz Sénateur Ted Cruz – Texas Sénateur Ron Johnson – Wisconsin Sénateur James Lankford – Oklahoma Sénateur Steve Daines – Montana Sénateur John Kennedy – Louisiane Sénateur Marsha Blackburn – Tennessee Sénateur Mike Braun – Indiana Sénateur élu Cynthia Lummis – Wyoming Sénateur élu Tommy Tuberville – Alabama Sénateur élu Bill Hagerty – Tennessee Sénateur élu Roger Marshall – Kansas * Les sénateurs élus seront assermentés en tant que sénateurs le dimanche 3 janvier et auront le droit de voter le 6 janvier

Jusqu’à ce qu’une telle commission soit nommée, ils se sont engagés à avoir l’intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs de ces États – une décision largement symbolique qui a peu de chances d’empêcher Biden de prendre ses fonctions.

L’effort est considéré comme distinct mais parallèle à celui du sénateur Hawley, qui est devenu plus tôt cette semaine le premier membre en exercice du Sénat à annoncer qu’il contesterait le résultat des élections.

Cruz a été rejoint dans la déclaration par les sénateurs Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn, Mike Braun, ainsi que Cynthia Lummis, Tommy Tuberville, Bill Hagerty et Roger Marshall, qui seront tous assermentés en tant que sénateurs. dimanche dans le nouveau Congrès.

Dans un communiqué, Cruz et les autres sénateurs ont déclaré qu’ils avaient l’intention de voter pour rejeter les électeurs des États swing qui ont été au centre des affirmations non prouvées de fraude électorale du président Donald Trump et appelleront à la création d’une commission pour enquêter sur les allégations de fraude sur une base d’urgence.

«Nous avons l’intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs des États contestés comme n’étant pas« régulièrement donnés »et« légalement certifiés »(la condition légale), à ​​moins que et jusqu’à ce que cet audit d’urgence de 10 jours soit terminé», ont-ils écrit dans la déclaration. .

«Nous ne prenons pas cette action à la légère», ont-ils déclaré.

Cela vient au mépris du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, un républicain du Kentucky, qui a supplié son caucus de ne pas tenter de bloquer la certification des résultats du collège électoral.

Lors de conférences téléphoniques avec des collègues, McConnell aurait fait valoir que toute tentative de bloquer la certification de Biden serait vaine et ne ferait que diviser le parti.

La déclaration de Cruz a souligné que les démocrates au Congrès avaient précédemment soulevé des objections au résultat d’une élection présidentielle, y compris en 1969, 2001, 2005 et 2017.