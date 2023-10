Peter Mandelson veut que GB News survive – parce qu’il « attise » la division conservatrice

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le grand travailliste Peter Mandelson a déclaré qu’il souhaitait que GB News survive parce qu’il « attise » les divisions conservatrices et aide à « défaire » le poste de Premier ministre de Rishi Sunak.

L’architecte du New Labour a soutenu la chaîne, sous le feu des critiques, pour qu’elle « continue », alors qu’elle se remet de la controverse suscitée par le discours misogyne de l’animatrice Laurence Fox à propos d’une journaliste.

Mais Lord Mandelson a ensuite célébré l’impact néfaste que le diffuseur avait sur les conservateurs en attisant les affrontements entre trois factions conservatrices de plus en plus turbulentes.

Il a déclaré à GB News que les conservateurs avaient perdu leur « soif » de pouvoir. « Ils sont tous comme trois partis différents qui se battent comme s’ils étaient déjà dans l’opposition. »

« Je veux dire, vous avez le Parti conservateur de centre-droit, que vous associez à David Cameron. Vous avez l’aile droite dirigée par Rishi Sunak. Et puis il y a le parti conservateur le plus à droite, en quelque sorte claironné et soutenu par GB News.»

Lord Mandelson a ajouté : « Je veux que GB News continue. Ils remuent la situation, ils créent des divisions au sein du Parti conservateur. Ils défont le Parti conservateur. Et c’est aussi très, très opportun.

M. Fox a été licencié par GB News après un étonnant coup de gueule contre la journaliste Ava Evans dans lequel il avait déclaré : « Qui voudrait la baiser ? Au milieu des appels à la suppression de la chaîne, son collègue animateur de GB News, Calvin Robinson, a également été licencié. Une enquête interne sur Dan Wootton est en cours.

Pendant ce temps, Lord Mandelson a également salué Keir Starmer avant son discours crucial à la conférence travailliste – affirmant qu’il était « la chose la plus proche de Tony Blair » depuis que M. Blair était au pouvoir.

Il a également déclaré que la conférence travailliste ressemblait beaucoup plus à une conférence menant au triomphe électoral de 1997 qu’à une réunion d’avant 1992. « C’est un homme politique traditionnel. Il est complètement en contact et connecté avec ce que pensent les gens dans le pays », a déclaré Mandelson sur Starmer.

Peter Mandelson (au centre) écoute la chancelière fantôme Rachel Reeves (PENNSYLVANIE)

Lord Mandelson a été placé aux premières loges pour le discours de Rachel Reeves lundi, marquant son retour au cœur du parti après l’énorme poussée à gauche sous Jeremy Corbyn.

Il a crédité Sir Keir d’avoir fait passer le parti de « bizarre à normal » ce week-end, et a également suggéré que la dirigeante d’Unite, Sharon Graham, avait été « audacieuse et stupide » en appelant à la renationalisation des sociétés énergétiques.

« Je suis d’accord sur le fait que nous avons besoin de plus que de simples ajustements politiques et que de petits changements dans le cadran politique. Oui, je suis heureux d’être audacieux – mais pas audacieux et stupide », a déclaré l’ancien secrétaire aux affaires à Sky News.

Lord Mandelson a ajouté : « Je vais faire campagne pour un gouvernement travailliste qui incitera les métallurgistes à fabriquer de l’acier vert, sans reverser 96 milliards de livres sterling de fonds publics aux actionnaires de BP et d’autres sociétés énergétiques… Vous savez ce qui est audacieux et stupide. »

Plus tôt mardi, Pat McFadden, coordinateur de campagne du Labour, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de grande division au sein du parti après que ses membres ont soutenu la motion syndicale visant à né-nationaliser l’énergie.

Il a dit à la BBC Petit-déjeuner: « Non, il n’y en a pas. La vérité est que nous avons un plan différent, basé sur une vision différente, qui est une combinaison d’action publique et privée. »

M. McFadden a déclaré qu’une nouvelle société appelée GB Energy « comblerait les lacunes là où le marché lui-même ne le ferait pas ».