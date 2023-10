Peter Louise de Marian Central se classe 20e au tournoi d’État de classe 1A – Shaw Local

À peu près à mi-chemin du premier tour du junior Peter Louise de Marian Central vendredi au tournoi de golf pour garçons de classe 1A au parcours de golf Prairie Vista à Bloomington, les mauvaises conditions météorologiques ont menacé de gâcher un bon moment.

« Au milieu de la manche, il a presque commencé à grêler et il y avait des vents de 40 mph », a déclaré Louise. «Je pense que c’était plutôt drôle, en fait. C’était vraiment assez brutal pour tout le monde, mais c’était comique en même temps.

« Nous avons été absolument grillés par le vent et la pluie. Mais d’une manière ou d’une autre, nous avons réussi à y parvenir.

Malgré les conditions difficiles, Louise s’est qualifiée pour la deuxième ronde de samedi et a profité au maximum de sa dernière journée de la saison.

Louise s’est améliorée de cinq tirs par rapport à vendredi et a grimpé de neuf places, terminant avec un score de 81-76-157 sur deux jours et se classant à égalité au 20e rang du classement général.

Louise espérait un meilleur résultat au classement général, mais il était fier de la façon dont il a rebondi après la ronde de vendredi.

« Je ne veux pas trouver d’excuses parce que tout le monde joue dans les mêmes (conditions), mais je suis content d’être sorti aujourd’hui et d’avoir joué comme je l’ai fait », a-t-il déclaré. «Je ne l’ai pas emballé. Je suis content d’être resté dedans. Le Top 20 me semble bien mieux que si j’avais encore tiré un 81 et été hors du top 50. »

Louise a participé à la compétition d’État de classe 2A la saison dernière, mais n’a pas réussi à se qualifier.

L’un de ses grands objectifs était d’atteindre le Jour 2, ce qu’il a fait. Il réfléchit déjà à la manière de s’améliorer pour l’année prochaine.

«Je pense que c’est une très grande réussite», a déclaré Louise. « Je vis sur un terrain de golf et ils ont un simulateur, donc je devrais y être presque tous les jours après l’école. »

Louise était l’une des trois golfeuses de Marian Central en compétition dans l’État.

Les sœurs Ella Notaro et Nina Notaro ont toutes deux participé au tournoi féminin de classe 1A au Red Tail Run à Decatur et, comme Louise, se sont qualifiées pour le jour 2.

Nina Notaro (à gauche) et Ella Notaro de Marian Central ont marqué des 83 identiques lors de la section Lanark Eastland de classe 1A pour se qualifier pour le tournoi d’État de ce week-end. (Photo fournie par Steven Notaro)

Ella Notaro, une senior, s’est classée 21e avec un score de 85-80-165 sur deux jours, et Nina Notaro, une junior, à égalité au 31e rang avec un score de 90-83-173. Ella faisait sa deuxième apparition consécutive dans l’État après s’être classée 35e la saison dernière.

« Ça fait du bien », a déclaré Ella Notaro. « C’est le dernier jour de la saison et en quelque sorte le dernier hourra pour moi en tant que senior. J’ai dû tout laisser là-bas.

Nina Notaro était satisfaite de sa première expérience étatique.

« Je me suis beaucoup amusée », a déclaré Nina Notaro. « Je veux juste continuer à jouer autant que possible, pour que l’année prochaine je puisse retourner dans l’État parce que c’était une expérience tellement géniale. Si j’y retourne l’année prochaine, j’aurai une meilleure idée de ce que c’est.

« Même si Ella n’est pas là, j’espère pouvoir comprendre. »

Ella Notaro a déclaré que la meilleure expérience du week-end a été de voir sa sœur jouer. Vendredi, Ella et Nina jouaient sur des trous consécutifs, ce qui leur a permis de se voir sur la scène nationale.

Ava, la sœur aînée d’Ella et Nina, a obtenu son diplôme il y a deux ans et a également joué au golf.

« Ce dont je me souviendrai le plus, c’est d’être avec mes sœurs », a déclaré Ella Notaro. « Pouvoir pratiquer un sport tous ensemble, je pense que c’est vraiment cool. Et cette année, aller aux state avec ma sœur a été une expérience incroyable et une excellente façon de terminer ma dernière saison.

Golf pour garçons

Tournoi d’État de classe 2A : À Weibring en Normal, Burlington Central s’est classé neuvième en équipe avec un total sur deux jours de 309-333-652. Les Rockets, qui faisaient leur troisième apparition dans l’histoire du programme, occupaient la sixième place après le premier tour de vendredi.

Central était la seule équipe locale – garçons ou filles – à se qualifier pour un tournoi d’État cette année. Sacred-Heart Griffin a remporté le championnat d’État avec un 623.

L’étudiant de deuxième année Tyler Samaan est à égalité au 39e rang avec un 81-76-157 pour mener les Rockets. Le junior Matthew Kowalik (83-79-162) est à égalité au 43e rang, le junior Cam Sarallo (79-85-164) à égalité au 52e et l’étudiant de première année Tommy Wyse (81-88-169) à égalité au 74e.

Le junior Ben Chesney (88-86-174) a terminé à égalité au 84e rang et le junior Luke Semyck (81-95-176) a terminé à égalité au 87e rang.

Le meilleur résultat de Central dans l’État était la quatrième place en 2013. L’équipe de 2010 a pris la neuvième place.

Tournoi d’État de classe 3A : À The Den at Fox Creek à Bloomington, le junior de Crystal Lake Central, Jack Bice, s’est classé 33e avec un 80-78-158, et le junior du Hampshire, Seth Gillie, à égalité au 56e rang avec un 80-82-162.

Bice et Gillie disputaient tous deux leur premier tournoi d’État en tant qu’individus. Bice est également allé aux États-Unis en première année avec l’équipe de Central qui a terminé cinquième en 2021 (Classe 2A).

Nicolas Simon de Conant a remporté le titre individuel avec un 76-67-143.

Golf filles

Tournoi d’État de classe 2A : À Hickory Point à Decatur, la junior de Prairie Ridge, Jenna Albanese, s’est améliorée de trois tirs au cours de son deuxième tour et a terminé à égalité au 40e rang avec un score de 83-79-162 sur deux jours.

Albanese, faisant ses débuts dans l’État, était la seule golfeuse locale à participer au tournoi 2A.

Kaylee Dwyer de Lincoln-Way West a remporté le championnat individuel avec un 72-72-144.