Peter Lawwell: l’ancien directeur général du Celtic revient en tant que président | Nouvelles du football

L’ancien directeur général du Celtic, Peter Lawwell, revient au club en tant que président non exécutif.

Lawwell a quitté son poste précédent au club à l’été 2021 mais sera de retour à partir du 1er janvier dans son nouveau rôle.

L’homme de 63 ans remplace Ian Bankier, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite plus tôt cette année.

Lawwell a continué à représenter le Celtic depuis son départ et était leur porte-parole au sein du conseil d’administration de l’Association des clubs européens.

Il a déclaré au site Web du club: “En tant que supporter celtique de longue date, c’est un grand privilège d’être invité à occuper le poste de président, ayant déjà fait partie de notre grand club depuis près de 18 ans.

“Ce sont des moments passionnants pour le club et j’ai hâte de contribuer au bien-être et au succès du club.

Image:

Le Celtic a remporté 29 trophées à l'époque où Lawwell était directeur général





“Notre objectif, comme toujours, sera de grandir et de développer davantage le club dans tous les domaines. Dirigé par un excellent directeur général en la personne de Michael Nicholson et le directeur financier Chris McKay, le club dispose d’une équipe de direction de haute qualité.

“J’offrirai mon soutien et mes conseils au conseil d’administration et à l’équipe de direction pour veiller à ce que nous continuions à faire avancer le club et à protéger et promouvoir les intérêts de nos supporters.”

Le Celtic a remporté 13 titres de champion et un quadruple triplé sans précédent pendant la période de Lawwell en tant que directeur général, et son retour a été salué par le manager Ange Postecoglou.

Image:

Ian Bankier fait partie du conseil d'administration du Celtic depuis 2011





“C’est une excellente nouvelle pour le club que Peter assume le rôle de président”, a déclaré Postecoglou.

“Il a joué un rôle déterminant dans mon arrivée au Celtic, je connais l’amour qu’il porte au club et je sais que sa richesse d’expérience et de connaissances nous sera inestimable à mesure que nous avancerons ensemble. Je voudrais également souhaiter à Ian et à son famille tout le meilleur pour l’avenir.”

Le directeur général du Celtic, Michael Nicholson, a ajouté: “Nous sommes ravis d’accueillir Peter en tant que président et j’ai hâte de travailler avec lui alors que nous continuons à progresser et à développer le club.

“Peter possède une vaste expérience dans l’industrie du football aux niveaux national, européen et mondial, ce qui est inestimable pour le club à l’avenir.

Image:

L'actionnaire majoritaire du Celtic, Dermot Desmond, a déclaré que Lawwell était le "candidat exceptionnel"





“Notre objectif collectif est de créer un club de football de classe mondiale dont nos supporters peuvent être fiers, concourant au plus haut niveau, avec une stratégie basée sur la croissance et l’amélioration continue.

“Au nom du conseil d’administration et de tous nos collègues du club, je remercie Ian Bankier pour son service et sa contribution à notre club, et je lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.”

L’actionnaire principal de Celtic, Dermot Desmond, a déclaré : “Je suis ravi que Peter ait accepté d’assumer le poste de président. C’est le candidat exceptionnel.

Image:

Peter Lawwell a joué un rôle déterminant dans la nomination du directeur Ange Postecoglou





“Peter est un homme de la plus haute qualité, quelqu’un qui a déjà servi le club avec un réel engagement et une expertise et son expérience et sa connaissance du club, ainsi que de l’environnement mondial du football au sens large, aideront à continuer à faire avancer le club.

“Il est parfaitement placé pour travailler avec Michael Nicholson, Chris McKay et le conseil d’administration pour s’assurer que nous continuons à concourir dans le football écossais et européen et pour gérer les défis et les opportunités dans un contexte européen.

“Je voudrais également remercier Ian Bankier pour son excellente contribution au Celtic pendant plusieurs années. Je me joins à tout le monde au club pour lui souhaiter, ainsi qu’à sa famille, beaucoup de succès pour l’avenir.”