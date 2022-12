Peter Khill coupable d’homicide involontaire coupable, non coupable de meurtre dans le meurtre de Jon Styres

Un jury de Hamilton a déclaré Peter Khill non coupable de meurtre au deuxième degré mais coupable d’homicide involontaire coupable après avoir tiré et tué Jon Styres en 2016.

Après environ 13 heures de délibérations, le jury de 12 personnes a rendu son verdict vendredi après-midi.

A 17h06, Khill apprit son sort.

Lorsque le verdict a été lu, la salle d’audience était tendue et silencieuse avant que les larmes ne tombent à la fois de la famille de Khill et de la famille de Styres. Ils ont étouffé des gémissements et des cris.

Khill secoua la tête quelques instants après avoir entendu le verdict. Peu de temps après, il a étreint sa femme et d’autres membres de la famille.

L’homicide involontaire coupable n’entraîne pas de peine minimale, sauf s’il est commis avec une arme à feu, auquel cas la peine minimale est de quatre ans de prison.

Khill ne sera pas en garde à vue pendant le week-end, mais le mardi 20 décembre à 10 heures, ils décideront si sa caution sera révoquée. Sa condamnation interviendra ultérieurement.

Khill, 26 ans au moment de la fusillade, a plaidé non coupable, affirmant qu’il utilisait la légitime défense parce qu’il pensait que Styres avait une arme à feu et qu’il était sur le point d’appuyer sur la gâchette.

Alors que Styres, un homme des Six Nations de 29 ans, avait un couteau dans sa poche et tentait de voler le camion de Khill. Il n’avait pas d’arme.

Khill a d’abord été acquitté lors du premier procès en 2018 avant d’être condamné par la Cour suprême du Canada à faire face à un nouveau procès l’année dernière.

Le deuxième procès n’a duré que quelques jours en novembre et s’est soldé par une annulation du procès.

L’affaire a été particulièrement médiatisée en 2016 en raison de ses similitudes avec la mort par balle en 2016 en Saskatchewan d’un homme cri de 22 ans, Colten Boushie.

Avant le début du procès, on a demandé aux jurés s’ils avaient des préjugés, des croyances ou des opinions préconçues sur les hommes autochtones.

La nuit où Styres est mort

Le jury de 12 personnes a entendu Khill témoigner que de fortes détonations à l’extérieur de leur maison rurale de Hamilton les avaient réveillés à 3 heures du matin le 4 février 2016.

Khill, un ancien réserviste, a déclaré que son entraînement militaire avait commencé, l’incitant à saisir son fusil de chasse, à le charger de deux cartouches et à se diriger vers le bruit.

Il a dit qu’il voulait affronter et détenir quiconque se trouvait à l’extérieur pour prendre le contrôle de la situation.

Khill a déclaré qu’il était sorti de chez lui par la porte arrière et qu’il était entré dans un passage couvert reliant sa maison et son garage, en utilisant des techniques militaires pour se déplacer en silence.

Cela l’a conduit à Styres, qui était à moins de trois mètres et demi et était penché sur le siège passager du camion, ne sentant pas la présence de Khill.

Khill a dit quand il a vu la silhouette de Styres, il a immédiatement crié: “Hé, les mains en l’air!”

ÉCOUTEZ | Peter Khill parle au répartiteur après avoir tiré sur Jon Styres :

Peter Khill parle au répartiteur du 911 après avoir tiré et tué Jon Styres Le jury a entendu un appel au 911 passé peu de temps après que Peter Khill ait tiré sur Jon Styres. Khill est jugé pour meurtre au deuxième degré.

Après avoir vu les mains de Styres se joindre et se déplacer au-dessus de la taille, Khill a déclaré qu’il avait tiré deux coups de feu, pensant que Styres était armé.

Les procureurs de la Couronne ont fait valoir que Khill n’était pas là pour essayer de détenir Styres, mais plutôt qu’il était en colère et déterminé à tuer quiconque se trouvait dans son camion.

Ils ont également témoigné que Khill avait tiré sur Styres dans la poitrine, puis lui avait tiré dessus alors que Styres était à quatre pattes.

La Couronne a appelé de nombreux témoins, dont un expert en armes à feu, tandis que la défense a fait venir des experts qui pourraient attester de la façon dont un entraînement militaire répétitif peut rester avec les gens pendant longtemps et être leur réponse par défaut en cas de stress.