Peter Kay a ravi les fans samedi en faisant une rare apparition publique – rejoignant Cat Deeley à la radio.

La bande dessinée très appréciée a pratiquement perdu la vue du public lorsqu’il a annulé sa tournée et tous ses engagements professionnels en raison de «circonstances familiales imprévues» en 2017.

Après avoir salué Cat en tant que Catherine, Kay a plaisanté en disant qu’il était « malade à mort » des gens lui souhaitant une bonne année.

Cat a ri en lui disant: « Vous savez quand vous êtes submergé par les textes et que vous répondez par copier-coller. »







(Image: Getty Images)



Peter a parlé de la fois où il a regardé la mise en scène de Mamma Mia!

Il a déclaré: « Je suis allé le voir et j’ai adoré et j’ai connu le régisseur et j’ai vu la fille qui joue le personnage principal et a dit: ‘Félicitations pour votre mariage!’ Je pensais que c’était réel!

S’entendant comme les vieux amis qu’ils sont, le couple a écouté des versions retravaillées de morceaux classiques populaires et a discuté de mixtapes.

Peter a créé une liste de lecture de « mauvaises » chansons et a invité Cat à donner le nom de la « chanson, pas de l’artiste » dans un clin d’œil subtil à Phoenix Nights.







(Image: Bolton News / SWNS.com)



Peter a également expliqué comment il avait décroché Cat en tant que présentateur de son émission de comédie de 2008, Britain’s Got The Pop Factor … et peut-être une nouvelle célébrité, Jésus-Christ, la superstar de Soapstar Strictly On Ice.

L’homme de 47 ans a rappelé: « J’ai un goût très éclectique. Je vous ai appelé pour vous donner la grande vente. Vous étiez à Los Angeles et j’essayais de dire que j’aimerais que vous le fassiez et j’essaie de vous en parler. . «

Les fans ont été ravis d’entendre Peter revenir à la radio – affluant sur Twitter pour exprimer leur appréciation.

« Peter Kay sur Radio 2 est le meilleur début de 2021. Tellement bon d’entendre sa voix », a tweeté l’un d’eux.

Un autre a écrit: « Coup de chance pour mettre la radio. Peter Kay est sur Radio 2, brillant comme toujours. »

Cat était dans l’ancien créneau de Graham Norton samedi matin sur BBC Radio 2, Peter la rejoignant juste après 11 heures.

Claudia Winkleman prendra le relais plus tard ce mois-ci.

C’était la première apparition de Peter en plus de huit mois – après avoir précédemment enregistré une version spéciale de sa très populaire vidéo Amarillo pour Big Night In de la BBC, en avril 2020.

Avant cela, il a été vu pour la dernière fois en 2018 lorsqu’il est apparu dans deux épisodes spéciaux de Car Share.

Après sa pause de trois ans, Peter a annoncé en février son intention de revenir, déclarant qu’il animerait six spectacles Dance For Life à Londres, Liverpool et Manchester pour Cancer Research UK.

Les dates ont ensuite été reportées en raison de la crise des coronavirus.