Peter Kay, très apprécié, revient enfin sous les projecteurs après des années d’absence avec un retour de Radio 2.

Et les fans n’ont pas longtemps à attendre – il enregistre une émission spéciale avec Cat Deeley, qui sera diffusée après Noël.

Le funnyman a gardé un profil très bas ces dernières années malgré le désir du public de voir davantage la star de la comédie.

Le spectacle aura lieu le samedi 2 janvier à partir de 10h – et Cat a hâte de retourner sur les ondes.

Le populaire Peter a été vu pour la dernière fois à la télévision depuis sa très brève apparition en avril, lorsqu'il s'est joint à la fête dans The Big Night In.







Il a vécu une vie tranquille avec sa femme Susan Gargan et n’a pas encore ressenti le besoin de revenir sous les projecteurs du showbiz.

Le chat et son mari Patrick, ainsi que leurs deux fils, Milo, quatre ans, et James, deux ans, sont retournés au Royaume-Uni plus tôt cette année après avoir vécu des années à Los Angeles.

L’ancienne star de SM: TV est en « pourparlers à l’avance » pour un retour lucratif à la télé britannique en 2021.

Elle travaille dur pour obtenir son propre jeu télévisé aux heures de grande écoute, mais attend avec impatience son retour à la radio en janvier.







Parlant de ses débuts à Radio 2, Cat a déclaré: «Nous sommes une maison de radio, donc Radio 2 est constamment allumée dans la cuisine, toute la journée, tous les jours, même lorsque nous étions à Los Angeles.

« Bien que, en raison du décalage horaire, la composition soit légèrement différente.

«Nous avons adoré avoir un dîner Dance Devotion With Ana Matronic un vendredi soir, écouter Liza Tarbuck post-Farmers Market un samedi et nous réveiller avec Sounds Of The 70s un dimanche.

« Nous ne manquons pas un moment de musique, de discussion et de nouvelles, mais maintenant que nous sommes basés ici, nous commençons notre journée en synchronisation avec Zoe au lieu de commencer avec Steve! »