Peter Kay fond en larmes lors de son premier concert debout en 12 ans

PETER Kay a fait un retour triomphant sur scène ce soir et a fondu en larmes en avouant : « J’attends ça avec impatience depuis un bon moment maintenant.

La légende des Phoenix Nights s’est produite devant des milliers de fans lors de son premier concert en 12 ans vendredi.

Peter, 48 ans, né à Bolton, a pleuré en quelques minutes et a dit à la foule à l’AO Arena de Manchester : « De quoi s’agit-il ?

“Oh mon dieu. Je suis censé faire de la comédie sanglante maintenant.

“Oh mon Dieu. Tu m’as en putain de morceaux. Laissez-moi sortir mes mouchoirs de mon tiroir. Je vous aime aussi. D’une manière que vous ne saurez jamais.

“J’attendais cela avec impatience depuis un bon moment maintenant, environ cinq ans.”

Il a annoncé sa nouvelle tournée cette année entre les publicités de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here.

Peter, également célèbre pour les émissions de télévision à succès Car Share et Max and Paddy, a été largement absent des yeux du public au cours des quatre dernières années.

Mais il jouera 110 spectacles en direct dans des endroits tels que Birmingham, Liverpool et Dublin, se terminant en août 2023 à la Sheffield Utilita Arena.

Et il sera le premier artiste au monde à se produire chaque mois à l’O2 de Londres avec un concert mensuel en résidence dans le cadre de son grand retour.

Après avoir annoncé son retour, il a déclaré: “C’est bien de revenir à ce que j’aime le mieux faire, la comédie stand-up, et s’il y a un moment où les gens ont besoin de rire, c’est maintenant.”

En 2018, Peter a annulé une prochaine tournée nationale de 100 concerts à guichets fermés.

L’année dernière, Peter est apparu à deux émissions caritatives de questions-réponses à Manchester pour Laura Nuttall, patiente atteinte d’un cancer du cerveau.