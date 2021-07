Peter Kay est de retour pour la première fois en trois ans avec deux émissions caritatives en direct pour aider la femme en phase terminale Laura Nuttall

PETER Kay revient sur scène pour la première fois en trois ans.

Le comédien, 48 ans, présentera deux émissions caritatives le mois prochain pour collecter des fonds pour Laura Nuttall, qui lutte contre un cancer du cerveau en phase terminale depuis trois ans.

Peter Kay revient sur scène pour la première fois en trois ans[/caption]

Laura Nuttall lutte contre un cancer du cerveau en phase terminale[/caption]

Il a été vu pour la dernière fois sur scène lors d’une apparition surprise lors d’une projection de Car Share en 2018.

La nouvelle a été annoncée sur son Twitter aujourd’hui, elle disait : « Peter Kay jouera deux questions-réponses en direct très spéciales au profit de Laura Nuttall au Manchester O2 Apollo le 7 août 21. Les billets seront mis en vente ce vendredi (30 juillet) à 9 heures du matin. «

La courageuse Laura Nuttall espère collecter 80 000 £ pour un traitement qui n’est pas disponible sur le NHS.

En 2017, Peter a annoncé qu’il revenait sur scène avec une énorme tournée au Royaume-Uni l’année suivante.

Il a été réservé pour effectuer plus de 100 dates dans sa tournée Have Gags, Will Travel.

Mais en décembre de la même année, Peter a annoncé qu’il n’irait pas de l’avant.

Bien qu’il ait pris le pas sur le showbiz, il était toujours à la télévision en mai 2018 lorsque le dernier épisode de sa sitcom primée Car Share a été diffusé.

Il avait déjà été filmé lorsque Peter a quitté tous les autres projets de travail.

Le comique a rarement été vu en public depuis.

Des mois plus tard, il a été victime d’un canular cruel sur Twitter alors que les trolls affirmaient qu’il était mort.

L’année dernière, il a fait un bref retour à la télévision pour présenter une version mise à jour de (Is This The Way To) Amarillo de son jardin arrière.

