Peter Kay annonce des concerts à Londres pour sa grande tournée de retour

PETER Kay a annoncé qu’il effectuera un concert mensuel en résidence à Londres dans le cadre de son grand retour aujourd’hui.

L’humoriste, qui a révélé son retour au stand up ce week-end, sera le premier artiste au monde à se produire chaque mois à l’O2 de Londres.

Il débutera le 16 décembre et se poursuivra jusqu’au 18 novembre 2023.

Peter, célèbre pour ses émissions de télévision à succès Car Share, Phoenix Nights et Max and Paddy, a été largement absent des yeux du public au cours des quatre dernières années.

Son annonce au cours du week-end confirme l’exclusivité de The Sun en mai, qui a révélé que la star de Car Share de TV reviendrait avec une énorme tournée dans des lieux à l’échelle nationale.

Kay, 49 ans, né à Bolton, commencera par deux nuits les 2 et 3 décembre à l’AO Arena de Manchester.

Il jouera également à Birmingham le mois prochain et en 2023 à Glasgow, Liverpool, Leeds, Sheffield, Belfast, Newcastle, Birmingham, Dublin, Cardiff et Nottingham.

Ce sera sa première tournée en direct depuis 2010, lorsqu’il a marqué le record du monde Guinness pour la course la plus vendue de tous les temps, jouant devant plus de 1,2 million de personnes.

Parlant de son retour, il a déclaré: “C’est bien de revenir à ce que j’aime le mieux faire, la comédie stand-up et s’il y a un moment où les gens ont besoin de rire, c’est maintenant.





« Et avec le coût de la vie à un niveau record, les prix des billets commencent à partir de 35 £. Le même prix que lors de ma précédente tournée en 2010. »

En 2018, Peter a annulé une prochaine tournée nationale de 100 concerts à guichets fermés.

L’année dernière, Peter est apparu à deux émissions caritatives de questions-réponses à Manchester pour Laura Nuttall, patiente atteinte d’un cancer du cerveau.

Les clients haut débit d’O2 et de Virgin Media pourront accéder aux billets prioritaires pour l’ensemble de sa tournée 48 heures avant la sortie générale.

Les Priority Tickets sont en vente à partir de 10h le jeudi 10 novembre. Les billets de la vente générale seront disponibles à partir du samedi 12 novembre.