Ainsi, le nombre de personnes assassinées par l’IRA à Brighton en 1984 s’élève à six.

Margaret Tebbit, nourrie fidèlement par son mari pendant de longues années de douleur et de paralysie, est décédée la semaine dernière. Il ne fait aucun doute que sa mort a été causée par le terroriste Patrick Magee.

Pourtant, l’homme de l’IRA qui a posé la bombe a été libéré dans le cadre de la reddition à l’IRA qui nous a été imposée en 1998 par nos alliés américains. Il est indemne. Il a émis des paroles que certains ont bêtement vues comme des remords, mais ce n’est pas le cas.

Regardez-les: «Mon implication dans l’armée républicaine irlandaise et toute la lutte armée était nécessaire simplement parce que nous n’avions pas d’autre voie. Mais je dois regretter le fait que des gens aient été blessés.

«Pas d’autre cours»? Un mensonge plat. Les gens «ont été blessés»? Non, ce n’était pas une tempête ou un incendie accidentel. C’était un acte délibéré de mal – fait par lui. Il a tué et mutilé.

Il a posé une bombe dans le Grand Hôtel, sans se soucier de qui il pourrait tuer, à condition qu’il tue également Margaret Thatcher. Pouvez-vous imaginer être écrasé par des tonnes de maçonnerie, à l’agonie pendant des heures alors que les sauveteurs cherchaient à vous déterrer?

Norman Tebbit n’a pas besoin de l’imaginer. C’est arrivé à lui et à sa femme. Il pense (comme moi) que pardonner aux gens qui n’ont ni contrition ni repentir se moque du pardon.

Renoncer à la violence ne suffisait pas. Il a dit à juste titre que si Magee était vraiment repentant, il le montrerait en nommant ceux qui ont réellement comploté et ordonné les meurtres. Aucun signe de cela, pour des raisons que nous pouvons facilement deviner.

Il y a beaucoup de pardon facile et les gens qui ont été gravement lésés sont souvent intrigués par cela. Ils ne peuvent pas voir pourquoi les églises chrétiennes l’exhortent.

Cela les éloigne naturellement de la religion. Je ne les blâme pas d’être déconcertés. Lisez attentivement la prière du Seigneur et vous verrez qu’elle demande à Dieu de «nous pardonner nos fautes comme nous leur pardonnons ce qui nous a offensés».

Eh bien, exactement. Je ne m’attendrais pas à être pardonné pour quoi que ce soit dont je n’étais pas désolé, dans ce monde ou l’autre. Je ne pardonnerai pas non plus à ceux qui ne regrettent pas de m’avoir blessé.

Notre Seigneur, dont nous célébrons la naissance cette semaine, a expliqué cela dans Luc, 17: 3: «Si ton frère t’a offensé, réprimande-le; et s’il se repent, pardonne-lui.

Il ressort clairement de cela que la repentance vient en premier, le pardon après. À tout autre âge que celui-ci, l’idée de pardonner à un tueur qui n’était pas désolé n’aurait jamais traversé l’esprit de personne.

Notre libération du sordide Magee, et la capitulation qui l’a provoqué, n’étaient pas les actes d’une nation forte et généreuse. C’étaient les actes de personnes faibles qui avaient peur de se défendre. RIP Margaret Tebbit.

Brûler la maison pour se débarrasser d’un nid de guêpes

Petit enfant, j’aimais les fables intelligentes d’Esope, des histoires miniatures qui racontaient des vérités profondes sur la vie. Donc, contrairement à la plupart des gens, je sais ce que signifie réellement l’expression «raisins aigres».

Et je me suis toujours souvenu des paraboles intelligentes de King Log et King Stork (un avertissement contre le souhait de vivre à une époque intéressante) et de L’homme qui a essayé de plaire à tout le monde et a fini par ne plaire à personne.

Les événements récents m’ont amené à écrire mes propres fables. Voyez si vous pouvez déterminer à qui ils s’adressent. J’ai mis quelques indices.

Le premier est l’homme qui a brûlé sa maison pour se débarrasser d’un nid de guêpes. En cela, les citoyens voient leur voisin faire cette folie et se précipitent pour essayer de l’arrêter.

Mais il refuse d’être dissuadé, criant en jetant de l’essence sur les flammes «Eh bien, qu’auriez-vous fait? tandis que ses voisins crient en retour « Pas ça, en tout cas! » jusqu’à ce que toute la rue soit réduite en braises, tandis que les guêpes indemnes bourdonnent autour de sa tête blonde idiote.

Le suivant est The Surgeon And The Verruca, dans lequel un homme vient voir son médecin avec une verrue. «C’est une verrue vraiment terrible», dit le médecin. «La seule chose que je peux faire est de te couper la jambe.

L’homme n’en est pas sûr mais le médecin lui dit qu’il s’agit d’un nouveau traitement avancé et que sans lui, la verrue sera probablement mortelle.

Son assistant, un sage éminent, produit des rames de personnages qui semblent le prouver. L’homme se soumet et se réveille dûment avec une jambe. Rempli de remords, il remet en question la sagesse du chirurgien.

«Eh bien,» balbutie les scies sur la défensive. «Votre verrue est partie, n’est-ce pas? Il ajoute ensuite sévèrement: « En fait, j’aurais dû vous couper la jambe plus tôt parce que regardez, il y a maintenant une deuxième verrue sur votre pied restant et l’autre jambe devra aussi se détacher. » Le sage proclame: «Il a raison, vous savez», et la scie en ressort.

Et le troisième est l’histoire du Grand Roi qui pensait pouvoir arrêter l’automne. En cela, un prince qui aspire à être roi du monde depuis son enfance monte sur le trône. Il trouve ses fonctions royales étonnamment ennuyeuses jusqu’à ce qu’un courtisan se précipite pour dire: «Panique! Les feuilles tombent des arbres! Quelque chose doit être fait!’ Et donc le roi ordonne à ses soldats de sortir dans les forêts pour coller les feuilles sur les arbres.

Les conseillers qui se plaignent que la chute des feuilles est un événement normal appelé automne sont hurlés, renvoyés et accusés d’être calleux et cruels envers les feuilles. Le roi dépense tout l’argent du pays en colle, échelles et solde des soldats.

Et après avoir fait faillite son royaume et que l’automne se déroule comme d’habitude, il dit: «Nous aurions dû agir plus tôt». Morale à tous les trois: le remède peut être pire que la maladie.

Sur le Rhodes à la ruine

Après les appels à démolir une statue à Oxford de l’impérialiste décédé Cecil Rhodes, la maison de Rhodes à proximité, siège des bourses qui portent son nom, semble se purger pour éviter un sort similaire.

La semaine dernière, une partie du bâtiment classé des années 1920 (un mélange étrange mais charmant de manoir de Cotswold, de ferme de Cape Dutch et de temple classique) a été démolie afin que beaucoup d’architecture blairite en verre et en acier flashy puissent être incorporées dans une structure transformée et durable.

Les panneaux sur les panneaux à l’extérieur crient avec enthousiasme: «Jetez un œil à nos progrès! Les panneaux sont également recouverts d’impressions d’artistes éveillés sur le nouveau monde groovy à venir. Ils annoncent qu’ils sont «inspirés par les manifestations» et ajoutent: «Le Rhodes Trust reconnaît que le racisme continue de façonner les structures de pouvoir inégales et les profondes inégalités sociales du monde d’aujourd’hui».

Ils prennent le genou avant d’y être contraints, comme tant d’institutions autrefois solides dans ce pays. Ce sera «Mandela House» et «Mandela Scholarships» au moment où cela sera terminé. Vous attendez et voyez.

Nous sommes gouvernés par un Napoléon Etonien

J’en ai tellement marre que les gens disent que Johnson est un «libertaire» qui déteste fermer le pays et annuler Noël. S’il détestait ça, il ne le ferait pas, car il y a beaucoup de preuves que c’est futile et méchant. Johnson est un Napoléon Etonien.

Sa politique est celle de la famille Corleone telle que décrite dans The Godfather. La loyauté totale est récompensée, comme le montre son dernier cadeau d’une pairie à un donateur et à un copain.

Le moindre soupçon de dissidence ou d’indépendance est sévèrement puni. C’est tout ce que vous devez savoir.