Hier soir, l’officier de marine le plus haut gradé de Grande-Bretagne s’est plaint que le gouvernement britannique l’avait insulté d’affilée pour le renseignement et la sécurité.

L’amiral Lord West of Spithead, 72 ans, ancien combattant décoré des Malouines, ancien premier lord des mers et ministre de la sécurité sous Gordon Brown, a été dénoncé officiellement par le ministère des Affaires étrangères pour s’être engagé dans la « désinformation et la propagande » et pour avoir aidé à détourner l’attention de la crimes de guerre du dictateur syrien Bashar al-Assad.

Lord West pense qu’il existe de sérieux doutes quant à une enquête sur l’utilisation de gaz toxiques par la Syrie à Douma en 2018, et que des plaintes crédibles de censure, formulées par des lanceurs d’alerte, ont été ignorées à tort.

Le match d’argot de haut niveau sans précédent est l’épisode le plus récent et le plus explosif de ce scandale frémissant sur les gaz toxiques et les renseignements censurés pour la première fois exposés par The Mail dimanche. Le méfait supposé de l’amiral a été la signature d’une « déclaration de préoccupation » internationale sur une prétendue distorsion des renseignements par le chien de garde des armes chimiques de l’ONU, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

Une photo diffusée par l’unité de communication et de production audiovisuelle de la Défense française montrant le lancement d’un missile de croisière depuis un navire militaire français en Méditerranée vers des cibles en Syrie en 2018

Lord West, le dernier à quitter son navire après qu’il a été coulé par un bombardement dans les Malouines, est toujours sur la liste active de la marine et entretient un intérêt étroit pour les questions de renseignement et de sécurité. Il a riposté durement à la déclaration du ministère des Affaires étrangères, en disant: « C’est une insulte d’accuser ceux qui ont des inquiétudes au sujet du rapport comme ayant le désir de blanchir le régime d’Assad. »

Il a protesté qu’il n’était certainement pas un apologiste pour le despote de Damas: « Je suis officiellement sur le parquet de la Chambre des Lords comme ayant appelé Assad un «homme répugnant» et clairement son régime a utilisé des armes chimiques à plusieurs reprises, mais que ne signifie pas que nous devons accepter tout ce que dit l’OIAC comme vrai lorsqu’il y a des raisons de douter.

L’amiral est l’une des nombreuses personnalités qui demandent une enquête appropriée sur les plaintes d’inspecteurs expérimentés de l’OIAC selon lesquelles un rapport sur une attaque au gaz présumée en Syrie en avril 2018 a été censuré pour donner un faux résultat.

La dispute est très sensible parce que la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ont bombardé la Syrie après l’attaque, sans attendre des preuves impartiales ou des preuves qu’Assad était à blâmer. Ils pourraient faire face à des accusations de crimes de guerre si le bombardement s’avérait ne pas être justifié. Il est profondément gênant pour le Gouvernement qu’une personnalité aussi élevée et irréprochable que Lord West ait rompu les rangs et remis en question la version officielle.

Lord West a déclaré au Mail dimanche dernier: « Il est d’une importance cruciale que les organisations comme l’OIAC soient parfaitement propres. L’intelligence doit être pure. Vous ne devriez pas essayer de déformer l’intelligence à votre convenance. C’est très, très dangereux et faux. »

Il craint que l’OIAC ait subi des pressions pour parvenir à un résultat particulier. «Assad est horrible, mais les gens avec qui nous avons affaire en Syrie sont horribles. Quel genre de régime créeront-ils si nous obtenons un changement de régime? Il n’y a pas du tout de bons gars là-dedans.

Réponse: l’amiral Lord West photographié arrivant pour un service d’action de grâce pour la vie et l’œuvre de Sir Donald Gosling à l’abbaye de Westminster à Londres

Lord West a déclaré qu’il avait rencontré un mur de briques lorsqu’il s’était plaint à plusieurs reprises de ce qui semblait être une manipulation à un certain niveau.

Il a ajouté: « Il me semble qu’il existe suffisamment de preuves pour montrer que le travail effectué par l’OIAC sur Douma était peut-être défectueux. Les dénonciateurs – un terme que je déteste, mais comment les décrire autrement? – ont été ignorés. Et il a clairement indiqué qu’il était prêt à subir des bombardements pour une bonne cause. «Je sais que je vais avoir la flak, mais j’ai déjà eu la flak. Décrivant la dénonciation du ministère des Affaires étrangères comme «une allégation scandaleuse», il a insisté: «Il y a des inquiétudes très raisonnables sur ce qui se passe».

La « déclaration de préoccupation » signée par Lord West a été publiée à New York par la Courage Foundation, un organisme voué à soutenir les lanceurs d’alerte soucieux de dire la vérité contre la pression officielle.

Il dit: «La direction de l’OIAC est maintenant accusée d’accepter des découvertes non fondées ou éventuellement manipulées avec les implications géopolitiques et sécuritaires les plus graves. Les appels de certains membres du Conseil exécutif de l’OIAC pour permettre à tous les inspecteurs d’être entendus ont été bloqués. Il ajoute: « À ce jour, malheureusement, la haute direction de l’OIAC n’a pas répondu de manière adéquate aux allégations portées contre elle et, malgré des déclarations contraires, nous comprenons qu’elle n’a jamais correctement permis aux points de vue ou aux préoccupations des membres de l’équipe d’enquête être entendus, voire rencontrés avec la plupart d’entre eux.

« Au lieu de cela, il a contourné le problème en lançant une enquête sur un document divulgué lié à l’affaire Douma et en condamnant publiquement ses inspecteurs les plus expérimentés pour s’être prononcés. »

Briller une lumière: certains des autres rapports de Peter Hitchens dans le ministère de la Santé sur l’attaque au gaz de 2018

Ils appellent à une nouvelle enquête impartiale sur les allégations des inspecteurs dissidents, appelant à la mise en place d’un « forum transparent et neutre dans lequel les préoccupations de tous les enquêteurs peuvent être entendues et garantissant qu’une enquête pleinement objective et scientifique est menée à bien. ».

Parmi les autres signataires de la déclaration figurent Jose Bustani, un diplomate brésilien qui est lui-même un ancien chef de l’OIAC; Katharine Gun, un dénonciateur de la guerre en Irak dont l’histoire a été racontée dans le récent film Official Secrets; Hans-Christof von Sponeck, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies; Alan Steadman, spécialiste des munitions pour armes chimiques, ancien chef d’équipe d’inspection de l’OIAC et inspecteur de la Commission spéciale des Nations Unies; et le colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d’État américain Colin Powell.

La déclaration du Foreign Office disait: « La mission d’enquête de l’OIAC a produit un rapport extrêmement complet et clairement prouvé sur l’incident de Douma le 7 avril 2018.

«Nous sommes confiants dans la conclusion du rapport selon laquelle un produit chimique toxique, probablement du chlore, a été utilisé comme arme et nous maintenons une confiance totale dans l’OIAC. Ceux qui choisissent d’attaquer l’OIAC le font pour attirer l’attention sur l’utilisation répétée et impénitente d’armes chimiques par le régime d’Assad; et de détourner les questions sur leur propre non-respect de la Convention. C’est de la désinformation et de la propagande.

Le ministère de la Sécurité a alerté le ministère des Affaires étrangères du fait qu’il attaquait un officier décoré, un conseiller privé et un ancien ministre, mais il n’a donné aucune réponse.

Le siège de l’OIAC à La Haye n’a pas répondu aux demandes de commentaires.