Peter Hellyer, écrivain prolifique qui a relaté l’essor des Émirats arabes unis pendant près de cinq décennies, décède à 75 ans

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Peter Hellyer, un écrivain né au Royaume-Uni qui a passé près de cinq décennies à raconter l’histoire, la beauté naturelle et la transformation moderne des Émirats arabes unis, est décédé paisiblement à l’âge de 75 ans, ont rapporté lundi les médias locaux.

Hellyer, qui a obtenu la citoyenneté des Émirats arabes unis et a reçu la plus haute distinction civile du pays, a aidé à fonder l’agence de presse publique WAM et à établir son service en anglais. Il a également aidé à établir un groupe archéologique qui a découvert plusieurs sites historiques.

« La passion et le dévouement (de Hellyer) envers cette terre et ses habitants continueront de nous inspirer à poursuivre son héritage dans la protection et la préservation de notre environnement, de nos monuments et de notre histoire ancienne », a écrit le ministre de la Culture des Émirats arabes unis, Cheikh Salem bin Khalid Al Qassimi, sur Twitter.

Hellyer est venu aux Émirats arabes unis en 1975 pour réaliser un film documentaire sur le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le fondateur et premier président de la fédération des sept émirats.

Il est resté pour faire la chronique de son ascension spectaculaire d’une nation désertique peu peuplée à une plaque tournante ultramoderne du tourisme et du commerce, abritant les villes futuristes de Dubaï et d’Abu Dhabi, et le plus haut gratte-ciel du monde.

Hellyer a écrit plusieurs articles et livres sur l’essor du pays, y compris l’histoire officielle de son industrie pétrolière vitale, ainsi qu’une histoire maritime plus large de la nation du Golfe. Il a cofondé WAM avec feu le journaliste palestinien Ibrahim al-Abed et a ensuite été directeur de l’information externe et de la recherche au Conseil national des médias, un organisme de réglementation gouvernemental.

Il a cofondé et dirigé l’Abu Dhabi Islands Archaeology Survey de 1991 à 2006 et a participé à plusieurs découvertes éclairant l’histoire du golfe Persique, notamment un monastère chrétien vieux de 1 400 ans découvert sur l’île Sir Bani Yas près de la frontière. avec l’Arabie Saoudite.

Il a beaucoup écrit sur l’écologie du désert des Émirats arabes unis. Il a présidé l’Emirates Natural History Group au début des années 1990 et a lancé sa revue, Tribulus, dont il a longtemps été l’éditeur. Il a également fondé une société locale d’observation des oiseaux.

Il a reçu la Médaille d’Abu Dhabi en 2013, la plus haute distinction civile du pays. Les organisateurs l’ont salué comme « un touche-à-tout autodidacte » dont « le dévouement à cette terre et à ses habitants s’exprime à travers son engagement à protéger les écosystèmes fragiles et l’histoire du pays à une époque de développement rapide ».

Il a continué à écrire sur les Émirats arabes unis dans des colonnes régulières pour The National, un journal de langue anglaise fondé en 2008 qu’il avait conseillé dans ses premières années.

Le National faisait partie de plusieurs médias locaux qui ont rapporté sa mort. Un membre de la famille n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Le rôle énorme de Peter dans la documentation du passé et du présent des EAU ne peut être exagéré », a déclaré Mina Al-Oraibi, rédactrice en chef de The National.

« Peter et son ami de longue date, feu Ibrahim Al-Abed, ont contribué à jeter les bases de la scène médiatique des Émirats arabes unis et n’ont jamais hésité à conseiller et à soutenir tout journaliste qui les a contactés. Ses écrits dans The National nous manqueront et nous le remercions pour ses années de contribution.

Dans sa dernière chronique pour The National, publiée en décembre dernier, il s’est émerveillé de ce qu’il a dit avoir été une « année dorée » pour l’archéologie des EAU. Il a exprimé une fascination particulière pour la découverte récente d’artefacts datant de plus de 400 000 ans, avant l’émergence d’Homo sapiens.

« Le plus excitant de tous ? » il a écrit. « Il reste encore beaucoup à apprendre sur l’histoire de cette terre. »