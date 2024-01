Peter Gammons, Jayson Stark et Ken Rosenthal sur le vote du Temple de la renommée 2024

Avec l’annonce mardi de la classe du Temple de la renommée 2024 du baseball, L’Athlétisme a réuni trois de ses écrivains les plus estimés – Jayson Stark, Ken Rosenthal et Peter Gammons – pour discuter du vote et envisager ce qui pourrait arriver au Hall et à ses candidats dans les prochaines années. Stark et Gammons sont tous deux récipiendaires du BBWAA Career Excellence Award, la plus haute distinction décernée aux écrivains de baseball, et sont reconnus dans une exposition permanente au Temple de la renommée lui-même.

Todd Helton n’a obtenu que 16,5 pour cent des voix au cours de sa première année de participation. Il semble maintenant qu’il sera élu – l’année prochaine, voire cette année. Nous avons récemment assisté à des ascensions tout aussi fulgurantes de la part de Scott Rolen, Larry Walker, Mike Mussina et d’autres. Pourquoi pensez-vous que c’est le cas ? Et y a-t-il un candidat dans la zone des 10 à 20 % sur ce scrutin qui pourrait être le prochain à se diriger vers les élections ?

Jayson Stark : Ai-je le droit de dire que je pense qu’il y a plus d’une réponse ?

Tout d’abord, tous ces gars ont fait leurs débuts dans des années où le bulletin de vote était plus rempli que mon lave-vaisselle. Au cours de la première année de Helton (2019), il y avait sept futurs membres du Temple de la renommée sur ce scrutin… plus Barry Bonds, Roger Clemens et Curt Schilling… plus deux autres gars que nous pourrions éventuellement élire bientôt, Billy Wagner et Andruw Jones. Alors naturellement, lorsque le ciel s’est dégagé, cela a laissé plus de place à des joueurs comme Helton pour décoller.

Deuxièmement, nous ne votons plus comme avant ! J’en ai parlé dans ma chronique de vote. J’y reviendrai davantage dans ma réponse à la question suivante. Nous disposons désormais de plus d’outils pour évaluer les joueurs que jamais auparavant – et nous les utilisons.

Troisièmement, le vote humiliant sur les réseaux sociaux crée-t-il davantage de pensée de groupe ? Je déteste croire que la réponse est oui… mais cette réponse, évidemment, est oui.

Enfin, je ne vois qu’un seul joueur qui avait moins de 20 pour cent l’année dernière et qui a une chance d’être élu un jour (et ce n’est pas une bonne chance) : Jimmy Rollins… si Chase Utley se lève, ce scrutin entraîne d’une manière ou d’une autre son partenaire de double jeu avec lui. Mais jusqu’à présent, je n’ai vu aucun signe de cela.

Ken Rosenthal : Je sais que cela rend certains fans fous de voir certains joueurs prendre leur élan comme Helton et d’autres l’ont fait ces dernières années. La question que se posent ces fans : les statistiques d’un joueur retraité ne changent pas, alors pourquoi le total de ses votes change-t-il ? – est parfaitement valable. Mais il existe aussi des explications parfaitement valables.

Les scrutins bondés des années 2010 sont l’une des raisons pour lesquelles certains acteurs connaissent des ascensions fulgurantes. Alors que l’éligibilité de certains candidats a expiré – pensez à Barry Bonds, Roger Clemens et Curt Schilling après les élections de 2022 – des places se sont ouvertes pour d’autres. Les électeurs ont répondu en conséquence, ajoutant des joueurs à leurs bulletins de vote.

La principale raison de ces tendances réside dans quelque chose de moins tangible et de plus difficile à expliquer : l’évolution des perspectives des électeurs au fil du temps. En tant qu’électeur, j’essaie de rester ouvert d’esprit et de donner chaque année un nouveau look à mon bulletin de vote. Une vision rigide est contre-productive, en particulier à une époque où des mesures avancées nous permettent de voir les joueurs peut-être différemment de ce que nous faisions lorsqu’ils étaient actifs.

Helton est un exemple de joueur pour lequel je n’ai pas voté au départ. Mon premier vote pour lui remonte à 2021, sa troisième année d’éligibilité. Et le fait que le scrutin soit bondé n’est qu’une partie de la raison. Comme beaucoup d’électeurs, je n’étais pas sûr d’un frappeur qui a passé toute sa carrière à jouer ses matchs à domicile au Coors Field, un club amical pour les frappeurs. Mais en approfondissant mes recherches, j’ai appris que jouer en altitude était une arme à double tranchant. Cela fatigue les joueurs. Cela les rend également plus vulnérables aux terrains qui se déplacent différemment sur la route.

L’appréciation de Bert Blyleven, un lanceur élu lors de son avant-dernier essai en 2011, s’est accrue en partie parce que la montée de la sabermétrie a offert aux électeurs une compréhension différente de ses réalisations professionnelles. C’était une évolution positive. La flexibilité de pensée est importante. Il n’y a rien de mal à ce que les électeurs changent d’avis.

Gammons : Je ne vois aucun saut similaire à l’ascension de Helton par rapport à son point de départ de 16,5 pour cent. Je pense que plus les électeurs pensent aux références de Carlos Beltran sur le terrain central, plus nous verrons ses totaux augmenter. Son départ de 46,5 % en 2023 était un bon point de départ, ses références offensives et défensives sont solides pour son poste, et plus le temps passe depuis le scandale Astros de 2017, moins l’émotion peut être impliquée lorsque les écrivains remplissent leurs bulletins de vote.

Chase Utley était connu pour élever ses coéquipiers à chacun de ses arrêts dans les ligues majeures. (L Redkoles / Getty Images)

L’affaire Chase Utley peut prendre plusieurs années de débats purement analytiques contre le leadership, mais depuis que le suivi des premiers scrutins l’a amené à voter au milieu des années 40, sa première année sur le bulletin de vote, au moment où il arrive au quatrième ou cinquième tour. , les témoignages de tant d’anciens coéquipiers qui ont vécu son engagement à gagner devraient commencer à parler. Sa plaque de Cooperstown devrait commencer par une phrase ressemblant à ceci : « Les équipes qui voulaient gagner ont essayé de trouver un moyen d’intégrer Chase Utley dans leur équipe, car chaque jour de sa carrière, la seule chose qui l’intéressait était de gagner. »

Cela fait presque 50 ans que les scénaristes ont élu un joueur avec moins de 2 000 hits. Mais nous avons vu beaucoup de soutien sur le Hall of Fame Tracker de Ryan Thibodaux pour Andruw Jones (1 933 hits) et Chase Utley (1 885). Qu’est-ce que cela nous apprend sur la façon dont les électeurs modernes perçoivent les joueurs ?

Rigide: Autrefois, disons en 1993, aucun électeur n’aurait passé 30 secondes à penser à voter pour un gars du 1800-Hits Club. Mais voilà : nous ne sommes plus en 1993.

Cette semaine, j’ai consacré une grande partie de mon bulletin de vote à exposer l’évolution de ma propre pensée. Mais maintenant, je vais essayer de l’expliquer d’une manière différente.

En 1993, les outils dont disposaient les électeurs pour évaluer les membres du Temple de la renommée semblent désormais si primitifs : coups sûrs… victoires… moyenne au bâton… ERA, sans parler des circuits et des points produits… autant de normes qui n’avaient pas beaucoup changé depuis 1936. Alors bien sûr, ces élections ont tourné autour de ces chiffres magiques de renommée mondiale. De quels autres chiffres perspicaces ces électeurs disposaient-ils ?

De nos jours, cependant, nous pouvons regarder notre sport à travers un prisme très différent : les victoires au-dessus du remplacement et JAWS nous permettent de mesurer tout ce que les joueurs ont fait sur le terrain, ainsi que l’ampleur de leur apogée. Et nous sommes maintenant arrivés à une époque dans laquelle les électeurs semblent accorder plus d’importance aux statistiques d’évaluation qu’à leur comptage. Demandez à Larry Walker. Demandez à Edgar Martinez.

On pourrait dire que nous avons besoin de plus d’équilibre. On pourrait dire qu’on se concentre trop sur WAR, avec pas assez de conversations nuancées sur ce que WAR nous dit et ne nous dit pas, et sur la manière dont nous devrions prendre en compte les autres choses que nous avons apprises au cours de toutes nos années consacrées au baseball.

Mais en tant qu’électeur, je préfère vivre dans ce monde plutôt que dans celui de 1993. Cela nous permet de voir la grandeur d’une manière qui nous aurait manqué auparavant. Et quel est l’inconvénient ?

Rosenthal : Cela nous indique que les électeurs font preuve d’une meilleure compréhension du fait que les candidats au Temple de la renommée se présentent sous différentes formes et réagissent à l’évolution des normes du jeu. Ma seule préoccupation est de baisser la barre. L’élection inévitable de joueurs avec moins de 2 000 coups sûrs pourrait renforcer le cas d’autres joueurs qui ont eu une carrière plus courte, mais ne sont pas aussi méritants.

Je suis grand sur la longévité. Je préfère une domination d’au moins 10 ans, par opposition à des pics plus courts. Mais encore une fois, je ne veux jamais être rigide. J’ai voté pour Jones principalement parce qu’il était le meilleur défenseur central défensif de son époque, Utley parce qu’il était un brillant joueur polyvalent pendant une période très réussie pour son équipe.

Un fan pourrait demander : « Eh bien, si vous votez pour Utley, pourquoi pas David Wright ? Et qu’en est-il de Dustin Pedroia, qui sera sur les listes électorales pour la première fois l’année prochaine ? De telles questions sont tout à fait justes. Je dirais qu’Utley est le meilleur des trois, comme en témoigne son fWAR de 61,6, contre 51,2 pour Wright et 44,5 pour Pedroia. Mais la GUERRE n’est qu’une mesure. Et si vous me disiez que Wright comptait autant pour les Mets et Pedroia pour les Red Sox qu’Utley pour les Phillies, je pourrais l’admettre.

Le taux croissant de blessures, dû à l’accent mis sur la puissance dans toutes les phases du jeu, produit des carrières plus courtes. Nous devons tenir compte de cette réalité, même si elle rend certaines décisions plus difficiles.

Faites venir les tueurs à gages de moins de 2 000 personnes. Le meilleur d’entre eux, en tout cas.

Gammons : Il s’agit de joueurs qui ont fait quelque chose d’extraordinaire pour aider leurs équipes – et leurs coéquipiers – à remporter une bague des World Series. Lorsque nous avons vu Alan Trammell et des joueurs des années 1970 et 1980 prononcer leurs discours à Cooperstown, ils ont été élevés dans un jeu différent avec des approches différentes au marbre et des récompenses différentes.

Carl et Mike Yastrzemski illustrent cette division : Mike Yastrzemski avait un pourcentage de base de 0,330 et un OPS de plus de 113 la saison dernière, mais lorsqu’il a appelé son grand-père – dont les soins pour ce petit-fils incluent de rester éveillé toutes les nuits à regarder les matchs de la côte Ouest – Le jour de son anniversaire, Carl a décroché le téléphone et a immédiatement dit : « Arrêtez de faire autant de pitchs. » Gardez à l’esprit que l’aîné Yastrzemski n’a retiré que six prises et a fait 14 buts sur balles en 50 présences au bâton contre nul autre que Nolan Ryan. Au cours de la saison recrue de Carl, 1961, les moyennes de la MLB étaient de 13,6 pour cent de taux de retrait au bâton et de 9 pour cent de taux de marche, contre un taux de retrait au bâton de 22,7 pour cent et un taux de marche de 8,6 pour cent en 2023.

Plutôt que de juger par leur total de coups sûrs, regardez à quelle fréquence ils étaient sur la base. Joey Votto est l’un des grands frappeurs du dernier quart de siècle et compte 2 135 coups sûrs au total – mais il compte également 1 365 buts sur balles et un pourcentage de base en carrière de 0,409. La moyenne au bâton est une statistique également comparée à l’OBP. Bien sûr, même si nous comprenons qu’il n’y a pas d’approche unique du succès, le jeu évolue à nouveau : il y a de nombreuses équipes dans le jeu moderne qui mettent l’accent sur le contact, mettent le ballon en jeu et voient les coureurs faire le tour des buts comme chevaux sur un carrousel. Bobby Witt Jr. et Jackson Holliday auront 2 000 hits avant que leur carrière ne soit dite et terminée…