Peter Falconio est-il toujours vivant ? Les dernières théories expliquées

Un nouvel appel pour retrouver les restes de Peter Falconio a été lancé alors que la police a déclaré qu’il y avait des terres désertiques non fouillées à l’occasion du 20e anniversaire de sa disparition.

Mais le routard britannique aurait-il pu survivre à l’attentat de 2001 et quelles théories circulent ?

La police dit qu’il pourrait y avoir des terres désertiques non fouillées où la dépouille de Peter pourrait être

Le 14 juillet 2001, Joanne Lees, une routarde anglaise de 27 ans, a fait signe à un camion sur un tronçon isolé de la Stuart Highway, dans le centre de l’Australie.

Selon Lees, en pleine nuit, elle et son petit ami Peter Falconio avaient été attaqués sur l’autoroute.

Puisant dans les craintes de longue date concernant l’outback australien, l’histoire a créé une tempête de gros titres au Royaume-Uni et en Australie.

Les enregistrements de la police de l’enquête ont révélé que la police a d’abord cru qu’elle aurait pu être impliquée.

Le corps de Falconio n’a jamais été retrouvé.

Ce n’est que quatre ans plus tard que le trafiquant de drogue Bradley Murdoch a été enfermé pour le crime.

Et le 14 juillet, la police australienne a lancé un nouvel appel à l’aide pour retrouver sa dépouille à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort.

L’enquêteur principal de John Daulby dans l’affaire pense que son corps pourrait être enterré dans un désert non fouillé, rapporte The Mirror.

La série documentaire, Murder in the Outback: The Falconio and Lees Mystery, a été diffusée sur Channel 4 en 2020 et a rassemblé les détails de l’affaire et découvert de nouvelles preuves surprenantes.

La théorie originelle

Lees a déclaré que la paire avait été signalée par Murdoch qui leur avait dit qu’il avait un problème avec son échappement.

Lees dit qu’il a réussi à s’échapper après que Falconio a reçu une balle dans la tête.

Elle s’est cachée dans les buissons pendant cinq heures, avant de courir sur la route pour faire signe à un camion qui passait.

Elle a dit plus tard: « Il a été soit exécuté, soit violé et tué. »

Elle a déclaré qu’elle avait été kidnappée, droguée et violée par un homme, mais qu’elle est rapidement devenue l’un des principaux suspects du meurtre de son petit ami après avoir affirmé qu’elle semblait « immobile » après l’incident.

Mais il a été révélé plus tard qu’elle avait pris le sédatif Valium pour l’aider à gérer son épreuve d’horreur.

Observations

Dans le documentaire, deux témoins affirment avoir vu Falconio quelques jours après sa comparution.

Robert Brown et Melissa Kendall pensaient que le routard était toujours en vie après l’avoir vu à Bourke, une ville reculée de la Nouvelle-Galles du Sud, à 2 000 km de l’endroit où il a disparu.

« Je suis sûr à 200% que c’était Peter Falconio », a déclaré Brown dans le documentaire. «Je vais subir n’importe quel test de détecteur de mensonge, tout ce que quelqu’un veut que je fasse. J’étais à un mètre de lui.

En parcourant les caméras à travers ce qui s’est passé, il a déclaré: «Je lisais les résultats de la course dans le journal et j’ai entendu la porte grincer, et Melissa était de l’autre côté et elle me criait dessus.

«Elle m’a encore crié dessus, puis la minute suivante, elle a retourné le papier et sur la première page, il y avait une photo d’un homme dans le coin inférieur droit et elle l’a tapotée.

«J’ai posé le papier et j’ai marché au coin de la rue, puis je regarde droit vers ce type que j’ai vu dans le journal. J’étais en quelque sorte sous le choc.

Il a ensuite ajouté : « Je ne suis pas allé à la police tout de suite parce que ce n’était pas mes affaires.

Melissa a déclaré: « Je crois personnellement qu’il est vivant, je ne sais pas où il est. » Elle a également expliqué que la police avait découvert l’« observation » lorsqu’un officier l’avait entendue parler à un collègue sur son ancien lieu de travail.

Les théoriciens pensent qu’il pourrait être vivant Crédit : PA

Assurance-vie

Le documentaire a également révélé qu’un des collègues de Falconio s’était présenté anonymement aux autorités australiennes, pour suggérer qu’il avait peut-être simulé sa propre mort.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Peter Falconio est capable de commettre l’escroquerie », a déclaré l’ami anonyme.

«Je ne serais pas du tout surpris s’il tentait de frauder une police d’assurance-vie juste pour l’argent. Avant de partir, il m’a dit qu’il avait souscrit une police.

Dans la déclaration, il se décrit comme un ami de Peter et dit qu’il s’est fait traiter de » Peter louche » parce qu’il » a toujours fait de l’arnaque « .

Le corps de Falconio n’a jamais été retrouvé, laissant certaines personnes croire qu’il pourrait y avoir du vrai dans la théorie selon laquelle il est toujours en vie.

L’ancien avocat de la défense Andrew Fraser a expliqué que «l’ami» et le collègue ont déclaré que Peter avait plaisanté sur les personnes qui tentaient d’arnaquer l’entreprise pour laquelle il travaillait. La police australienne a écarté la théorie selon laquelle Peter aurait simulé sa propre mort.

Un ancien journaliste qui a couvert l’affaire a déclaré : « Il n’y a aucun moyen qu’un fils ait pu simuler sa propre mort et maintenir son absence pendant si longtemps en sachant que sa famille était si bouleversée.

« Cela me prouve que l’allégation d’escroquerie à l’assurance était peut-être infondée. »

Murdoch reste en prison pour le meurtre de Peter et l’agression de Joanne Lees en 2005. Il plaide non coupable et maintient qu’il est innocent.

Le corps de Peter est toujours porté disparu, l’accusation s’appuyant sur un petit morceau d’ADN sur le t-shirt de Joanne Lees qui correspondait à celui de Murdoch.

Murdoch a reçu un diagnostic de cancer l’année dernière, incitant la police à tenter d’obtenir enfin des aveux en échange de son transfert dans une prison plus proche de sa famille.

Murdoch peut demander une libération conditionnelle à partir de 2033, mais s’il ne révèle pas l’emplacement du corps de Peter, sa demande sera refusée.