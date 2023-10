Peter Facinelli partage sa foi avec ses enfants et explique pourquoi il est important de parler à Dieu « quotidiennement »

Pour Peter Facinelli, la paternité influence sa vie à l’écran et hors écran.

L’acteur joue et co-réalise un nouveau film, « On Fire », dans lequel il incarne un père essayant d’aider sa famille à survivre à un incendie de forêt mortel. En tant que père de quatre enfants, il a immédiatement cliqué avec le personnage.

« J’ai beaucoup utilisé mon imagination pour imaginer ce que ce serait de devoir survivre à cette expérience déchirante. Et quand la vie de votre famille est en jeu, vous savez, à quoi cela ressemblerait-il ? » Facinelli a déclaré à Fox News Digital.

Facinelli partage trois filles, Luca, Lola et Fiona, avec son ex-femme Jennie Garth, et a récemment accueilli un petit garçon, Jack, avec sa partenaire Lily Anne Harrison.

Bien que ses filles avec Garth soient pour la plupart adultes, l’ancien couple travaille toujours ensemble pour être coparental.

« Nous avons des enfants adultes maintenant, donc en ce sens, cela devient un partenariat différent. Il s’agit de communiquer », a déclaré Facinelli.

Il a poursuivi : « Notre plus jeune fille [does] une semaine chez moi et une semaine chez elle. Et nous sommes en contact les uns avec les autres. Elle est au lycée, donc cela nécessite de pouvoir s’assurer que nous fixons des limites dans nos maisons sur lesquelles nous sommes tous les deux d’accord. Donc, je pense que la communication est importante. »

Un autre élément important dans la vie de Facinelli est sa foi. La star de « Twilight » a grandi catholique et suit toujours une pratique spirituelle qu’il transmet à ses enfants.

« Je pense que ma plus jeune fille étudie beaucoup de religions différentes. Et, vous savez, ils disent tous, d’une manière étrange, la même chose, vous savez, ne tuez pas leur voisin. , mais ils se battent tous pour savoir qui est le meilleur », a plaisanté Facinelli.

« Mais en fin de compte, soyez simplement une bonne personne et vivez une bonne vie. Vous avez une morale et [I am] inculquer cette morale à mes enfants et leur faire avoir ce jugement intérieur et dire ce qu’ils savent, [and] ce qui est bien et ce qui ne va pas. Et puis les regarder naviguer dans cela et être là pour eux quand ils ne sont pas sûrs, pas clairs. »

La foi et la famille jouent un rôle clé dans « On Fire », le nouveau film de Facinelli, inspiré des événements réels d’une famille composée d’un père (Facinelli), de sa femme enceinte de huit mois (Fiona Dourif) et de leur fils adolescent ( Asher Angel), luttant pour survivre aux incendies de forêt dévastateurs qui ravagent leur lieu de vie.

« Mon personnage est juste un père qui n’est pas, vous savez, le héros que l’on voit sur les affiches accrochées aux bâtiments dans ces films catastrophe », a déclaré l’homme de 49 ans.

« Il est aux prises avec des problèmes, des difficultés et du stress », a-t-il poursuivi. « Et puis cet événement se produit où ils essaient simplement de survivre à la nuit. Et quand vous avez cette montagne devant vous, tous ces petits problèmes deviennent des fourmilières en comparaison de survivre à la nuit. »

« Je pense que c’est une belle chose à retenir de ce film qui, vous savez, ne vous inquiétez pas des petites choses. Tant que vous avez de la famille, vous pouvez tout surmonter ensemble. Et c’est l’une des choses sous l’égide de cette famille. film de survie que je voulais avoir [were] ces enseignements de foi les aident à s’en sortir, en ayant la conviction qu’ils le feront. [survive] les aide à passer à travers, le fait de s’entendre les aide à passer la nuit. »

Facinelli était déjà investi dans le scénario et en cours de tournage lorsque le co-réalisateur Nick Lyon a contracté le COVID. L’acteur a fini par passer derrière la caméra pour co-réaliser et terminer le projet.

« Ce n’était pas quelque chose auquel je pouvais vraiment me préparer », a-t-il ajouté. « J’avais l’impression que c’était la vie imitant l’art d’une manière étrange, où mon personnage tombait dans ce chaos de feu et de survie, puis je me retrouvais dans le fauteuil du réalisateur pour essayer de survivre, de maintenir le film à flot. Alors j’ai plutôt aimé il s’agissait d’utiliser cette énergie et de la mettre dans la performance et vice versa.

L’acteur s’est appuyé sur sa foi pour comprendre son personnage et le chaos lié à la survie aux incendies de forêt, mais il pense également qu’il est tout aussi important d’avoir la foi en dehors de circonstances désastreuses.

« Je pense qu’il est facile de trouver la foi lorsque vous traversez une période difficile, lorsque quelque chose de difficile se produit dans votre vie, vous devenez rapidement croyant parce que vous parlez à une puissance supérieure pour vous aider à traverser cette épreuve », a-t-il déclaré.

Facinelli a poursuivi : « Je pense qu’il est plus difficile de trouver cette foi quand les choses vont bien, et j’aime continuer à puiser quotidiennement dans ce moi supérieur, cette énergie supérieure, l’univers et Dieu. »

La star de « Nurse Jackie » a déclaré qu’il utilisait une combinaison de méditation et de prière pour se concentrer sur sa connexion.

« Je pense qu’être capable d’avoir la foi au quotidien est important, ce n’est donc pas comme si vous demandiez une faveur au grand homme chaque fois que les choses tournent mal », a-t-il déclaré.

« Avoir cette connexion avec la zone supérieure, être capable d’être guidé est important pour tout le monde. Et même le non-croyant ferme deviendra un croyant lorsque sa vie est en jeu ou qu’il se passe quelque chose dans sa vie qui est intimidant à cet égard. «

« On Fire » est actuellement en salles.