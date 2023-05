Peter et Elena Singshinsuk célèbrent fièrement leurs racines AAPI

Alors que nous clôturons le Mois du patrimoine AAPI, nous mettons en lumière une belle famille qui répand l’amour, les rires (et la mesquinerie) avec leurs vidéos TikTok et IG relativement drôles.

Mai est Mois du patrimoine des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifiqueet comme nous sommes toujours là pour une bonne histoire d’amour, nous avons le plaisir de mettre en lumière un doux couple interracial qui célèbre ses racines AAPI.

Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être Peter et Elena Singshinsuk.

Le couple qui dirige leur @TheSingFamily compte rencontré en 2013 en tant que collègues dans une entreprise de technologie du centre-ville de Los Angeles.

Fraîchement sorti de l’université et réparant les chagrins d’amour du lycée, le couple s’est immédiatement lié d’amitié et a formé une relation, qu’Elena, qui est éthiopienne, a racontée dans une longue série TikTok en 6 parties.

Leur premier rendez-vous était « inoubliable » car Peter, qui est thaïlandais, a emmené Elena à un concert de Drake alors qu’elle n’était qu’à deux jours d’une rupture. Malgré ce grand rendez-vous, les deux ont ralenti les choses étant donné qu’ils travaillaient ensemble jusqu’à ce qu’ils ne puissent pas nier leur indéniable chimie et officialisent les choses.

Avance rapide jusqu’en 2018 et le couple s’est marié avec TROIS mariages.

L’un des mariages a eu lieu à Beverly Hills et a présenté un Melse éthiopien pour célébrer l’héritage Habesha de la mariée et un autre mariage a eu lieu en Thaïlande pour célébrer le marié.

Peter et Elena partagent deux enfants. Le couple a commencé à documenter leurs manigances familiales sur Youtube et TikTok, où ils ont accumulé près d’un million de followers. Vous reconnaîtrez peut-être leurs vidéos virales et hilarantes « petites et petites » !

L’une des raisons pour lesquelles la famille Sing a amassé un public aussi massif est son authenticité et son côté ludique.

Leurs vidéos offrent un aperçu de leur vie quotidienne en tant que parents thaïlandais et éthiopiens, présentant leurs défis et leurs triomphes. Ils acceptent leurs imperfections, partagent des expériences relatables et créent un sentiment de communauté.

La famille Sing est l’une de nos familles Black et AAPI préférées à surveiller !

Suivez-les sur TikTok et IG pour en savoir plus !