Peter Dutton dit qu’il a choisi de NE PAS parler à Scott Morrison du viol présumé de Brittany Higgins

Le ministre de l’Intérieur Peter Dutton a décidé de ne pas informer le Premier ministre d’un viol présumé au Parlement afin de ne pas compromettre une éventuelle enquête policière.

L’ancienne employée libérale Brittany Higgins a déposé une plainte officielle auprès de la police selon laquelle elle a été violée par un collègue au Parlement en 2019.

M. Dutton a confirmé que le commissaire de la police fédérale australienne, Reece Kershaw, l’avait informé de l’agression présumée le 11 février, quatre jours avant que le Premier ministre ne le dise.

Peter Dutton (photo) a déclaré avoir été informé des allégations de Brittany Higgins par l’AFP mais a choisi de ne pas le dire à Scott Morrison parce que l’affaire était « a-t-elle déclaré, a-t-il déclaré ».

Scott Morrison pense que la culture au Parlement doit changer alors que lui et son gouvernement restent sous contrôle du traitement de la question (photo avec Mme Higgins)

Mme Higgins s’est entretenue avec la police le 5 février, l’AFP ayant ensuite informé M. Dutton car il s’agissait d’une enquête politiquement sensible.

Il a décidé de ne pas le dire à Scott Morrison parce que c’était une question opérationnelle pour la police.

« J’ai pris la décision de ne pas divulguer cela au Premier ministre », a déclaré jeudi M. Dutton aux journalistes à Canberra.

«Je pense que c’était la bonne décision.

M. Dutton reçoit régulièrement des exposés de M. Kershaw.

« Je ne lui donne pas l’instruction de mener ses enquêtes, je n’entrave pas ses enquêtes, je ne cherche pas à influencer ses enquêtes », a déclaré le ministre.

M. Dutton a décidé d’informer le bureau de M. Morrison des allégations de viol le 12 février après les enquêtes des médias.

Mme Higgins a révélé l’allégation d’agression sexuelle la semaine dernière et a rétabli mercredi sa plainte.

Le partenaire de Mme Higgins, M. Sharaz (photo) est un journaliste possédant une vaste expérience de travail pour SBS, Sky News et le radiodiffuseur régional Win

Trois autres femmes ont depuis affirmé avoir été agressées par le même homme.

Il a été limogé en tant que conseiller ministériel en raison d’une faille de sécurité la nuit du viol présumé de Mme Higgins.

M. Morrison a déclaré que son bureau avait été informé de l’allégation pour la première fois le 12 février, mais que le personnel avait mis près de trois jours pour le notifier.

Les ministres Michaelia Cash et Linda Reynolds étaient également au courant avant le Premier ministre.

Le sénateur Reynolds, qui employait Mme Higgins au moment de l’agression présumée, est maintenant en congé de maladie à durée indéterminée après les conseils de son cardiologue.

Brittany Higgins (photo) a affirmé avoir été agressée par un collègue masculin dans le bureau de la ministre de la Défense Linda Reynolds en 2019 alors qu’elle avait 24 ans.

Elle a été admise à l’hôpital de Canberra quelques heures avant son apparition au National Press Club.

MM. Morrison et Dutton sont aux côtés du ministre.

La sénatrice Reynolds a subi une pression intense au sujet de sa gestion de la question et a été forcée de corriger le dossier sur le nombre de fois où elle a rencontré la police en avril 2019.

Mme Higgins espère que la « terrible situation » conduira à une réforme fondamentale des lois concernant l’emploi du personnel et le changement culturel

« J’espère sincèrement que Linda Reynolds va bien et je lui souhaite le meilleur pour son rétablissement », a-t-elle tweeté.

La question a dominé la quinzaine de séance parlementaire avec une série d’enquêtes lancées pour examiner les processus et la culture des plaintes.

M. Morrison a rejeté les suggestions selon lesquelles il existe une culture «ne demandez pas, ne dites pas» au sein du gouvernement.

« J’ai été ouvert sur ce qui est une question très sensible, une question vraiment très sensible et sérieuse », a-t-il déclaré.

Le dirigeant travailliste Anthony Albanese devrait continuer à faire pression sur le gouvernement au sujet de la connaissance par le Premier ministre de l’incident jeudi.