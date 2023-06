Peter Drury: Sky Sports annonce la signature d’un commentateur expérimenté à partir de la saison 2023/24 de Premier League | Nouvelles du football

Le commentateur expérimenté Peter Drury rejoindra Sky Sports pour couvrir le football de Premier League à partir de la saison 2023/24.

Drury a plus de 30 ans d’expérience à la télévision et à la radio et rejoindra une équipe de commentateurs de Sky Sports comprenant Rob Hawthorne, Bill Leslie, Seb Hutchinson, Dan Mann, Gary Weaver et Ian Crocker pour la nouvelle campagne.

Drury, qui a remporté plusieurs prix de diffusion, dont le commentateur de l’année de la Football Supporters ‘Association pour trois des quatre dernières saisons, est déjà membre de la famille Comcast et continuera son rôle avec NBC, fournissant également des commentaires sur leur couverture de la Premier League.

Il a déclaré: « Je suis extrêmement ravi de rejoindre la liste exceptionnelle de commentateurs de Sky. Travailler sur les meilleurs matchs semaine après semaine avec un diffuseur qui raconte l’histoire de la Premier League depuis le tout début ressemble à l’opportunité de ma carrière. et j’ai hâte de commencer. »

Le directeur du football de Sky Sports, Gary Hughes, a déclaré: « Nous sommes impatients d’accueillir Peter Drury à Sky Sports. Peter est l’un des commentateurs les plus poétiques du jeu et apportera une grande énergie et un enthousiasme ainsi que son expérience de diffusion primée à notre inégalée. couverture de la Premier League. »

Drury, également lauréat du prestigieux prix du commentateur sportif de l’année de l’Association des journalistes sportifs en 2020, a déjà travaillé pour la BBC, ITV, Premier League Productions et BT Sport.

Samedi, il a été annoncé que le commentateur légendaire Martin Tyler quitterait Sky Sports avant la nouvelle saison après avoir dirigé la couverture de la Premier League par la société pendant plus de 30 ans.