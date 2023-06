Peter Drury remplace Martin Tyler chez Sky Sports en Angleterre

Le célèbre diffuseur Peter Drury remplace Martin Tyler chez Sky Sports. Le joueur de 55 ans qui est la voix de la Premier League aux États-Unis pour NBC Sports remplace Tyler en tant que commentateur principal après que ce dernier n’a pas vu son contrat renouvelé.

Il est important de noter que Drury continuera de commenter les matchs de NBC Sports en tant que principal annonceur de la Premier League, mais il fera un match par semaine pour Sky Sports, qui aura lieu le dimanche, le lundi ou en milieu de semaine, comme le rapporte le Daily Mail. .

Sky Sports et NBC Sports appartiennent à Comcast.

Peter Drury, Martin Tyler : deux des plus grands de l’histoire

Tyler, qui a été le visage de la couverture de la Premier League par Sky depuis sa création en 1992, quitte son poste après un héritage de 33 ans.

Après la confirmation de son arrivée chez Sky Sports, Drury a déclaré: «Je suis extrêmement ravi de rejoindre la liste exceptionnelle de commentateurs de Sky. Travailler sur les meilleurs matchs semaine après semaine avec un diffuseur qui a raconté l’histoire de la Premier League depuis le tout début me semble être l’opportunité de ma carrière et j’ai hâte de commencer.

Le directeur du football de Sky, Greg Hughes, a également affirmé que Drury apporterait beaucoup d’enthousiasme et d’énergie, citant le diffuseur comme l’un des commentateurs les plus poétiques du jeu.

Hughes a également rendu hommage à Tyler pour son dévouement à son héritage pendant plus de trois décennies. Il a déclaré: «Tout le monde chez Sky Sports tient à remercier du fond du cœur Martin pour sa contribution et son dévouement sans précédent à notre couverture au cours des 30 dernières années. The Voice sera toujours synonyme de Premier League et de Sky Sports. »

« Quand vous pensez aux commentaires, vous pensez à Martin Tyler. « Collymore se rapproche » (de la victoire 4-3 de Liverpool sur Newcastle en 1996) et « Aguerrrrrroooooooooo » sont deux des plus grands moments de l’histoire de la Premier League. Nous le remercions et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.

Plus tôt Le courrier quotidien avait également signalé que Sky avait licencié la moitié de son équipe de reportage sur le football dans le cadre d’un exercice de réduction des coûts, le légendaire intervieweur Geoff Shreeves étant invité à accepter une réduction de salaire importante.

