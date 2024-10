Peter Dinklage se souvient d’avoir travaillé avec Charles Dance sur « Game of Thrones »

Cela fait peut-être de nombreuses années que Peter Dinklage n’a pas joué aux côtés de Charles Dance dans « Games of Thrones », mais l’acteur occupe toujours une place particulière dans son cœur pour son père cruel à l’écran. En parlant avec Sean Evan lors d’une interview sur « Hot Ones », Dinklage a réfléchi sur sa relation avec le célèbre acteur britannique et sur leur affection l’un pour l’autre malgré l’animosité qu’ils partageaient en tant que Tyrion et Tywin Lannister.

« J’adore Charlie Dance », a déclaré Dinklage entre deux grignotages d’ailes chaudes. « C’est l’un de mes êtres humains préférés et il a joué mon père dans la série et tout ce que mon père a fait dans la série, c’est de m’humilier et de m’envoyer me condamner à mort – alerte spoiler pour ces trois personnes qui n’ont pas vu la série – donc il a pris l’habitude de – parce que nous nous investirions vraiment dans ces choses parce que parler d’un excellent dialogue, ont écrit Dan Weiss et David Benioff, nous a donné le plus grand dialogue, donc c’était vraiment vraiment vécu et amusant et effrayant parfois – alors il J’aimerais juste qu’entre chaque prise, il vienne et me touche doucement l’épaule.

C’était un petit geste, mais qui faisait savoir à Dinklage que Dance avait une réelle affection pour lui.

« Nous ne nous embrassions pas parce que nous n’avions pas le temps, mais il se faisait toujours un devoir de me donner un peu [*gestures reaching out*] et c’était aussi très paternel », a-t-il déclaré.

Dans « Games of Thrones », la relation entre Tywin de Dance et Tyrion de Dinklage a toujours été tumultueuse, car Tywin en voulait toujours à Tyrion d’être né nain et d’avoir tué sa mère en couches. Il sera plus tard impliqué dans l’accusation de Tyrion pour le meurtre du roi Joffrey Baratheon, le petit-fils de Tywin, mais Tyrion a finalement pris le dessus sur lui, tuant son père avec une arbalète alors qu’il était assis sur les toilettes.

« Il a joué un être humain horrible », a déclaré Dinklage à propos de Dance, « mais c’est l’un de mes êtres humains préférés et c’était dommage que celui-ci se termine. Aux toilettes, c’est un peu la façon dont ça va se terminer, mais oui, c’est l’une des scènes de mort les plus classiques dans une série télévisée, je pense.

Regardez l’interview complète de Dinklage sur « Hot Ones » ci-dessous.