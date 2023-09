Peter Dinklage et Kevin Bacon étoiles

Quel que soit votre niveau de connaissances en matière Le vengeur toxique, en gros, vous savez à quoi vous attendre. C’est juste là dans l’expression « The Toxic Avenger ». Quelqu’un se venge et est toxique. Est-ce littéral ? Figuratif? Cela n’a pas d’importance. ça ne va pas être sérieux. Cela va être très, très stupide. Mais la façon dont un cinéaste gère et livre les stupides est la clé, et le réalisateur Mâcon Blair’s Le vengeur toxique fait très, très bien des bêtises.

Turtle Power avec Melissa Navia | Premiers Fandoms

Basé sur un classique culte du même nom de 1984 au-delà de l’offensive et du dégoûtant, Le vengeur toxique suit un concierge nommé Winston (Peter Dinklage) qui a du mal à joindre les deux bouts après le décès de sa femme, le laissant avec un beau-fils nommé Wade (Jacob Tremblay). Lorsque Winston reçoit un diagnostic de maladie en phase terminale et que la société maléfique pour laquelle il travaille (dirigée par Kevin Bacon) ne couvre pas les dépenses, Winston tente de riposter et est tué dans le processus. Son corps est jeté dans une cuve de déchets toxiques et vous savez ce qui se passe ensuite. Il en ressort plus grand, plus fort, mais horriblement déformé. Néanmoins, il ne reculera devant rien pour rendre son beau-fils fier de lui et peut-être débarrasser sa ville des connards maléfiques des entreprises en cours de route.

Dinklage pré Toxie Image: Légendaire

Croyez-le ou non, il y a en réalité bien plus à raconter. Mais la chose importante à noter est que rien de tout cela n’est traité très sérieusement. Tout comme l’original, tout se passe dans une hyperréalité. Cela ressemble à notre monde mais tout le monde agit juste un peu plus intensément. Un peu plus exagéré. Dans l’original, ce lieu s’appelle « Tromaville» (du nom de l’époque alors en plein essor société de production) et ici c’est « St. Le village des Roms. C’est juste « Tromaville» enveloppé dans plus de lettres et de signes de ponctuation. C’est la métaphore parfaite du film : identique à l’original, mais avec plus de complexité.

Une fois que Winston est devenu le Toxic Avenger, Blair n’hésite pas à montrer à quoi il ressemble en tant que créature (même si le premier marketing fait exactement cela). Le look est similaire à l’original : des yeux à différents endroits, des brûlures et des marques étranges sur la peau, mais maintenant il est beaucoup plus vibrant, coloré et tactile, vous pouvez même voir le chat bouillonner sur son visage. Cela donne le ton à l’action à venir, dans laquelle Winston utilise une vadrouille surpuissante pour déchiqueter ses victimes comme une tronçonneuse dans du beurre. Si le beurre était de la chair humaine, bien sûr. C’est très dégoûtant, mais aussi très drôle à cause de son caractère irréaliste.

Le regard de Bacon dit tout. Image: Légendaire

De plus, l’action est presque toujours au service de quelque chose. C’est brut, bizarre et exagéré, mais Winston veut juste que Wade l’accepte tel qu’il est, ce qui, espérons-le, prouvera qu’il est un héros. Cette adoration, une ligne continue du début à la fin, ajoute juste assez de chaleur à l’histoire maniaque pour vous faire vous soucier de ce qui se passera ensuite, aussi stupide soit-il.

Et ce qui arrive est toujours stupide, même lorsqu’il est en jeu sur la pointe des pieds. En tant que chef d’entreprise maléfique, Kevin Bacon joue le méchant le salaud de ses rêves, et il le fait avec beaucoup de charisme, mais aussi une pincée de réalisme, histoire de garder les choses en équilibre. Dinklage donne également une performance mémorable, faisant passer Winston d’un homme très nerveux et effrayé à un héros de plus en plus confiant. Il prend vie quand il est Toxie mais son cœur humain est toujours là.

Image: Légendaire

Pendant tout ce temps, Tle vengeur toxique sait exactement ce que c’est et ce qu’il fait. C’est irrévérencieux, grossier et hilarant, et il utilise tous les moyens disponibles pour faire travailler ces muscles. Cela se produit en partie dans la conception sonore, qui présente un chœur presque constant de blagues grecques tout au long du jeu. Certains sont au casting, comme Elijah Wood jouant un homme de main à la Igor pour le personnage de Bacon. Et il y a beaucoup de choses dans l’écriture, qui n’a pas peur de prendre une tangente totalement indépendante, si la tangente est drôle. Comme le groupe de punk rockers populaires appelé Killer Nutz qui sont aussi des assassins violents, juste parce que.

Le résultat est à peu près exactement le film de quelqu’un qui s’assoit pour regarder un film intitulé Le vengeur toxique j’espère que ce sera le cas, et peut-être un peu mieux. Si vous n’avez aucune connaissance de son histoire, vous pouvez l’apprécier pour son humour dégoûtant, sa violence gluante et son cœur surprenant. Si vous avez vu l’original, vous pouvez apprécier la façon dont Blair a éliminé tout ce qui était problématique et mauvais et a conservé son ton Troma unique et mémorable, ainsi que de nombreux rappels et œufs de Pâques. Et bien sûr, si rien de tout cela ne vous semble attrayant, vous détesterez certainement tout ce que représente le film. C’était un peu conçu comme ça. Mais même dans ce cas, le fait que cette version ait un grand nom peut être les acteurs en cours de route, qui semblent tous s’amuser, aideront. Dans tous les cas, nous pensons que vous vous amuserez probablement aussi à le regarder.

Le vengeur toxique a eu sa première mondiale au Fantastic Fest 2023. Il n’a pas encore de date de sortie.

Correction : Nous avons mal orthographié « Tromaville » comme « Tromavilla », ce qui a maintenant été corrigé.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.