LAS VEGAS: L’entraîneur des Golden Knights, Peter DeBoer, a dû bousculer lors de sa première saison avec Vegas après avoir été amené en remplacement de la mi-saison du licencié Gerard Gallant.

L’année est devenue plus difficile à partir de là en raison de la pandémie, et coronavirusles perturbations liées se poursuivront dans la saison à venir, DeBoer n’ayant même pas eu de camp d’entraînement complet avec l’équipe. Pourtant, DeBoer pense que son équipe peut adopter un sentiment de normalité pendant ce qui sera certainement une saison anormale.

Après avoir traversé le camp d’entraînement de la bulle des séries éliminatoires, cela va en fait sembler normal pour nos gars, malheureusement, a déclaré DeBoer récemment. Nous avons vécu presque la même situation. Je ne pense pas que les gars vont être mal à l’aise par la situation. Je sais que nos gars ont faim et sont prêts à partir.

Les Golden Knights, parmi les favoris pour remporter la Coupe Stanley 2021, auront plus de temps avant les éliminatoires de 2020, où ils se sont qualifiés pour la finale de la Conférence de l’Ouest avant de perdre contre les Stars de Dallas en cinq matchs.

Lorsque DeBoer a remplacé Gallant en janvier dernier, beaucoup n’ont pas tardé à souligner le succès immédiat qu’il avait eu lors de précédents postes d’entraîneur au New Jersey et à San Jose, menant tous les deux à la finale de la Coupe Stanley lors de ses premières saisons.

La différence entre les Devils de 2008 et les Sharks de 2015 et les Golden Knights de la saison dernière était que DeBoer avait organisé un camp d’entraînement et une saison complète pour transformer ces équipes en champions de conférence.

Même avec les limites de la saison dernière, DeBoer a mené les Golden Knights à 15-5-2 en saison régulière et au titre de la division Pacifique.

Certainement un avantage que de sauter, au milieu de la saison, au milieu d’un road trip de 10 matchs comme je l’ai fait, a déclaré DeBoer, qui a commencé son premier camp d’entraînement à Vegas lundi. Dans l’attente du temps et de la pratique, je suis également impatient de voir que nous avons eu l’expérience de la bulle des séries éliminatoires, donc nous ne partions pas de zéro. Pour moi, c’est obtenir les bonnes pièces de notre jeu, et il y en avait beaucoup que nous avons eues en séries éliminatoires, et les récupérer rapidement et ensuite corriger certaines des choses qui nous ont amenés à être éliminés.

TIR AU BUT

Le camp d’entraînement offrira une compétition de gardiens de but intrigante entre Robin Lehner et Marc-André Fleury. Lehner a supplanté Fleury en août dernier, commençant 16 des 20 matchs en séries éliminatoires. L’équipe a adopté l’idée de transporter un onglet de salaire de 12 millions de dollars afin d’avoir un nouveau gardien entre les tuyaux.

NOUVEAU LOOK

Le centre Paul Stastny a été transféré à Winnipeg pour réduire son salaire. Parmi les autres départs pendant l’intersaison figuraient Nate Schmidt, Nick Cousins, Deryk Engelland et Jon Merrill.

La directrice générale de Vegas Kelly McCrimmon et le président de l’équipe George McPhee pensent qu’Alex Pietrangelo pourrait être la réponse sur la ligne bleue.

Pietrangelo a terminé cinquième avec les Blues de St. Louis au cours des deux dernières saisons, dont 52 points l’an dernier, le deuxième meilleur effort de sa carrière. Le vétéran se joint à un corps défensif qui comprend Shea Theodore, qui a terminé sixième du vote pour le trophée Norris la saison dernière, le double champion de la Coupe Stanley Alec Martinez et Brayden McNabb, qui fait partie de l’équipe depuis sa création.

MONTRE HORAIRE

Le réalignement de la LNH a déplacé le Colorado, le Minnesota et Saint-Louis dans la division Ouest, et Vegas a une fiche de 11-15-1 de tous les temps contre le trio. Point de vue: Les Golden Knights sont un combiné 26-10-3 contre Calgary, Edmonton et Vancouver qui joueront tous dans la division Nord cette saison. Pietrangelo, qui a passé 10 saisons avec les Blues, affronte Saint-Louis pour la première fois le 26 janvier au T-Mobile Arena.

Les Chevaliers ouvriront la saison le 14 janvier en accueillant les Ducks. Ils voyagent pour jouer à San Jose le 1er février et rencontrent à nouveau les Sharks deux jours plus tard. L’emplacement de ces jeux n’a pas été annoncé en raison de COVID-19[feminine restrictions dans le comté de Santa Clara, en Californie.

